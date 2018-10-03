4 cách phát hiện chồng 'cặp bồ' dù có xóa sạch tin nhắn điện thoại trong 2 phút, chị em hãy lưu lại ngay

Phụ nữ yêu 03/10/2018 15:33

Nếu đang nghi ngờ chồng ngoại tình chị em chỉ cần áp dụng cách thức này để tìm ra chân tướng, chỉ chưa đầy 2 phút mọi chuyện sẽ được phơi bày.

Muốn biết chồng có mèo mả gà đồng hay không chị em chỉ cần dựa vào những manh mối sau thì dù anh ấy có xóa hết dấu tích cũng bị phát hiện.

4 cách phát hiện chồng 'cặp bồ' dù có xóa sạch tin nhắn điện thoại trong 2 phút, chị em hãy lưu lại ngay - Ảnh 1
Khi đã ngoại tình, đàn ông nào cũng ra sức xóa sạch dấu tích, tránh để vợ phát hiện hành vi của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Kiểm tra nhật ký tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại chồng

Bạn đừng ngây thơ nghĩ rằng chồng sẽ để lại những tin nhắn mùi mẫn với nhân tình trong điện thoại, những cuộc gọi đi – đến với cùng một số điện thoại bởi chẳng ai lại tự “vạch áo cho người xem lưng” như thế. Khi đã ngoại tình, đàn ông nào cũng ra sức xóa sạch dấu tích, tránh để vợ phát hiện hành vi của mình.

Tuy nhiên, chính họ cũng không biết rằng càng ra sức giấu giếm càng để lộ quá nhiều điều đáng nghi. Chẳng ai rảnh rang đến mức ngồi xóa sạch nhật ký cuộc gọi, tin nhắn đến đi cũng trống trơn. Chỉ khi có tật giật mình đàn ông mới như thế.

4 cách phát hiện chồng 'cặp bồ' dù có xóa sạch tin nhắn điện thoại trong 2 phút, chị em hãy lưu lại ngay - Ảnh 2
Nếu nhận thấy có điều  bất thường chị em hãy đề cao cảnh giác, đừng để chồng hả hê vì đã có thể lừa dối mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Tắt điện thoại hoặc cố tình không nghe máy

Thói quen sử dụng điện thoại sẽ nói lên rất nhiều điều về một người. Nếu trước đây anh ấy không bao giờ tắt điện thoại khi ở nhà thế nhưng dạo gần đây lại tắt trong khung giờ cố định, từ chối cuộc gọi của số điện thoại nào đấybạn hãy nghi ngờ ngay.

Rất có thể chồng bạn sẽ lưu tên nhân tình thành tên của một người đồng nghiệp, cấp trên hay người thân trong gia đình để tránh bị bạn phát hiện. Nếu nhận thấy có điều  bất thường chị em hãy đề cao cảnh giác, đừng để chồng hả hê vì đã có thể lừa dối mình.

4 cách phát hiện chồng 'cặp bồ' dù có xóa sạch tin nhắn điện thoại trong 2 phút, chị em hãy lưu lại ngay - Ảnh 3
 Khi chồng bạn thay đổi mật khẩu mà bạn không hề hay biết, cũng không muốn bạn động vào điện thoại của anh ấy thì rất đáng nghi - Ảnh minh họa: Internet

3. Thay đổi mật khẩu điện thoại

Vì đã là vợ chồng, chung chăn chung gối nên việc biết mật khẩu điện thoại của nhau không lấy gì làm lạ. Nó chỉ lạ khi chồng bạn thay đổi mật khẩu mà bạn không hề hay biết, cũng không muốn bạn động vào điện thoại của anh ấy.

Tất nhiên, họ chẳng sợ mình để lại bằng chứng gì trong đấy mà sợ nhỡ đâu nhân tình nhắn tin hay gọi đến, người bắt máy là vợ thì mọi chuyện sẽ bung bét ngay.

4 cách phát hiện chồng 'cặp bồ' dù có xóa sạch tin nhắn điện thoại trong 2 phút, chị em hãy lưu lại ngay - Ảnh 4
Nếu đang nuôi bồ nhí bên ngoài chắc chắn khi nhân tình gọi đến anh ấy sẽ sợ xanh mặt - Ảnh minh họa: Internet

4. Không nghe điện thoại trước mặt vợ

Một người chồng chung thủy sẽ chẳng có  “việc riêng” để giấu vợ khi nói chuyện điện thoại. Họ có thể thoải mái trò chuyện với tất cả mọi người trước mặt vợ. Ngược lại, nếu đang nuôi bồ nhí bên ngoài chắc chắn khi nhân tình gọi đến anh ấy sẽ sợ xanh mặt mà nhòm trước ngó sau để không bị bạn bắt gặp.

Đàn bà hãy vứt ngay 3 thứ này ra khỏi đời mình

Đàn bà hãy vứt ngay 3 thứ này ra khỏi đời mình

Đàn bà khôn là người biết quẳng ngay 3 thứ này khỏi đời mình để sống đời hạnh phúc, đàn bà dại cứ giữ khư khư, ôm vào người nên mãi bất hạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình kiểu đàn bà bất hạnh hôn nhân đổ vỡ cách phát hiện chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 54 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này