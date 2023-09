5 bí mật mọi đàn ông đều ra sức che đậy với phái nữ

2. Với đàn ông, yêu và cưới là hai chuyện khác nhau

Đàn ông có thể yêu một người phụ nữ xinh đẹp, một cô nàng ngọt ngào hay cá tính. Khi ấy, đàn ông chẳng đưa ra bất cứ quy chuẩn nào miễn rung động thì yêu. Thế nhưng, với việc chọn bạn đời họ lại không hời hợt như thế.

Khi chọn người cùng mình gầy dựng gia đình, đàn ông còn tính xa đến tương lai của con cái mình sẽ ra sao nếu lấy người phụ nữ này làm vợ. Một khi cho đàn ông cảm giác an tâm, tin cậy thì họ mới chọn người phụ nữ ấy làm cô dâu của mình.

Phụ nữ cá tính sẽ 'hớp hồn' đàn ông ngay từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

3. Mọi đàn ông đều say mê cô nàng cá tính

Một người phụ nữ hiền ngoan, nhu mì sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình của đàn ông. Thế nhưng, một phụ nữ cá tính, khôn ngoan sẽ làm đàn ông say mê như điếu đổ chỉ sau một lần gặp gỡ. Ở những phụ nữ ấy có sự khác biệt pha lẫn đôi chút bất cần, có sự gai góc pha lẫn khí chất ngời ngời khác xa hoàn toàn với những cô nàng nhàn nhạt nhan nhản ngoài kia.

4. Khi đang ghen

Phụ nữ khi ghen rất dễ nhận biết, họ sẽ cáu gắt, quát tháo thậm chí chiến tranh lạnh với đàn ông. Đàn ông khi ghen lại rất khó nhận biết bởi họ chẳng nói chẳng rằng, lại càng không thể hiện bất cứ thái độ nào. Chính sự lầm lì, ít nói ấy khiến đàn ông dù ghen đến phát cáu vẫn không thừa nhận những bực dọc khi thấy người phụ nữ của mình thân thiết với đàn ông khác.

Một khi đã hết yêu đàn ông sẽ không ngần ngại làm tổn thương người phụ nữ hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

5. Một khi đàn ông đã cạn tình, đàn bà dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể níu kéo

Khi ngoại tình đàn ông có thể đưa ra hàng trăm lý do để bao biện cho việc mình làm. Họ có thể đổ thừa do bạn đời buông thả, không biết cách chăm sóc bản thân, do đời sống gối chăn lạnh nhạt, do vợ không tâm lý… thế nhưng chung quy lại đàn ông cạn tình thực chất là bởi họ đã hết yêu, hết dành tình cảm cho bạn.

Thế nên, một khi chàng đã thay lòng đổi dạ phụ nữ đừng bao giờ đem con cái hay trách nhiệm để níu kéo. Bởi dù có giữ được xác thân của họ bạn cũng không thể khiến họ yêu lại từ đầu được.