7 lời nói ‘lừa tình’ không sai vào đâu của đàn ông!

Phụ nữ yêu 14/02/2018 05:30

Lời đàn ông nói, nghe vui tai thì nghe, chứ đừng khắc lòng tạc dạ. Vì rõ ràng luôn có những lời nói đầy “lừa tình” mà đàn ông chỉ nói để dỗ dành, nịnh nọt phụ nữ.

Khi theo đuổi, yêu nhau hay đã sống cùng nhau, phụ nữ ít nhiều đều từng nghe những lời “lừa tình” này từ người đàn ông của mình. Dù rằng khi nghe được, phụ nữ nào cũng thích vì quá êm tai. Nhưng rất có thể đây là những lời nói dối bài bản mà bạn không thể nhận ra được!

“Anh thật sự rất bận. Anh không có thời gian”

Lúc còn theo đuổi bạn, anh ấy luôn có thời gian nhắn tin, gọi điện không ngừng với bạn. Nhưng đến một lúc, khi những quan tâm của anh ấy dần không còn, thay vào đó là việc lấy lý do bận rộn để trách bạn không cảm thông, rõ ràng là có vấn đề!

Đàn ông, một khi yêu thật lòng không bao giờ lấy lý do bận rộn để bớt đi những yêu thương, quan tâm dành cho bạn gái hay vợ. Không có người đàn ông nào bận tới mức không thể dành vài phút mỗi ngày để hỏi han, quan tâm đến người phụ nữ của mình. Nếu người đàn ông của bạn ngay cả việc điện thoại hay nhắn tin cũng không thể làm được thì bạn còn trông đợi anh ấy làm điều gì vì bạn nữa đây? Đừng bao giờ tin lý do anh ta bận rộn, vì không biết liệu chồng có đang “bận” quấn quýt cùng người phụ nữ khác? Lúc này, bạn nên xem xét lại mối quan hệ của mình mà tính chuyện lâu dài về sau.

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Đàn ông, một khi yêu thật lòng không bao giờ lấy lý do bận rộn để bớt đi những yêu thương, quan tâm dành cho bạn gái hay vợ - Ảnh minh họa: Internet

"Anh chỉ yêu mình em"

Khi còn yêu nhau, bạn có thể nghe câu “Anh chỉ yêu mình em” từ chàng. Nhưng dần dần có nảy sinh nghi ngờ anh ấy ngoại tình, anh ấy sẽ lại hỏi bạn: “Em không tin anh?”. Và  khi bị bạn lật tẩy trò vụng trộm, anh ấy cũng không ngại ngần nói rằng: “Anh chỉ say nắng, hoàn toàn không yêu đương gì”.

Và sau đó là không ít những lời “lừa tình” để lấy lòng bạn rằng: “Anh hứa sẽ không như vậy. Anh chỉ có mình em”. Nhưng hãy tin đi, khi đàn ông đã lầm đường lạc lối thì 7 phần là lòng dạ thay đổi, 3 phần ít ỏi còn lại mới là cám dỗ, là say nắng. Đừng bao giờ tin câu “Anh vẫn rất yêu em” khi anh ta đã vụng trộm sau lưng bạn. Lúc này, hãy tỉnh táo mà nhìn rõ, anh ấy đã không còn xem bạn là duy nhất. Điều bạn cần làm lúc này là xem xét liệu chồng bạn còn có thể quay về hay không. Và liệu bạn có chấp nhận được việc anh ta đã không còn yêu bạn nhiều như trước?

“Anh cần phải lo cho sự nghiệp trước”

Nếu câu nói này được người đàn ông của bạn nói trước khi bạn mong muốn đám cưới thì cũng không có gì phàn nàn, vì anh ấy có ý chí trong sự nghiệp. Nhưng nếu anh ấy lấy đây làm lý do để hoãn lại đám cưới với bạn thì đừng tin!

Đàn ông một khi muốn lấy bạn, anh ấy sẽ luôn có cách. Còn nếu anh ta đã không muốn lấy bạn thì đều có lý do. Và một trong những lý do phổ biến mà đàn ông thường nói ra lúc này chính là muốn theo đuổi sự nghiệp. Phụ nữ nghe qua có thể thấy mủi lòng, vì anh ta muốn bạn không chịu khổ, muốn vững vàng cho bạn một mái ấm tốt đẹp. Nhưng đừng tin, đàn ông vẫn có thể làm nên nghiệp lớn khi đã lấy vợ. Không quan trọng là anh ta đang có gì trong tay mà là cách anh ta đảm bảo rằng sẽ luôn có thể cùng bạn đi đến bất cứ đâu. Đàn ông như thế mới đáng để bạn tin tưởng cả quãng đời về sau.

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Đàn ông một khi muốn lấy bạn, anh ấy sẽ luôn có cách - Ảnh minh họa: Internet

“Anh không đủ tốt với em”

Đàn ông thường nói câu này khi họ muốn chia tay với phụ nữ. Vì họ muốn ra đi một cách tốt đẹp nhất trong mắt phụ nữ. Nhưng bạn đừng tin, đàn ông ra đi, một là vì hết yêu, hai chỉ là vì anh ta đã có sự lựa chọn khác tốt hơn. Không ai dại dột đánh mất thứ mình trân trọng nhất. Đàn ông một khi yêu, có chết cũng không buông. Lúc này, bạn nên để họ ra đi, đừng níu kéo làm gì, vì thương tổn chỉ mình bạn chịu.

“Anh để máy im lặng/Điện thoại anh hết pin”

Nhiều phụ nữ thường tin câu nói này khi không liên lạc được với đàn ông. Nhưng đừng nhẹ dạ như thế, nếu muốn bạn an tâm, anh ta luôn có cách.  Chỉ là anh ta muốn tránh né bạn nên sẽ luôn tìm được lý do.

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