Cách đơn giản giúp con dâu mới ghi điểm với mẹ chồng trong ngày Tết

Nghe có vẻ hơi khốc liệt, nhưng thực tế, bạn nên làm như vậy. Hiểu về văn hóa một vùng miền nào đó không phải là thừa, đó là cách để bạn có thể dễ dàng và thuận lợi hơn trong thời gian đầu tiên đến nhà chồng. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng nếu ở cùng đất nước này thì làm sao phải căng thẳng, nơi nào mà chẳng giống nhau? Nhưng thực tế không phải như vậy.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Phần lớn các nàng dâu mới đều rất sợ Tết. Đôi khi không phải là họ không biết cách làm cho gia đình nhà chồng yêu mến, cũng không hẳn vì cô ấy không biết nấu ăn, sắp xếp nhà cửa. Mỗi một nàng dâu đều có những nỗi lo riêng và gia cảnh, điều kiện, yêu cầu của nhà chồng cũng mỗi nơi một khác. Vì vậy, những bí quyết sau đây có thể giúp cho các nàng dâu mới bớt bỡ ngỡ hơn khi về nhà chồng ăn Tết.

Hãy hiểu về cuộc sống mà gia đình chồng bạn đã sống trước, sau đó mới nghĩ đến việc sẽ chinh phục mẹ chồng bạn như thế nào.

Bạn có thể sẽ bị sốc văn hóa bởi những phong tục, những phép tắc mà bạn chưa bao giờ được biết. Người xưa thường nói rằng nhập gia thì phải tùy tục. Có thể bạn là một nàng công chúa trong vòng tay của bố mẹ bạn, nhưng khi về nhà chồng, bạn là một người vợ, một người con dâu.

Hiểu gia đình chồng

Phần lớn các cặp vợ chồng hiện nay đều có nơi ở riêng, không mấy người sống chung với bố mẹ. Công việc, cuộc sống riêng khiến họ thoải mái hơn. Nhưng có một điểm bất lợi, đó là họ ít khi được tiếp xúc và hiểu về bố mẹ chồng mình.

Các nàng dâu mới thường rất chủ quan vấn đề này. Họ cho rằng không mấy khi gặp gỡ, ở riêng thì cũng không quá khắt khe trong việc phải lấy lòng mẹ chồng như thế nào. Thế nhưng, bạn sẽ phải hối hận khi không tìm hiểu gia đình chồng từ sớm.

Bởi đến ngày lễ Tết, tất cả những điều đó buộc bạn sẽ phải tiếp xúc với họ rất nhiều lần. Bạn sẽ phải cân nhắc những hành động, lời nói, cách cư xử như thế nào cho đúng chuẩn mực. Đừng để mẹ chồng có cái nhìn không tốt về bạn ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào nhà.

Hiểu rõ về các thành viên trong gia đình chồng là cách tốt để chinh phục họ - Ảnh minh họa: Internet

Để làm được điều đó, người trợ thủ đắc lực nhất cho bạn chính là chồng bạn. Hãy tìm hiểu mọi người trong gia đình, họ hàng bằng việc thăm dò bạn đời của mình. Dù sao thì một người con trong gia đình, đã sống với họ nhiều năm sẽ hiểu họ hơn bao giờ hết.

Một người chồng tâm lý sẽ hiểu và mách nước cho bạn cách lấy lòng người nhà mình. Bởi đó là con đường nhẹ nhàng và êm ái nhất cho một gia đình hòa thuận, ấm cúng. Các chàng trai rất sợ việc phải đứng giữa mẹ và vợ. Nếu như họ có cách, hẳn nhiên sẽ mách cho một trong hai người cách lấy lòng và làm hài lòng người kia.

Luôn biết lắng nghe

Các người mẹ chồng dù có tư tưởng hiện đại hay truyền thống đều luôn yêu thương và quý mến những nàng dâu biết lắng nghe. Bạn có thể là một người lãnh đạo xuất sắc ngoài xã hội, bạn có thể là người có vai vế, nhưng khi về nhà, bạn là một người vợ, một nàng dâu. Đặc biệt, một nàng dâu trẻ sẽ thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc gia đình, hãy biết lắng nghe để học hỏi, để trưởng thành hơn.

Ngoan ngoãn lắng nghe, bạn sẽ dễ ghi điểm đối với mẹ chồng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong bữa cơm ngày Tết, một nàng dâu mới sẽ khó có thể một mình làm hoàn hảo. Hãy học hỏi từng chút một từ mẹ chồng của bạn. Và cho dù điều đó bạn đã biết rồi đi chăng nữa, đừng tiếc gì một lời “Dạ”, “Vâng”. Sự khôn khéo, biết điều sẽ là con đường nhanh nhất, hiệu quả nhất để lấy lòng mẹ chồng.

Năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng có vẻ như là khoảng thời gian khó khăn đối với những nàng dâu mới. Nhưng, khó không có nghĩa là không thể. Hãy thận trọng, học hỏi và luôn luôn lắng nghe, bạn sẽ có thêm được nhiều điều thú vị trong cuộc sống của mình.