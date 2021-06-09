3 kiểu phụ nữ hấp dẫn đàn ông ở mọi lứa tuổi, bạn thuộc kiểu nào?

Theo những nhà nghiên cứu, có 3 kiểu phụ nữ hấp dẫn đàn ông ở mọi lứa tuổi, dù giàu hay nghèo đàn ông đều muốn yêu và giữ lấy họ.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng điều đẹp đẽ và thu nhất ở một người phụ nữ không phải là sự tự tin, mạnh mẽ mà là sở hữu một trái tim và suy nghĩ tự do. Để dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã thế nào họ cũng không bị khuất phục, đứng trước bao cám dỗ cũng không để mất chính mình.

Đặc biệt, phụ nữ dịu dàng thường có chất giọng dịu ngọt, dễ làm đàn ông rung động. Và khi họ không nói thì thần thái tỏa ra từ sâu trong tâm hồn họ cũng đã đủ hấp dẫn, quyến rũ.

Đàn ông lứa tuổi nào cũng có cảm tình với phụ nữ dịu dàng. Đây là kiểu phụ nữ tiếp cận con người và vấn đề theo cách nhẹ nhàng nhất. Họ có trí tuệ, biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân và nắm bắt tâm lý của người khác. Họ có khả năng ngôn ngữ mạnh mẽ, biết quan sát và nhìn nhận vấn đề theo hướng đơn giản nhất.

Có được một người phụ nữ dịu dàng ở bên, đàn ông luôn thấy hãnh diện. Vì đây là kiểu phụ nữ không nhiều lời nhưng thực tế giúp đỡ, hỗ trợ chồng hết mình. Họ lặng lẽ cho chồng điểm tựa, sức mạnh và vững vàng cùng chồng vượt qua khó khăn.

Người phụ nữ hiểu tâm lý của đàn ông

Phụ nữ muốn được yêu, còn đàn ông thì muốn được hiểu. Phụ nữ muốn có một người tình lãng mạn, đàn ông lại muốn một người tri kỉ thấu hiểu. Người phụ nữ nắm bắt tâm lý đàn ông sẽ cho họ cảm giác hấp dẫn và cuốn hút hơn.

Người phụ nữ hiểu được đàn ông muốn gì, cần gì không chỉ thu hút mà còn có giá trị và vị trí cao trong lòng họ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hiểu được đàn ông muốn gì, cần gì không chỉ thu hút mà còn có giá trị và vị trí cao trong lòng họ. Kiểu phụ nữ này vừa có trái tim giàu cảm xúc, vừa có trí tuệ. Họ hiểu suy nghĩ của đàn ông, biết chừng mực trong cư xử để giao tiếp được với đàn ông. Lời họ nói đàn ông luôn muốn nghe, khi họ im lặng đàn ông cũng đặc biệt để tâm. Họ biết dùng lời khen để lấy lòng đàn ông, cũng biết khen để đàn ông tự nguyện làm điều gì đó cho họ.

Người phụ nữ này khá truyền thống trong gia đình. Nhưng họ biết khi nào nên nhường vai trò làm chủ cho chồng, khi nào nên gánh vác chuyện trong nhà. Với người phụ nữ như thế, đàn ông vừa thấy biết ơn, vừa sợ đánh mất.

Người phụ nữ có đam mê, lý tưởng riêng

Trong cuộc sống nhiều cám dỗ này, ai cũng từng trẻ với những ước mơ đơn thuần. Nhưng theo tháng năm, sẽ có nhiều người từ bỏ ước mơ để chạy theo đồng tiền, danh vọng. Chỉ có người phụ nữ có đam mê, nỗ lực theo đuổi lý tưởng mới đáng ngưỡng mộ trong mắt đàn ông.

Chỉ có người phụ nữ có đam mê, nỗ lực theo đuổi lý tưởng mới đáng ngưỡng mộ trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thay vì buộc mình giống người khác, người phụ nữ hấp dẫn này kiên định với ước mơ của riêng mình. Họ là kiểu người thà chấp nhận thất bại để đi thêm một bước trên con đường chinh phục lý tưởng, chứ không bao giờ chấp nhận đầu hàng, buông bỏ.

Với đàn ông, đây là kiểu đàn bà độc lập và mạnh mẽ. Vì họ tràn đầy sức sống, đàn ông vừa nhìn qua đã thấy hấp dẫn và nể trọng. Họ không để ý những chuyện lặt vặt, toàn tâm toàn ý cho những gì mình theo đuổi.