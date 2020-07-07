4 điều ‘thầm kín’ đàn ông sẵn sàng làm cho vợ, phụ nữ khôn ngoan nên nắm bắt cơ hội

Phụ nữ yêu 07/07/2020 05:30

Người phụ nữ khôn ngoan đừng nghĩ khi nhờ chồng những điều này, anh ấy sẽ không làm vì xấu hổ. Trên thực tế anh ấy luôn mong mỏi nhận được câu nhờ vả từ bạn.

Dưới đây là những điều “thầm kín” đàn ông luôn sẵn sàng làm khi vợ mở miệng nhờ, phụ nữ khôn ngoan nên biết.

Mua giúp vật dụng cá nhân của phụ nữ

Dù điều này sẽ khiến đàn ông xấu hổ nhưng nếu vợ nhờ, anh ấy sẽ làm ngay. Nhiều người thường nghĩ vật dụng cá nhân của phụ nữ không nên cho đàn ông biết. Nhưng thực tế muốn chồng thương và hiểu vợ hơn, chị em đừng ngại trao đổi với chồng về điều này.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan đừng ngại nhờ chồng làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết được những điều “rắc rối” của phụ nữ, đàn ông sẽ cảm thấy vợ cần được bảo vệ và yêu thương. Bên cạnh đó, anh ấy sẽ biết cách ứng biến khi vợ nhờ vả mà không phải nghệt mặt ra trong lúc "cấp bách".

Nhờ chồng kéo giúp khóa váy hoặc đầm

Chắc chắn người đàn ông nào cũng muốn làm điều này cho vợ. Họ cảm thấy hành động kéo khóa váy, đầm là cơ hội để thể hiện tình cảm. Phụ nữ đừng ngại ngùng trong chuyện này.

phu nu khon ngoan 2
Đừng ngại nhờ chồng kéo khóa váy giúp mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đừng sợ chồng sẽ làm hư chiếc khóa kéo của mình. Đã là vợ chồng, hãy để đối phương làm cho mình những điều nhỏ nhặt nhất để vun đắp tình cảm.

Nhờ chồng chọn quần áo lót giúp

phu nu khon ngoan 3
Hãy để chồng chọn quần áo lót giúp để cuộc yêu của vợ chồng thăng hoa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi đàn ông có mắt thẩm mỹ hơn cả phụ nữ. Vì vậy vợ đừng ngại khi bảo chồng chọn quần áo lót giúp mình. Nhờ đó, bạn sẽ không phải nhận những lời chê bai của chồng. Thậm chí còn khiến chồng hưng phấn hơn khi "yêu".

Nhờ chồng chăm sóc trong ngày “đèn đỏ”

phu nu khon ngoan 4
Hãy nhờ chồng chăm sóc mình trong ngày nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ngại cho chồng biết bạn đang "đến tháng" và nhờ chồng làm giúp việc nhà. Đừng im lặng thể hiện bộ mặt khó chịu kẻo khiến chồng chán ngán. Hãy nhẹ nhàng cho chồng biết để anh ấy thông cảm với vợ. Đồng thời, anh ấy sẽ biết tránh những điều khiến bạn khó chịu trong những ngày nhạy cảm như thế này.

Chỉ cần cùng ăn một bữa cơm, đàn ông ngoại tình ‘giấu đầu hở đuôi’ sẽ để lộ những điểm này

Chỉ cần cùng ăn một bữa cơm, đàn ông ngoại tình ‘giấu đầu hở đuôi’ sẽ để lộ những điểm này

Người đàn ông ngoại tình tinh vi đến mấy cũng không qua mặt được vợ, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ những điểm này tố cáo tội trạng của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bí mật của phụ nữ giữ lửa hôn nhân đàn bà khôn ngoan

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này