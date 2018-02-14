Nhưng đàn bà phải hiểu, là chúng ta lựa chọn đàn ông, chứ không phải để đàn ông chọn lựa. Do đó, nhất định phải trở nên xinh đẹp. Sắc đẹp không chỉ là lòng tự trọng của đàn bà, mà còn là kiêu hãnh, là vũ khí của chúng ta.

Đàn ông có thể dễ dàng nói một câu họ yêu nét đẹp nội hàm của một người phụ nữ, nhưng phải là người phụ nữ đẹp. Thật sự một tâm hồn đẹp đằng sau một ngoại hình luộm thuộm, không được chăm chút vốn không thể khiến đàn ông để tâm. Không hẳn là đàn ông ưu tiên phụ nữ đẹp, mà là họ coi trọng phụ nữ biết chăm chút mình.

Và phải nhớ, nhất định đừng phụ thuộc vào đàn ông hay đồng tiền của họ. Đàn ông có thể cho bạn tiền, cũng có thể cho bạn tình yêu . Nhưng khi bạn phụ thuộc họ, thì nếu một mai họ biến mất, bạn sẽ phải một mình ra sao? Huống hồ, đừng để đàn ông nghĩ chỉ cần có tiền họ sẽ mua được nhan sắc hay tình yêu của bạn. Bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền đều rất rẻ, liệu rằng thanh xuân hay nhan sắc của mình có rẻ quá không?

Là phụ nữ, dù thế nào vẫn có cách để trở nên xinh đẹp hơn. Quan trọng là bạn có muốn không, có đủ tiền và cố gắng, thời gian để chăm sóc mình hay không. Hãy nhớ, cứ là phụ nữ, bạn đều có thể xinh đẹp, chỉ cần bạn thật sự muốn.

Bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền đều rất rẻ, liệu rằng thanh xuân hay nhan sắc của mình có rẻ quá không? - Ảnh minh họa: Internet

2. Say

Đàn ông luôn có thể nói trinh tiết không phải là điều quan trọng, anh ta không để tâm, đều có thể tha thứ hết… Nhưng tin đi, đàn ông nào cũng ít nhiều để ý chuyện trinh tiết của người phụ nữ mình yêu. Dù anh ta xuất phát từ tầng lớp nào, học thức ra sao, điều đó cũng khó có thể thay đổi được. Và chỉ khi cơn say ập đến, chính những suy nghĩ chân thật nhất, ghen tuông, tự ái đều có thể bộc phát mà tổn thương bạn.

Phụ nữ phải hiểu, một khi người đàn ông đầu tiên ra đi thì tất cả những người đàn ông còn lại đều là thứ hai. Và cũng đừng kể về quá khứ để người sau cảm thấy nặng nề. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy chỉ sống với hiện tại và tương lai.

Đàn ông luôn có niềm tự mãn với những chiến tích chinh phục được. Đàn ông có thể chịu chi tiền, kể cả thời gian để có được người phụ nữ họ muốn, đúng hơn là có được cảm giác thành tựu. Là phụ nữ, nhất định đừng biến mình trở thành một món hàng quá rẻ để đàn ông chỉ cần tiền và thời gian là có thể mua được. Tình yêu phải được đổi lấy bằng tình yêu, và chỉ có chân tình mới được chân tình đáp lại.

3. Yêu

Lời hứa của đàn ông, nghe cho vui vậy thôi chứ cũng đừng ghi lòng tạc dạ.

Đời này không có ai yêu ai mãi mãi. Những nhung nhớ, yêu đương hay mơ mộng ban đầu đều có thể biến mất hoặc chuyển mình mờ nhạt hơn theo năm tháng. Chúng ta có thể yêu nhau sâu sắc, nhưng phải chấp nhận rằng mọi thứ sẽ dần không thể như ban đầu.

Đừng cố dằn vặt mình hay đối phương về sự vĩnh hằng của tình yêu. Rõ ràng, không có điều gì là mãi mãi, chỉ là người ta liệu có vì nhau mà giữ gìn hay không.

Tình yêu nào cũng có thời hạn. Đến một lúc nó hết hạn, thì tốt nhất là hãy chấp nhận và ra đi, vì vốn dĩ bạn không thể gia hạn một thứ đã không còn có thể sử dụng được nữa.

4. Đau

Đau thương nào rồi cũng có thể nguôi ngoai. Nhưng phải hiểu thời gian không bao giờ có đủ mầu nhiệm để xóa hết thảy những vết sẹo để lại.

