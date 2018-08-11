Chuyện chàng giàu nàng nghèo: Ngôn tình thời hiện đại

Theo quan niệm xưa, chuyện môn đăng hộ đối là một vấn đề được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy nhiều mối tình đẹp đành dang dở trong sự nuối tiếc khôn nguôi chỉ vì lý do gia cảnh khác biệt. Nhưng ngày nay, chuyện chàng giàu nàng nghèo là điều hết sức bình thường. Thậm chí nhiều cô nàng còn đặt ra mục tiêu chinh phục đại gia để được đổi đời, làm chỗ dựa về già cho cha mẹ.

Người xưa có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Vậy cưới một người con trai có thể mang đến cho mình những giá trị về vật chất thì có gì là sai? Chuyện chàng giàu nàng nghèo có đáng bị lên án như người xưa quan niệm? Đàn ông ngày nay luôn miệng chê con gái bây giờ rất thực dụng, họ nói con gái luôn muốn chắc ăn nên chỉ yêu đại gia, có thể mang lại của cải, no ấm, mà không biết cùng chồng tạo dựng nên cơ ngơi, sự nghiệp. Hiện nay, liên tục những bài viết than thân trách phận của những anh chàng nghèo bị bạn gái chia tay vô số kể. Vậy tại sao đàn ông không nghĩ đến chuyện làm giàu, thay vì đi đổ lỗi cho các cô gái?

Trong tình duyên, giàu hay nghèo có quan trọng? - Ảnh minh họa: Internet Những người phụ nữ sống trong nghèo khổ, họ đã quá hiểu cảnh nghèo đắng cay như thế nào. Đâu phải tự nhiên mà ông bà ta xếp chữ nghèo với chữ hèn, chữ nghèo với chữ khổ. Một khi đã nghèo, không phải chỉ là bản thân phải chấp nhận những thứ xấu xí, rẻ tiền. Quan trọng hơn là những thứ tốt đẹp cũng không có cơ hội mà giành lấy. Trong cuộc sống ai cũng muốn tìm cho mình một nửa mảnh ghép xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet Ngọc là một cô gái rất xinh đẹp, đảm đang nhưng thượng đế lại cho cô một gia cảnh túng quẫn với người cha bài bạc, người mẹ bỏ đi khi cô còn rất nhỏ. Ngay từ nhỏ, Ngọc đã ước có được một cuộc sống sung sướng hơn với 1 người chồng giàu có, có đủ tiền bạc để chăm sóc cô trọn đời. Không phải vì Ngọc tham, mà vì cô đã quá chán ngán cảnh mình phải giả vờ che giấu sự thèm thuồng trong khi các bạn say sưa sắm sửa quần này áo nọ, ăn nhà hàng này, checking resort nọ...

Cơ hội đến khi Trung - một thiếu gia con nhà giàu có để ý đến cô. Trung rất tốt, sẵn sàng chiều theo mọi đòi hỏi của Ngọc, vì anh có điều kiện. Trung thoải mái phóng tay mua cho cô những món đắt tiền, vì anh có điều kiện. Trung chỉ cần 1 lời biến cô từ công nhân tay chân lấm bẩn thành bà chủ xí nghiệp. Cũng chỉ vì anh có điều kiện. Trung đang dùng tiền bạc để mua tình yêu của Ngọc ư? Hay Trung đang mua chính bản thân Ngọc về để làm "tôi mọi" trong gia đình - như trong các bộ phim truyền hình mô típ chàng giàu nàng nghèo, chàng địa chủ nàng điền nông vẫn thế? Có lẽ, đó chỉ là sự tưởng tượng của những người ghen ăn tức ở. Vì sau khi cưới rồi, ngoài chuyện bận bịu với cơ ngơi to lớn và sau này là 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, người ta thường xuyên thấy Ngọc và chồng tay trong tay thư thả đến những nơi sang trọng, ăn những món hải vị sơn hào. Nhưng quan trọng nhất, là Trung vẫn hết sức yêu thương cô. Và như lời anh hứa khi anh hỏi cưới cô làm vợ: Anh sẽ lo cho cô cuộc sống sung sướng đến cuối đời. Chàng giàu nàng nghèo, một khái niệm đã quá quen thuộc trong xã hội ngày nay - Ảnh minh họa: Internet Bạn thấy không, là con người ai chẳng muốn có được cuộc sống hạnh phúc về sau? Chẳng có cớ gì để trách móc những cô nàng muốn có một kết thúc viên mãn với người chồng đại gia giàu có. Nhưng để là một cô gái như Ngọc, không phải chỉ ngồi và chờ là sẽ có kết quả. Hãy trau dồi hàng ngày. Trau dồi vẻ đẹp của mình: từ hình thể, đến dung nhan và cả vẻ đẹp nội tâm. Không những thế hãy tập cho mình những kỹ năng làm vợ làm mẹ. Khi bạn xứng đáng bạn sẽ tìm được người xứng đáng. Và đã xứng đáng rồi thì chẳng ai còn chê trách chuyện chàng giàu nàng nghèo của gia đình bạn.

Phụ nữ dù bận đến đâu cũng đừng quên làm đẹp bản thân! Phụ nữ ấy mà vốn sinh ra đã được mệnh danh là “phái đẹp”. Thế nên hãy luôn làm đẹp bản thân để xứng với cái danh hiệu ấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-chang-giau-nang-ngheo-ngon-tinh-thoi-hien-dai-292724.html