4 điều đàn ông ghét nhất ở vợ, xem ngay để biết cách giữ chồng

Trong gia đình, đàn ông luôn muốn giữ cho mình vị trí trụ cột, được các thành viên khác trong gia đình nể trọng. Do đó, việc so sánh họ với bất kì một người nào khác sẽ khiến họ cảm thấy không được vui. Ngặt một nỗi, đây lại là thói quen của rất nhiều người vợ. Mỗi khi có việc gì, họ thường sẵn sàng so sánh chồng của mình với một người đàn ông khác, khiến người chồng bị mất tự tin, đồng thời động chạm rất lớn đến lòng tự trọng của họ. Tránh được điều này có thể sẽ giúp mối quan hệ vợ chồng của bạn luôn êm đẹp.

Ghen tuông là “gia vị” của tình yêu, là cảm xúc tự nhiên của mỗi người. Tuy nhiên, nó sẽ trở thành nỗi sợ của các anh chồng nếu bị vợ ghen tuông một cách vô cớ. Đây là một trong những điều đàn ông ghét nhất ở vợ. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đàn ông thường cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi bị vợ ghen tuông quá mức. Việc ghen tuông không lý do cũng khiến cho người phụ nữ tự làm mất đi giá trị bản thân, không còn hấp dẫn trong mắt bạn đời.

Ghen tuông vô cớ khiến đàn ông bên bạn mệt mỏi, chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ghét bị vợ quản lý chặt chẽ quá mức

Đàn ông luôn muốn được tự do, dù là tự do trong khuôn khổ. Họ không muốn cuộc sống của mình bị quản lý, kiểm soát quá mức bởi người vợ. Mặc dù đây lại là việc những người vợ thường làm để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình.

Có rất nhiều người kiểm soát từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn, từng đồng bạc lẻ của chồng, hoặc bắt chồng đi đâu cũng phải đưa vợ đi theo. Đây là sự kiểm soát quá mức, khiến người chồng cảm thấy “ngột ngạt”, mất niềm vui, mất tự do trong chính mối quan hệ của mình. Phụ nữ cần giữ cho nhau sự tin tưởng, tôn trọng và giữ không gian riêng tư để cả hai đều thấy thoải mái.

Kiểm soát quá mức là nguyên nhân khiến đàn ông mau chán vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ghét bị vợ cằn nhằn

Một điều nữa ở phụ nữ mà đàn ông “ghét cay ghét đắng” chính là hay cằn nhằn. Khi có một sự việc xảy ra, một số phụ nữ thường dành thời gian để nói đi nói lại mãi một chuyện nhằm muốn chồng mình nhận ra lỗi sai. Tuy nhiên, điều này vô tình lại phản tác dụng, khi nó không những giúp các anh chồng “tỉnh ngộ” mà còn khiến các anh thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí bực bội. Lời khuyên dành cho phụ nữ là hãy nhẹ nhàng với chồng. Nói ít nhưng sâu sắc, còn hơn nói nhiều, cằn nhằn nhưng chẳng có tác dụng!