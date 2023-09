Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 8: Sanchi cười "gian xảo" khi mẹ biết kế hoạch của Jagdish

Sanchi đang khóc. Ira đi tới, cô vội lau nước mắt đi nhưng bà vẫn nhìn thấy. Sanchi kể với mẹ rằng Jagdish đã đi Mangalore để gặp Ganga. Ira nói: vậy ra đó là lý do con phá bỏ buổi nhịn ăn của mình. Ira hỏi Sanchi rằng Jagdish đã nói với con chuyện này chưa, Sanchi nói chưa. Ira bảo bà sẽ nói chuyện với gia đình Jagdish về việc này. Sanchi vội ngăn bà lại và nói rằng đó không phải lỗi của Jagdish, mà là lỗi của Ganga. Anandi đứng ở cửa và nghe được toàn bộ câu chuyện. Ira hỏi cô rằng cô có nghĩ là liệu bà nên nói chuyện này với gia đình Singh hay không. Anandi bảo rằng Jagdish chỉ đến đó để giúp đỡ Ganga. Không có mối quan hệ nào giống như mẹ đang nghĩ đâu. Ira nói: cô ấy không phải là một đứa trẻ nữa, cô ấy đã trưởng thành rồi. Anandi tiếp tục: nếu như giữa họ có mối quan hệ nào, thì Jagdish đã có thể bỏ đi Mangalore vào ngày 16. Ira rất sốc khi biết Jagdish đã có kế hoạch trì hoãn buổi đính hôn của mình để đi cùng Ganga. Bà nói: Jagdish, hoặc là dại dột, hoặc là bất cẩn... chuyện này rất quan trọng, nên bây giờ mẹ phải nói chuyện với nhà bên đó. Nói rồi bà rời đi, Anandi đi theo bà. Sanchi nói: bằng việc để cho mẹ biết về kế hoạch của Jagdish... chị đã giúp em rồi, chị dâu.

Ira đang gọi điện, nhưng Anandi ngăn bà lại vì hôm nay là lễ teej. Cô nói, sẽ tốt hơn nếu mẹ nói chuyện vào ngày mai. Ira đặt điện thoại xuống và bỏ đi.

Jagdish tặng cho Ganga một món quà, là một bộ saree. Cô rất vui.

Tại dinh thự Jaitsar và nhà Shiv, mọi người đang thực hiện các nghi lễ Teej. Những người phụ nữ ngồi trên xích đu, và chồng của họ đẩy xích đu cho vợ. Những người chồng phá bỏ việc nhịn ăn của vợ bằng việc cho họ uống nước. Sumitra không được vui nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các nghi lễ. Sanchi rất tức giận khi nhìn thấy những điều này, cô chạy về phòng của mình và bắt đầu ném các đồ vật xung quanh đi, cô tức tối hét lên: TÔI GHÉT CÔ, GANGA. TÔI GHÉT CÔ.

Ganga bước ra ngoài phòng khách, cô đang mặc bộ saree mà Jagdish tặng. Anh không thể rời mắt khỏi cô. Ganga nói rằng cô sẽ đi chuẩn bị Teej puja. Khi cô rời đi, Jagdish vẫn nhìn cô không chớp mắt. Ganga đang thực hiện các nghi thức, Jagdish nhìn cô và mỉm cười.

Teej puja đang diễn ra ở đồng thời cả ba nhà. Shiv ôm Anandi và nói mặt trăng hãy xuất hiện nhanh đi. Vợ tôi đã không được ăn gì từ sáng và tôi không thể để như thế được. Ganga cũng đang chờ mặt trăng ló dạng. Jagdish nói: trăng vẫn chưa lên, cô đang đói lắm đúng không? Ganga lắc đầu.

Shiv bảo Anandi hãy nhắm mắt lại. Anh lấy ra hai chiếc lắc tay và đeo vào tay cho Anandi. Cô mỉm cười. Shiv bảo cô hãy mở mắt ra. Anandi nói: chúng thật đẹp. Cả hai mỉm cười và ôm lấy nhau. Shiv nhìn lên và thấy mặt trăng đã xuất hiện. Anh chỉ cho Anandi. Sanchi ra ngoài và nhìn thấy An-Sh. Cô nói: anh đã không làm được điều này, Jagdish. Sau đó cô lại chạy đi

Nghi lễ Teej vẫn tiếp tục. Ganga đang tự mình làm những nghi lễ trước sự chứng kiến của Jagdish. Trong khi ở hai nhà còn lại, các cặp vợ chồng đang làm lễ cùng nhau. Người vợ nhận phước lành từ chồng của mình, sau đó người chồng đút cho vợ ăn. Bhairon cũng đút đồ ngọt cho Sumitra, nhưng lại trêu vợ bằng cách rụt tay lại. Cả hai mỉm cười với nhau, sau đó Bhairon cũng đút cho vợ.

