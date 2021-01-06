3 cái KHÔN, 4 cái DẠI phụ nữ nên biết trước khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân

Phụ nữ yêu 06/01/2021 06:00

Người phụ nữ trước khi kết hôn phải biết những điều này để sống sót, không dựa dẫm chồng, không phụ thuộc con và bình yên sống cuộc đời mình mong muốn.

Dưới đây là những điều phụ nữ trước khi kết hôn nhất định phải khắc cốt ghi tâm, không được quên dù chỉ một điều.

3 cái khôn

Phải biết yêu thương bản thân

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Phụ nữ nên biết điều này trước khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải biết yêu thương chính mình. Đừng dại hy sinh quá nhiều mà chịu thiệt thòi. Bạn phải biết chăm sóc bản thân khỏe mạnh trước đã rồi hãy nghĩ đến việc lo lắng cho người khác. Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, phải đặt bản thân lên hàng đầu và không được đánh mất giá trị của mình.

Phụng dưỡng cha mẹ ruột

Dù đã lấy chồng nhưng bạn vẫn phải dành thời gian lo cho cha mẹ ruột của mình. Hãy nhớ một điều trên cuộc đời này chỉ có cha mẹ là yêu thương mình vô điều kiện. Thế nên hãy biết báo đáp, phụng dưỡng để cha mẹ có cuộc sống đủ đầy nhất. Đừng để họ chờ đợi quá lâu vì biết đâu họ chẳng còn quá nhiều thời gian để đợi chờ nữa.

Không nhân nhượng chịu thua thiệt

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Phụ nữ đừng nhân nhượng kẻo thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mình không sai, tuyệt đối đừng nhân nhượng, đừng cúi đầu. Vì khi bạn nhường nhịn, đàn ông sẽ được nước làm tới, ngày càng trở nên xem thường bạn hơn mà thôi. Thế nên hãy biết bảo vệ mình trong hôn nhân, đừng quá hiền lành mà chịu phần thiệt về mình.

4 cái dại

Ở nhà chồng nuôi

Đây là cái dại đầu tiên của nhiều người phụ nữ thường xuyên mắc phải. Họ nghĩ lấy chồng rồi thì ở nhà chồng nuôi, đi làm chi cho cực thân. Nhưng thực tế, đàn ông nuôi bạn được thì sẽ sỉ nhục bạn được. Họ cho mình cái quyền nuôi vợ nên sẽ xem vợ là bao cát để trút giận, để chửi bới. Vì vậy đàn bà trong hôn nhân đừng bao giờ có tư tưởng này.

Kiểm soát chồng 24/24

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Phụ nữ đừng kiểm soát quản lý chồng quá chặt - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã là vợ chồng nhưng đừng kiểm soát chồng quá mức. Đừng ép anh ấy phải báo cáo đang ở đâu, làm gì đi với ai. Vì khi quản lý chồng quá nghiêm khắc, bạn sẽ khiến anh ấy mất tự do. Một khi đàn ông đã mất tự do thì sẽ muốn vùng vẫy để thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Khi đã bị kìm kẹp quá lâu, đàn ông chỉ muốn thoát khỏi đi tìm sự tự do bên ngoài kia mà thôi.

Lo mất chồng hơn đánh mất giá trị của bản thân

Người đàn bà dại nhất khi tìm mọi cách để giữ chồng, lao tâm khổ tứ sợ mất chồng. Có nhiều người thường bàn với nhau về cách giữ chồng sao cho khéo nhưng lại không biết cách làm đẹp như thế nào, ăn gì tốt sức khỏe, uống gì tốt cho da. Hoặc cần làm gì để vui vẻ hơn mỗi ngày. Họ chỉ nghĩ đến giữ chồng như thế nào chứ không nghĩ đến việc giữ nhan sắc. Điều này khiến họ dần đánh mất giá trị của chính mình.

Bỏ hết những mối quan hệ thân thiết

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Phụ nữ nên duy trì mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khờ dại nhất là khi bỏ hết những mối quan hệ thân thiết của mình để ở bên chăm chồng, chăm con. Có nhiều người vì lo cho gia đình nên không còn nhiều thời gian duy trì những mối quan hệ của bản thân. Họ dần không còn liên lạc với bạn bè vì vậy mà khi có tâm sự cũng chẳng biết giãi bày cùng ai. Điều này khiến họ dần trở nên khép mình lại và chỉ biết đến chồng con, gia đình.

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