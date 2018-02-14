Đàn bà khôn ngoan: 10 ‘không’ trong tình yêu và hôn nhân

Đàn bà khôn ngoan yêu hết mình nhưng không lụy. Đàn bà khôn ngoan hy sinh hết thảy, mà đã ra đi chính là vô phương cứu chữa…

1. Họ không suy xét mọi thứ quá tỉ mỉ Người ta thường khuyên rằng trong mọi trường hợp, ta nên xem xét, phân tích kỹ lưỡng mọi hành động của đàn ông. Nhưng đừng “soi” quá kỹ mọi thứ. Đàn ông không còn thâu đêm suốt sáng nhắn tin với bạn như lúc mới yêu cũng không có nghĩa là anh ấy đang lừa dối bạn. Phụ nữ khôn ngoan quan sát, ghi nhớ và chỉ để đó để tiện phân tích, xem xét sau này. Họ không suy diễn, cũng không làm lớn một chuyện nhỏ. Họ tin tưởng nhưng hoàn toàn không mù quáng. 2. Họ không tìm đàn ông chỉ để gánh vác cuộc đời giúp mình Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ tìm một người đàn ông chỉ để chăm sóc mọi thứ trong cuộc đời họ. Họ biết tự lo, tự chu cấp cho mình. Họ cần đàn ông chính là cần một người bạn đời có thể đi cùng họ đến cùng. Họ không cần đàn ông chỉ để hạnh phúc hơn, vì họ biết hạnh phúc hay không là do họ quyết định.

Họ không cần đàn ông chỉ để hạnh phúc hơn, vì họ biết hạnh phúc hay không là do họ quyết định - Ảnh minh họa: Internet 3. Họ không lấy chuyện quá khứ để giải quyết cho vấn đề ở hiện tại Phụ nữ khôn ngoan chỉ sống cho hiện tại và tương lai. Dù rằng họ có thể nhớ về quá khứ, nhưng là để hồi tưởng một hồi ức đã cũ. Họ không bao giờ lấy chuyện quá khứ để giải quyết vấn đề hiện tại. Họ cũng không nhắc lại lỗi lầm đã cũ của người khác. Điều họ quan tâm là hiện tại và tương lai sẽ thế nào. 4. Họ tự có cách giải quyết cho mọi vấn đề của mình Phụ nữ khôn ngoan không đợi chờ người khác đến giúp họ giải quyết vấn đề của họ. Vì hơn ai hết, họ hiểu vấn đề của mình thì chỉ có bản thân mới có thể tìm ra cách được. Chính sự độc lập trong việc giải quyết vấn đề này khiến họ trở nên vững vàng và kiên định hơn hết.

5. Họ không bôi xấu người khác để làm nổi bật mình hơn Phụ nữ khôn ngoan không nói xấu người khác để khiến mình trở nên tốt đẹp hơn. Họ luôn giữ gìn lời nói khôn ngoan và khéo léo nhất. Dù là với kẻ thù hay tình địch, họ vẫn dùng cách cư xử đàng hoàng và đáng nể trọng nhất. Họ luôn có quan niệm, bản thân muốn nổi bật, chính là phải khiến mình rực rỡ duy nhất trước đã. 6. Họ không im lặng Im lặng không bao giờ là cách để phụ nữ khôn ngoan giải quyết vấn đề. Họ có thể im lặng để mọi thứ cân bằng lại, nhưng chắc chắn sẽ thẳng thắn cùng đối phương. Vì họ biết im lặng không bao giờ khiến mâu thuẫn tan biến, càng không thể giúp cả hai hiểu nhau hơn được. Im lặng không bao giờ là cách để phụ nữ khôn ngoan giải quyết vấn đề - Ảnh minh họa: Internet 7. Họ luôn yêu thương bản thân Phụ nữ khôn ngoan luôn yêu thương mình hơn hết. Họ có thể yêu đàn ông say mê nhưng chắc chắn vẫn không quên chăm chút mình. Vì chỉ có thể yêu được chính mình, họ mới có thể đủ tự tin để yêu người khác. 8. Họ không bao giờ khăng khăng rằng mình có thể thay đổi người khác Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ dốc công để thay đổi người khác. Vì họ hiểu không ai đủ sức đổi thay một ai. Ai cũng có những bản ngã rất riêng, những lớp tính cách hoàn toàn không thể thay đổi. Phụ nữ càng phải hiểu mình không thể khiến một người đàn ông thay đổi được. Điều có thể làm là chấp nhận, hơn là khăng khăng muốn người khác đổi thay. 9. Họ luôn để mọi thứ tự nhiên Đàn bà khôn ngoan không gượng ép mình trong bất cứ mối quan hệ nào. Họ luôn muốn để mọi thứ tự nhiên. Trong tình yêu, hay hôn nhân họ cũng có cách giữ đối phương một cách từ tốn như thế. Giữ như không giữ, tự nhiên mà chặt, thoải mái mà buông lõng. 10. Họ sẵn sàng bước qua những mối quan hệ không đáng Đàn bà khôn ngoan cầm lên được, buông xuống được. Họ sẽ không tốn thời gian cho một mối quan hệ không tới đâu. Họ sẽ không cố chịu đựng khổ đau chỉ để có một người ở bên. Vì họ luôn tin, họ xứng đáng được trân trọng và yêu thương. Họ đủ can đảm để vứt bỏ những gì không đáng để có một mở đầu tốt đẹp khác.

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