5 câu nói đơn giản nhưng vô cùng 'lợi hại' chứng tỏ chàng yêu thật lòng hay chỉ đùa vui

Người đàn ông yêu bạn sẽ luôn chủ động đi tìm bạn. Anh ấy sẽ không ở yên nếu bạn chẳng đi tìm anh ấy hay giữ im lặng. Anh ấy sẽ tìm được bạn, ngay cả khi bạn tránh mặt. Anh ấy sẽ không để cả hai chìm trong im lặng. Anh ấy muốn nhìn thấy bạn, muốn biết bạn đang thế nào, đang nghĩ gì.

Nếu từng nghe qua những câu này thì chứng tỏ đàn ông yêu bạn thật lòng, muốn bên bạn trọn đời.

Trong tình yêu, phụ nữ dù là người chủ động cũng đừng mãi chạy đi tìm đối phương. Hãy để họ đi tìm bạn, hãy để họ chủ động thể hiện tình cảm với bạn.

Ngược lại, đàn ông chưa từng chủ động đi tìm bạn, hãy hiểu rằng anh ấy không yêu bạn nhiều, hoặc là đang muốn bạn từ bỏ. Vì sẽ không người đàn ông nào muốn sự im lặng giết chết tình cảm mà mình trân quý. Chỉ có một lý do, là họ chọn im lặng để kết thúc.

“Anh mua cho em”

Cách thể hiện tình yêu thực tế nhất của đàn ông chính là dùng tiền bạc để chiều chuộng người phụ nữ của mình. Anh ấy muốn mua cho bạn món đồ bạn đã thích từ lâu. Anh ấy muốn cho bạn những thứ tốt nhất. Anh ấy muốn chứng minh bản lĩnh của bản thân. Anh ấy muốn bạn hiểu chỉ cần là bạn, bao nhiêu tiền cũng không tiếc.

Một người đàn ông chân thành không ngại chi tiền cho bạn. Vì bạn luôn là điều quan trọng nhất, hơn cả bạc tiền vật chất. Nhưng anh ấy sẽ nỗ lực kiếm tiền vì bạn, để cho bạn một cuộc sống đủ đầy không thiếu gì.

“Anh xin lỗi”

Người đàn ông chưa từng nói xin lỗi khi yêu chỉ vì hai lý do, một là anh ta trẻ con, thiếu trách nhiệm, và hai là vì anh ta chưa yêu bạn đủ nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chỉ xin lỗi khi họ thật sự quý trọng một mối quan hệ. Cái tôi của đàn ông dù cao thế nào thì khi yêu chân thành họ cũng tình nguyện hạ mình vì đối phương. Đàn ông sợ mất người phụ nữ họ yêu thật lòng. Chỉ khi dám nhận sai và chấp nhận sửa đổi thì mới chứng tỏ tình yêu của đàn ông đủ lớn và trưởng thành để bạn tin tưởng.

Người đàn ông chưa từng nói xin lỗi khi yêu chỉ vì hai lý do, một là anh ta trẻ con, thiếu trách nhiệm, và hai là vì anh ta chưa yêu bạn đủ nhiều.

“Không thể thiếu em”

Khi đàn ông muốn giữ lấy bạn, anh ấy sẽ không ngại để bạn biết rằng bạn quan trọng thế nào. Anh ấy sẽ dùng hành động để chứng minh, cũng sẽ nói rằng có thể thiếu mọi thứ, nhưng trừ bạn ra.

Đàn ông không dễ bày tỏ những điều trong lòng. Nhưng nếu anh ấy đã xác định bạn là người phụ nữ duy nhất, là người có thể mất đi nếu không giữ, anh ấy sẽ nói những lời thật lòng nhất. Lúc đó hãy tin rằng tất cả là vì anh ấy muốn giữ bạn thật chặt, yêu thương bạn chân thành.

“Chúng ta kết hôn”

Không có hai chữ “kết hôn” từ đàn ông thì có nghĩa là họ không muốn lâu dài với bạn, cũng chưa từng nghĩ cho tương lai của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông chưa từng nói câu này, dù là chỉ là kế hoạch tương lai thì bạn cũng hãy suy xét lại tình cảm của mình. Không có hai chữ “kết hôn” từ đàn ông thì có nghĩa là họ không muốn lâu dài với bạn, cũng chưa từng nghĩ cho tương lai của bạn. Đàn ông không đặt bạn vào kế hoạch tương lai là vì không chắc chắn về tình cảm của bản thân. Với đàn ông không nghĩ cho tương lai của bạn, thì đừng liều mình hy sinh và đợi chờ quá lâu.

Dù biết rằng lời nói của đàn ông nhiều khi chẳng đáng tin, hành động mới nói lên tất cả. Nhưng có những câu nói chỉ khi được nghe qua, bạn mới chắc chắn rằng đối phương có xứng đáng để bạn tiếp tục yêu hay không. Vì lời nói cũng một phần nói lên tình cảm của đàn ông yêu chân thành hay tạm bợ, hời hợt.đo