Với đàn ông, có càng nhiều càng dễ nảy sinh thói hư tật xấu. Bạn càng hy sinh, bao dung, yêu thương họ hết lòng cũng chưa chắc họ hiểu hết. Quan trọng không phải là bạn cho họ bao nhiêu, mà là làm thế nào để họ nhận thức được những gì họ nhận được. Đến một lúc, khi họ đã không đủ trân trọng dành cho bạn thì dù là bao nhiêu lần thanh xuân, bao nhiêu vạn yêu đương hy sinh cũng chỉ là cái gai trong mắt họ. Phụ nữ bất chấp hy sinh để kẻ bội bạc hạnh phúc, vốn dĩ chỉ là ngu dại!

Và nếu có phải làm đau lòng người đàn ông yêu thương bạn vì bạn thấy mình cần một hạnh phúc tốt hơn thì cũng đừng vội dằn vặt. Phụ nữ, vẫn là nên sống vì hạnh phúc của mình. Vì nếu bạn không thể chọn đúng điều mình muốn, sẽ có lúc bạn phải hối hận cả một đời.

Phụ nữ, vẫn là nên sống vì hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Phụ

Bị phụ tình hay tình phụ thì cũng chẳng khác gì mấy, đau thì đều là đau, thương tổn cũng vẫn là tổn thương.

Đàn bà làm đau đàn bà thì có ích gì, hay chỉ đàn ông được lợi? Cũng đừng đòi hỏi một người đàn ông bội bạc xem mình là vợ mà thấy có lỗi vì những gì họ gây ra. Điều bạn phải làm là thương lấy chính mình, thương cho cả người phụ nữ làm người thứ ba kia. Vì đàn bà và đàn bà đều đáng thương như nhau. Còn đàn ông, thứ họ yêu nhiều nhất vẫn chỉ có bản thân họ.

Đừng ngại mất vài tiếng làm đẹp, chi tiền cho quần áo xa xỉ để xinh đẹp hơn trước mặt tình nhân của chồng. Ngay cả khi đã khóc nhiều thế nào thì lúc đó cũng phải bình tĩnh nhất có thể. Đừng để tình nhân của chồng chỉ nhìn đôi mắt mỏi mệt, thần thái bơ phờ, hay bề ngoài luộm thuộm của mình bằng ánh nhìn thương hại. Đàn bà, có thể đánh mất tình yêu, nhưng nhất định không được mất kiêu hãnh hay tự trọng.

6. Dục

Với đàn ông, mới mẻ lắm lúc lại hơn hẳn những quen thuộc nghĩa tình. Đàn ông thông minh chỉ muốn có thêm, hoàn toàn không thích đánh đổi.

Đôi khi đàn ông chung thủy không phải là kẻ từ trong ra ngoài đều tươm tất, một lòng. Tiếc thay, đàn ông thủy chung thời nay lắm lúc lại là kẻ vẫn chưa bị phát hiện vụng trộm, là kẻ tinh tế dọn dẹp sạch sẽ tội lỗi.

Đàn bà dại chính là ghen tuông vô lề vô lối. Có ghen cũng phải kiêu hãnh vào, đánh ghen cũng phải đánh vào lòng tự trọng của chồng.

Đàn bà, nhất định phải trang nhã nơi phòng khách và phải biết “hư” ở trên giường. Đàn bà giữ chồng thì không chỉ giữ trái tim, thể xác mà còn là ham muốn bản năng vốn có của đàn ông.

7. Rỗng

Địa ngục với đàn bà chính là sống cả đời với một người đã không còn tình nghĩa với mình.

Đừng cam chịu cuộc sống với thứ tình cảm đã nhạt thếch. Ngày ngày, bản thân chỉ quẩn quanh bếp núc, sống với sự quan tâm hay chia sẻ như cầu xin từ chồng. Cũng không thể nhận ra mình đã già đi bao nhiêu, ngoại hình đã thảm hại ra sao. Sau đó thì lại ôm con đi bắt chồng ngoại tình, trách móc chồng sao lại không thể thủy chung với mình. Làm đàn bà như thế sẽ có lúc bạn tự thấy thương xót chính mình. Đừng, đừng bao giờ là người vợ, người mẹ như thế. Yêu thương mình trước đã, để chồng phải giữ lấy mình trước đã. Đừng sống một cuộc đời rỗng tuếch và tạm bợ.

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống và không ai có nghĩa vụ hy sinh hay tận tụy vì ai hết. Bạn phải sống vì bạn trước đã.

8. Buông

Đàn bà, cầm lên được thì nhất định và buông xuống được. Yêu được thì phải tuyệt tình được. Hy sinh được thì dứt khoát cũng phải được.

Đàn ông ra đi vì một người đàn bà khác, đàn bà buông tay khi cạn tình. Người ta đến vì muôn vạn điều và ra đi cũng với không ít lý do. Đừng hỏi, đừng trách, cũng đừng níu kéo. Hết tình chính là cạn nghĩa, buông bỏ là điều nhất định phải làm được.