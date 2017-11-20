Bí quyết 'trói chân' đàn ông, các bà vợ nên biết để giữ chặt trái tim chồng

Các bà vợ đừng nghĩ chăm lo chồng con, quán xuyến công việc nhà đâu ra đấy là đã hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Hãy đọc thật kỹ những bí quyết giữ chồng sau đây để khiến người đàn ông say mê, bên cạnh bạn cả đời chẳng dám rời.

Đôi khi, vợ cũng nên dành cho chồng của mình một ánh mắt trìu mến khi nói chuyện. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu được hết tất cả mọi chuyện mà không cần nói nhiều. Nó như một dạng ngôn ngữ có thể liên kết được hai trái tim và giúp cho mối quan hệ càng trở nên tốt đẹp hơn. Khi bạn dùng ánh mắt thân thương nhìn chồng, anh ấy sẽ cảm thấy được sự ấm áp và càng yêu bạn nhiều hơn.

Có thể nói điểm mạnh nhất của người phụ nữ đó là chăm sóc con và quán xuyến việc gia đình. Bạn hãy cố gắng phát huy những ưu điểm của mình để người chồng của mình say mê. Ngoài những công việc ở văn phòng, bạn cũng cần phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Thường xuyên nấu cho anh ấy những món ăn thật ngon, thật bổ dưỡng và đương nhiên nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng, ngăn nắp. Đôi khi cũng phải khiến anh ấy ngạc nhiên về biệt tài của bạn.

Đừng để chồng biết bạn yêu anh ấy nhiều đến mức nào

Trong hôn nhân hay tình yêu, thông thường, người yêu nhiều hơn thường rất dễ bị tổn thương. Thậm chí, khi bạn yêu anh ấy quá nhiều, anh ấy sẽ ỷ lại vào tình cảm của bạn. Anh ấy sẽ thoải mái vui chơi bên ngoài và tự tin rằng bạn sẽ luôn đứng ở đấy chờ anh ấy trở về sau những lần lầm lỗi. Vì thế, phụ nữ đừng bao giờ cho người bạn đời của mình biết rằng bạn đã yêu anh ấy nhiều đến mức nào.

Hãy vui vẻ và nở nụ cười thường xuyên

Đàn ông không bao giờ có thể chống lại nụ cười của phụ nữ. Bởi vậy, nụ cười rất quan trọng. Nó như thứ vũ khí lợi hại khiến người đàn ông say mê. Khi bạn mắc phải sai lầm gì đó khiến anh ấy tức giận, thay vì cứ đôi co với nhau, bạn hãy dành cho anh ấy một nụ cười để xoa dịu đi không khí đang căng thẳng. Đàn ông vô cùng thích những người phụ nữ luôn nở nụ cười khi về nhà.

Những cái chạm nhẹ

Vợ chồng phải dành cho nhau những cử chỉ thân mật để biết còn yêu nhau nhiều đến đâu. Bạn hãy dành cho anh ấy một cái hôn nhẹ mỗi sáng hay cái ôm từ đằng sau khi anh ấy mải mê làm việc. Điều đó sẽ khiến đàn ông không muốn đổ gục cũng khó. Bởi họ sẽ không bao giờ từ chối những hành động ngọt ngào đó của bạn.

Đừng thô lỗ

Phụ nữ mạnh mẽ chứ đừng thô lỗ. Nếu bạn cứ suốt ngày cáu gắt hay lớn tiếng với chồng thì chỉ làm cho tình cảm vợ chồng rạn nứt. Bởi chẳng người đàn ông nào muốn sống chung với người vợ như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ tìm kiếm sự dịu dàng và ngọt ngào ở người khác. Phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ biến mình thành người kiêu ngạo và thô bạo.

Không phải lúc nào cũng đồng ý với anh ấy

Bạn cũng phải có chủ kiến, chứ đừng nghe răm rắp theo lời của chồng. Bởi trong hôn nhân, vợ chồng luôn bình đẳng với nhau, đàn ông luôn thích phụ nữ đưa ra những quan điểm riêng của mình. Điều đó khiến anh ấy tôn trọng và yêu thương bạn nhiều hơn. Người phụ nữ khôn ngoan phải biết bảo vệ và nói ra những ý kiến của mình chứ không phải lúc nào cũng đồng ý với những gì chồng làm.