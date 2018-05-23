5 bí mật mọi đàn ông đều ra sức che đậy với phái nữ

Phụ nữ yêu 23/05/2018 16:18

Đàn ông có thể tâm sự nhiều điều với phụ nữ nhưng với những bí mật sau thì không bao giờ.

Đây là những bí mật dù có “cạy miệng” đàn ông cũng không hé môi nửa lời, chị em hãy đọc thật kỹ để hiểu chồng mình hơn.

5 bí mật mọi đàn ông đều ra sức che đậy với phái nữ - Ảnh 1
Đàn ông thích sự gợi cảm vừa đủ thay vì phô phang da thịt - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông thích “gợi” hơn “tả”

Nếu nghĩ mọi đàn ông đều thích những cô nàng bốc lửa, mặc áo hở ngực, váy  ngắn khoe đùi thì bạn đã nhầm. Thực chất, mọi đàn ông đều thích sự hấp dẫn đến từ những thứ gợi cảm hơn là những thứ xôi thịt, tả thực thân xác phụ nữ.

Vậy nên, phụ nữ chỉ cần diện những bộ quần áo duyên dáng, gợi cảm vừa đủ với chiếc áo khoe bờ vai trần đã dư sức đốn ngã trái tim mọi đàn ông rồi.

2. Với đàn ông, yêu và cưới là hai chuyện khác nhau

Đàn ông có thể yêu một người phụ nữ xinh đẹp, một cô nàng ngọt ngào hay cá tính. Khi ấy, đàn ông chẳng đưa ra bất cứ quy chuẩn nào miễn rung động thì yêu. Thế nhưng, với việc chọn bạn đời họ lại không hời hợt như thế.

Khi chọn người cùng mình gầy dựng gia đình, đàn ông còn tính xa đến tương lai của con cái mình sẽ ra sao nếu lấy người phụ nữ này làm vợ. Một khi cho đàn ông cảm giác an tâm, tin cậy thì họ mới chọn người phụ nữ ấy làm cô dâu của mình.

5 bí mật mọi đàn ông đều ra sức che đậy với phái nữ - Ảnh 2
Phụ nữ cá tính sẽ 'hớp hồn' đàn ông ngay từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

3. Mọi đàn ông đều say mê cô nàng cá tính

Một người phụ nữ hiền ngoan, nhu mì sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình của đàn ông. Thế nhưng, một phụ nữ cá tính, khôn ngoan sẽ làm đàn ông say mê như điếu đổ chỉ sau một lần gặp gỡ. Ở những phụ nữ ấy có sự khác biệt pha lẫn đôi chút bất cần, có sự gai góc pha lẫn khí chất ngời ngời khác xa hoàn toàn với những cô nàng nhàn nhạt nhan nhản ngoài kia.

4. Khi đang ghen

Phụ nữ khi ghen rất dễ nhận biết, họ sẽ cáu gắt, quát tháo thậm chí chiến tranh lạnh với đàn ông. Đàn ông khi ghen lại rất khó nhận biết bởi họ chẳng nói chẳng rằng, lại càng không thể hiện bất cứ thái độ nào. Chính sự lầm lì, ít nói ấy khiến đàn ông dù ghen đến phát cáu vẫn không thừa nhận những bực dọc khi thấy người phụ nữ của mình thân thiết với đàn ông khác.

5 bí mật mọi đàn ông đều ra sức che đậy với phái nữ - Ảnh 3
Một khi đã hết yêu đàn ông sẽ không ngần ngại làm tổn thương người phụ nữ hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

5. Một khi đàn ông đã cạn tình, đàn bà dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể níu kéo

Khi ngoại tình đàn ông có thể đưa ra hàng trăm lý do để bao biện cho việc mình làm. Họ có thể đổ thừa do bạn đời buông thả, không biết cách chăm sóc bản thân, do đời sống gối chăn lạnh nhạt, do vợ không tâm lý… thế nhưng chung quy lại đàn ông cạn tình thực chất là bởi họ đã hết yêu, hết dành tình cảm cho bạn.

Thế nên, một khi chàng đã thay lòng đổi dạ phụ nữ đừng bao giờ đem con cái hay trách nhiệm để níu kéo. Bởi dù có giữ được xác thân của họ bạn cũng không thể khiến họ yêu lại từ đầu được.

Đàn ông ngoại tình mất gia đình, đàn bà ngoại tình mất…

Đàn ông ngoại tình mất gia đình, đàn bà ngoại tình mất…

Nếu vỡ lở chuyện cặp bồ người đời chỉ tặc lưỡi “đàn ông mà” với những ông chồng như một điều hiển nhiên thì việc đàn bà ngoại tình lại nhận lấy hậu quả đáng sợ hơn nhiều.

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