Đàn bà bị chồng phản bội cũng không đau bằng 4 nỗi nhục lớn nhất đời này

Phụ nữ yêu 07/09/2020 05:14

Với đàn ông, nhục nhất là trở thành người chồng vô dụng, kém cỏi không thể lo cho vợ con. Còn trong đời đàn bà, ê chề nhất là gì?

Người ta hay nói đời đàn bà, hơn nhau ở tấm chồng, phụ nữ lấy được chồng tử tế có tình có tâm thì cả đời hưởng phước. Nhưng kỳ thực đàn bà bị chồng phản bội cũng không đau bằng 4 nỗi lục lớn nhất đời này.

Trở thành kẻ ăn bám

Phụ nữ trở thành kẻ ăn bám trong mắt người khác đã là điều hổ thẹn, huống hồ là với người bạn đời của mình. Người xưa thường có suy nghĩ phụ nữ có chồng phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Dù vậy, chỉ nên có sự nương nhờ về mặt tình cảm, phụ nữ dại dột chính là để chồng nuôi, chỉ biết ở nhà đợi chồng về “phục vụ” cơm nước.

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Phụ nữ có thể không cần tài giỏi, kiếm được nhiều tiền hơn chồng nhưng nhất định phải có công việc đảm bảo tài chính riêng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể không cần tài giỏi, kiếm được nhiều tiền hơn chồng nhưng nhất định phải có công việc đảm bảo tài chính riêng. Tình yêu của đàn ông dù có sâu đậm cũng khó đếm đong chắc chắn theo thời gian. Huống hồ, chỉ cần bạn không kiếm ra tiền thì liền trở thành kẻ ăn bám trong mắt người khác.

Phụ nữ kiếm tiền còn để giữ tự tin, có đường lui cho bản thân khi gặp biến cố. Phụ nữ dù xinh đẹp đến mấy, có chồng giàu sang ra sao thì cũng không được quên điều này. Một người vợ thông minh luôn đảm bảo giá trị và kiêu hãnh để đồng hành cùng chồng, chứ không trở thành cái bóng chỉ đi sau lưng chồng. Vì đàn ông chỉ tôn trọng người vợ độc lập, tự chủ trong cuộc sống.

Con cái bất hiếu, không tôn trọng cha mẹ

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Phụ nữ sống sao cũng được, nhưng đừng sống sai với con, đừng để con thấy những hành động, lời nói không tốt của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trong hôn nhân có thể là người vợ không tốt, người vợ bị phản bội nhưng nhất định phải trở thành người mẹ có trách nhiệm với con cái. Khi có con, bạn không chỉ sống cho cuộc đời của mình mà còn là một phần không thể thiếu trong đời con.

Đàn bà lấy chồng có thể bị ruồng bỏ, có thể chọn ly hôn nhưng con cái là của trời cho, là tài sản cả đời cũng phải bảo vệ. Vì thế, nếu con trở thành kẻ bất hiếu, không tôn trọng cha mẹ, đây sẽ là nỗi khổ tâm lớn nhất của đàn bà.

Phụ nữ sống sao cũng được, nhưng đừng sống sai với con, đừng để con thấy những hành động, lời nói không tốt của mình. Bởi con cái là bản sao của cha mẹ, bạn thế nào thì con sẽ thế đó. Muốn con sau này hiếu thuận với cha mẹ, hãy để con thấy cách bạn chăm sóc cha mẹ mình. Muốn con tôn trọng bạn, hãy học cách đồng hành và tôn trọng con.

Không có tiền báo hiếu cho cha mẹ

Người ta thường nói con gái là con của người ta. Bởi phụ nữ một khi lấy chồng thì sẽ rời xa cha mẹ ruột, dành cả cuộc đời còn lại để ở bên gia đình chồng.

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Với phụ nữ, nỗi nhục nhất là khi con cần tiền chỉ có thể hổ thẹn, khi cha mẹ cần tiền chỉ có thể khổ tâm - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ khổ vì chồng và gia đình chồng, bị xem thường, đối xử tệ bạc. Nhưng kỳ thực, cuộc đời đàn bà chẳng nợ ai điều gì, chỉ nợ cha mẹ mình tháng năm ở gần phụng dưỡng. Cũng chẳng ai yêu thương bạn bằng cha mẹ.

Với phụ nữ, nỗi nhục nhất là khi con cần tiền chỉ có thể hổ thẹn, khi cha mẹ cần tiền chỉ có thể khổ tâm. Bởi thế, phụ nữ tuổi nào cũng phải cố gắng kiếm tiền, để lo cho mình và con cái, để báo hiếu phụng dưỡng cho cha mẹ.

Không có công việc ổn định, thiếu hiểu biết

Phụ nữ xinh đẹp mà không có tri thức cũng trở nên nhạt nhòa. Phụ nữ không có nội hàm, tri thức thì luôn kém giá trị trong mắt người khác. Phụ nữ có tri thức không chỉ là học trên sách vở mà còn là trau dồi kinh nghiệm sống, lối đối nhân xử thế.

Phụ nữ cũng như hoa, vừa phải có sắc vừa phải thơm hương. Đàn ông mê nhan sắc của phụ nữ một chốc nhưng sẽ ở lại một đời vì nhân cách và tri thức của phụ nữ. Nỗi ê chề lớn nhất của phụ nữ không phải là không xinh đẹp mà là bị đàn ông đánh giá là không có hiểu biết, sống không có mục tiêu, công vệc ổn định.

3 nơi 'kín' đàn ông yêu thật lòng không bao giờ để bạn động tay vào

3 nơi 'kín' đàn ông yêu thật lòng không bao giờ để bạn động tay vào

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ không bao giờ để vợ động tay vào những “nơi” đặc biệt này. Bởi họ luôn muốn giữ bình yên, niềm vui và hạnh phúc cho vợ.

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