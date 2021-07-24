8 nguyên tắc vàng bạn không được bỏ lỡ kẻo hối hận trong cuộc sống

Nếu bạn thật sự muốn kết thân với một người, ngoài những mặt tốt từ người ấy, bạn phải chấp nhận những mặt khác biệt của họ hoặc thậm chí phải có lúc 'hư hỏng' với họ. Vì đơn giản không phải cứ thân với nhau là cứ nói những điều tốt đẹp trên đời với nhau, đôi khi bạn phải biết vượt qua cái ranh giới an toàn mà bạn tự tạo ra để được hòa hợp và hiểu rõ con người của họ hơn. Nếu bạn không vượt qua được giới hạn về khoảng cách thì mối quan hệ bạn đang cố gắng tạo với người ấy chỉ là xã giao bình thường vì nó chẳng có gì đặc biệt. Khi bạn đã xác định người đó là người bạn muốn kết thân, hãy sẵn sàng chơi hết mình, tuy nhiên luôn nhớ điểm dừng và giới hạn nhé!

Muốn thân với ai đó, phải có lúc cùng 'hư hỏng' với người ta

Khi một lúc nào đó bạn phải thốt lên tự hỏi tại sao lúc nào mình cũng nghèo, tiền đi đâu hết rồi? Bạn bắt đầu xem xét lại chi tiêu, nhưng những món hàng mới ra mắt, những thứ hấp dẫn khiến bạn đổ tiền ra để chi tiêu vô tội vạ hoặc thu nhập của bạn chưa thực sự tốt, đó không phải là lúc bạn quan tâm tại sao bạn nghèo mà bạn phải nhìn sang những người khác và hỏi tại sao họ lại giàu. Lúc đó bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ họ, người giàu luôn có cách kiếm tiền và sử dụng tiền phù hợp, họ sẽ cho bạn thấy được bạn còn thiếu sót điều gì, cách quản lý chi tiêu, cách làm việc kiếm tiền hiệu quả và cả cách quản lý sử dụng thời gian hiệu quả. Bạn nên nhớ, không có người nghèo, chỉ có người chưa biết cách làm giàu mà thôi!

Đừng quan tâm tại sao mình nghèo, hãy quan tâm tại sao người khác giàu. (Ảnh minh họa: Internet)

Số tiền còn lại trong túi luôn là điều tuyệt mật

Đừng bao giờ cho người khác biết rằng trong ví tiền hoặc thẻ tín dụng của bạn còn bao nhiêu tiền. Dù ít hay nhiều khi nói ra đều là thiệt thòi của bạn. Vì ít thì người khác sẽ khinh thường còn nhiều thì bạn sẽ có khả năng trở thành “chủ nợ vô thời hạn” sớm thôi. Tiền của mình tốt nhất nên nằm trong túi mình, không nên nằm ở túi người khác và tuyệt nhiên chỉ có bản thân biết.

Chỉ nói về thất bại của mình khi đã thành công trở lại

Bạn không nên luyên thuyên với người khác về những thất bại của bản thân nếu bạn vẫn đang mắc kẹt trong những thất bại. Bạn chỉ nên xin lời khuyên và ngừng kể lể hoặc nhắc đi nhắc lại những vấn đề khổ sở của mình. Bạn phải cố gắng vượt qua, nếu cứ nói về những thất bại, người khác sẽ chỉ nghĩ bạn là kẻ thua cuộc và cực kì khó khăn trong cuộc sống. Bạn nên nhớ, thất bại là mẹ thành công, bạn phải chứng minh khả năng thích nghi với những lần thất bại và cố gắng hơn nữa trong tương lai, khi đã đạt được thành công mong muốn, đó là lúc bạn mỉm cười và tự hào khi nhắc lại những lần mình đã gặp thất bại để có được ngày hôm nay.

