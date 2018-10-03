4 cách phát hiện chồng 'cặp bồ' dù có xóa sạch tin nhắn điện thoại trong 2 phút, chị em hãy lưu lại ngay

Muốn biết chồng có mèo mả gà đồng hay không chị em chỉ cần dựa vào những manh mối sau thì dù anh ấy có xóa hết dấu tích cũng bị phát hiện.

Tuy nhiên, chính họ cũng không biết rằng càng ra sức giấu giếm càng để lộ quá nhiều điều đáng nghi. Chẳng ai rảnh rang đến mức ngồi xóa sạch nhật ký cuộc gọi, tin nhắn đến đi cũng trống trơn. Chỉ khi có tật giật mình đàn ông mới như thế.

Bạn đừng ngây thơ nghĩ rằng chồng sẽ để lại những tin nhắn mùi mẫn với nhân tình trong điện thoại, những cuộc gọi đi – đến với cùng một số điện thoại bởi chẳng ai lại tự “vạch áo cho người xem lưng” như thế. Khi đã ngoại tình, đàn ông nào cũng ra sức xóa sạch dấu tích, tránh để vợ phát hiện hành vi của mình.

Nếu nhận thấy có điều bất thường chị em hãy đề cao cảnh giác, đừng để chồng hả hê vì đã có thể lừa dối mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Tắt điện thoại hoặc cố tình không nghe máy

Thói quen sử dụng điện thoại sẽ nói lên rất nhiều điều về một người. Nếu trước đây anh ấy không bao giờ tắt điện thoại khi ở nhà thế nhưng dạo gần đây lại tắt trong khung giờ cố định, từ chối cuộc gọi của số điện thoại nào đấybạn hãy nghi ngờ ngay.

Rất có thể chồng bạn sẽ lưu tên nhân tình thành tên của một người đồng nghiệp, cấp trên hay người thân trong gia đình để tránh bị bạn phát hiện. Nếu nhận thấy có điều bất thường chị em hãy đề cao cảnh giác, đừng để chồng hả hê vì đã có thể lừa dối mình.

Khi chồng bạn thay đổi mật khẩu mà bạn không hề hay biết, cũng không muốn bạn động vào điện thoại của anh ấy thì rất đáng nghi - Ảnh minh họa: Internet

3. Thay đổi mật khẩu điện thoại

Vì đã là vợ chồng, chung chăn chung gối nên việc biết mật khẩu điện thoại của nhau không lấy gì làm lạ. Nó chỉ lạ khi chồng bạn thay đổi mật khẩu mà bạn không hề hay biết, cũng không muốn bạn động vào điện thoại của anh ấy.

Tất nhiên, họ chẳng sợ mình để lại bằng chứng gì trong đấy mà sợ nhỡ đâu nhân tình nhắn tin hay gọi đến, người bắt máy là vợ thì mọi chuyện sẽ bung bét ngay.

Nếu đang nuôi bồ nhí bên ngoài chắc chắn khi nhân tình gọi đến anh ấy sẽ sợ xanh mặt - Ảnh minh họa: Internet

4. Không nghe điện thoại trước mặt vợ

Một người chồng chung thủy sẽ chẳng có “việc riêng” để giấu vợ khi nói chuyện điện thoại. Họ có thể thoải mái trò chuyện với tất cả mọi người trước mặt vợ. Ngược lại, nếu đang nuôi bồ nhí bên ngoài chắc chắn khi nhân tình gọi đến anh ấy sẽ sợ xanh mặt mà nhòm trước ngó sau để không bị bạn bắt gặp.