4 điều ‘thầm kín’ đàn ông sẵn sàng làm cho vợ, phụ nữ khôn ngoan nên nắm bắt cơ hội

Dưới đây là những điều “thầm kín” đàn ông luôn sẵn sàng làm khi vợ mở miệng nhờ, phụ nữ khôn ngoan nên biết.

Khi biết được những điều “rắc rối” của phụ nữ, đàn ông sẽ cảm thấy vợ cần được bảo vệ và yêu thương. Bên cạnh đó, anh ấy sẽ biết cách ứng biến khi vợ nhờ vả mà không phải nghệt mặt ra trong lúc "cấp bách".

Dù điều này sẽ khiến đàn ông xấu hổ nhưng nếu vợ nhờ, anh ấy sẽ làm ngay. Nhiều người thường nghĩ vật dụng cá nhân của phụ nữ không nên cho đàn ông biết. Nhưng thực tế muốn chồng thương và hiểu vợ hơn, chị em đừng ngại trao đổi với chồng về điều này.

Nhờ chồng kéo giúp khóa váy hoặc đầm

Chắc chắn người đàn ông nào cũng muốn làm điều này cho vợ. Họ cảm thấy hành động kéo khóa váy, đầm là cơ hội để thể hiện tình cảm. Phụ nữ đừng ngại ngùng trong chuyện này.

Đừng ngại nhờ chồng kéo khóa váy giúp mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đừng sợ chồng sẽ làm hư chiếc khóa kéo của mình. Đã là vợ chồng, hãy để đối phương làm cho mình những điều nhỏ nhặt nhất để vun đắp tình cảm.

Nhờ chồng chọn quần áo lót giúp

Hãy để chồng chọn quần áo lót giúp để cuộc yêu của vợ chồng thăng hoa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi đàn ông có mắt thẩm mỹ hơn cả phụ nữ. Vì vậy vợ đừng ngại khi bảo chồng chọn quần áo lót giúp mình. Nhờ đó, bạn sẽ không phải nhận những lời chê bai của chồng. Thậm chí còn khiến chồng hưng phấn hơn khi "yêu".

Nhờ chồng chăm sóc trong ngày “đèn đỏ”

Hãy nhờ chồng chăm sóc mình trong ngày nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ngại cho chồng biết bạn đang "đến tháng" và nhờ chồng làm giúp việc nhà. Đừng im lặng thể hiện bộ mặt khó chịu kẻo khiến chồng chán ngán. Hãy nhẹ nhàng cho chồng biết để anh ấy thông cảm với vợ. Đồng thời, anh ấy sẽ biết tránh những điều khiến bạn khó chịu trong những ngày nhạy cảm như thế này.