Đừng tham dự một bàn tiệc khi chưa biết rõ ai là kẻ trả tiền

Khi bạn trưởng thành, bắt đầu giao tiếp nhiều hơn, những mối quan hệ công việc hoặc tình cảm đòi hỏi bạn phải có những bữa tiệc xã giao. Dĩ nhiên tiệc tùng là điều cần thiết trong các mối quan hệ, giúp bạn quen biết và hiểu rõ được nhiều người hơn. Tuy nhiên, bạn cần phải thương cho ví tiền của bản thân một tí và nên đặt lên bàn cân so sánh những bữa tiệc đáng để bạn tham gia hoặc không. Đừng tham dự một bàn tiệc khi chưa biết ai sẽ trả tiền, nếu đó là một bữa tiệc của công ty và mọi người cùng chia nhau trả thì hoàn toàn ổn, tuy nhiên sẽ có những lúc bạn mời hoặc người khác mời thì bạn nên cân nhắc. Đừng vội nhận lời những bữa tiệc tùy hứng.

Thậm chí, nếu bạn bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu một đối tượng nào đó trong tình cảm, khi được mời đi tiệc, bạn nên biết được ai sẽ là người trả tiền hoặc sẽ chia đôi để công bằng đôi bên, có rất nhiều trường hợp bạn nhận lời đến gặp mặt và bạn bị bỏ lại với một menu dài dằng dặt những món ăn đắt tiền, lúc đó thì trở tay không kịp.

Đừng tham dự một bàn tiệc khi chưa biết rõ ai là kẻ trả tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Không lấy vợ hoặc chồng cùng công ty

Khi đã ở nhà với nhau suốt cả ngày và còn chạm mặt nhau suốt tám tiếng đồng hồ trên công ty thì thường khiến các cặp vợ chồng trở nên ngao ngán. Bạn cần một khoảng không gian riêng, tự do và hơn hết, các cuộc gặp gỡ, xã giao bạn bè đều bị đối phương nắm hết thì sẽ gây cảm giác ngột ngạt cho cả đôi bên. Nhiều khi nên làm việc khác công ty thì việc ít gặp nhau sẽ tạo cảm giác nhớ nhung, cùng với đó cả hai có thể bổ sung những thiếu xót trong công việc cho nhau từ một góc độ mới mẻ hơn.

Ra nước ngoài, lúc nào cũng có mì gói trong va li

Khi sang nước ngoài, nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy nhớ đồ ăn trong nước hoặc thậm chí bạn không thể nuốt trôi đồ ăn của nước ngoài. Kể cả những lúc bất tiện thì mì gói luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những người con tạm thời xa quê hương, vừa dễ ăn, dễ chế biến lại tiện lợi, phù hợp trên mọi nẻo đường, nhỏ gọn vừa túi. Chắc hẳn bạn sẽ cần đến chúng trong những chuyến đi nước ngoài đấy!

Ra nước ngoài, lúc nào cũng có mì gói trong va li. (ảnh minh họa: Internet)

Đừng kể những ước mơ nhỏ bé của mình cho bất cứ ai vì thế nào cũng có ngày bị lôi ra giễu cợt

Ai cũng có một vài những mơ ước nhỏ nhoi muốn được thực hiện, tuy nhiên bạn đừng nên nói ra tùy tiện với nhiều người vì thường thì vài điều nhỏ nhặt đáng ao ước của bạn lại trở thành sự đố kị hoặc chuyện cười trong mắt người khác như kiểu “Đã thực hiện được chưa?”. Nó chỉ nên nằm trong đầu và trong hành động của bạn mà thôi.

Mỗi chúng ta, ai cũng nên có những nguyên tắc vàng xem như bí kíp của bản thân để trụ vững trong cuộc sống và giúp ta thoát khỏi những bỡ ngỡ của những lần khó khăn mà làm quen và tập mỉm cười với chúng. Hãy khiến bản thân làm chủ trong mọi tình huống, đừng để tình huống dẫn dắt nhé!