Shiv đang đút đồ ngọt cho Anandi, ông nội, Sanchi và Ira đang nhìn họ. Ira đút cho Sanchi ăn. Ông nội ngạc nhiên: nhưng con bé chưa hoàn thành việc nhịn ăn của mình. Ira nói: một người mẹ có thể đút cho con gái của mình ăn bất cứ lúc nào...và việc nhịn ăn cũng không phân biệt điều đó. Ông nội rất ấn tượng. Ganga đang tự ăn đồ ngọt để phá bỏ việc nhịn ăn. Mannu mỉm cười nhìn cô. Jagdish đút đồ ăn cho Mannu, cậu bé cũng đút lại cho anh. Cả ba người đều rất hạnh phúc.

Tập 9a

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9piY5OipKJ8

Ira- mẹ của Shiv chìm trong suy tư trăn trở, thím Meenu tới và nói: “Đã đến giờ làm lễ Puja ( lễ của những người con dâu trong gia đình Ấn Độ, thể hiện lòng thành kính với mẹ chồng và người lớn trong nhà), sao chị còn ở đây?” Ira nói bà đã quên mất thời gian và cần phải đi ngay thôi.

Thím Meenu hỏi bà đã có chuyện gì xảy ra vậy. Ira hỏi thím Meenu có biết sao ngày hôm qua Sanchi lại ăn sáng không? Thím Meenu nói có lẽ do con bé đói bụng. Bà Ira nói: “Không đâu Meenu, do ngày hôm qua Jagdish đã tới Mangalore.” Meenu nói rằng có lẽ Jagdish có công việc ở đó. Bà Ira ngắt lời: “ Không đâu, Jagdish tới chỉ để biết Ganga có ổn không.” Thím Meenu nghĩ rằng có lẽ giữa hai người không có chuyện gì, Jagdish chỉ muốn giúp đỡ Ganga mà thôi. Bà Ira không đồng ý rồi bà so sánh Ganga với Anandi. Bà nói rằng khi Shiv gặp Anandi, Anandi cũng giống như Ganga vậy. Nếu Jagdish cứ tiếp tục giúp đỡ Ganga như vậy, có khi nào cô ta nảy sinh tình cảm với Jagdish?

Jagdish bây giờ cần suy nghĩ cho Sanchi nhiều hơn bất kì ai khác, vậy mà mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, bà lo lắng liệu hạnh phúc của ai sẽ bị phá hoại? Chính là Sanchi –con gái bà chứ không phải ai khác. Thím Meenu nói rằng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu... chị đang lo lắng cho những chuyện không thể xảy ra rồi. Bà Ira nói: “Chị biểt em coi Sanchi như con gái của mình, nhưng không ai có thể lo lắng cho con gái nhiều như người mẹ đã sinh ra nó.” Thím Meenu thấy buồn, đứng lên bỏ đi, trong lúc đó, thím thấy Anandi và bà Ira cũng thấy cô. Meenu rời đi.

Anandi suy nghĩ, Jagdish không nên làm vậy, anh đã đính hôn với Sanchi, anh không thể suy nghĩ tới Ganga nữa, rồi cô cũng rời khỏi đó.

Jagdish và Ganga đang ở nhà hàng, Ganga nói: “Có hai điều tôi không hiểu. Một là, tại sao chúng ta lại tới đây?” Jagdish nói chúng ta tới đây để ăn, vậy còn điều thứ hai cô muốn hỏi là gì?” Ganga nói vậy ta sẽ gọi món bằng cách nào? Tất cả đều được viết bằng tiếng kannad ( ngôn ngữ cổ của Ấn Độ) Một người phục vụ tới. Jagdish nói Ganga hãy gọi món nhưng khi cô nói thì người phục vụ không hiểu gì.đến lượt Jagdish, anh gọi món dosa ( món bánh tráng dùng trong bữa sáng truyền thống của người Ấn Độ) Sau khi người phục vụ đi, Ganga nói đấy chính là điều duy nhất làm cô lo lắng.

Họ không hiểu ngôn ngữ của tôi và tôi cũng không thể hiểu họ nói gì. Cô lấy một ví dụ khi cô mua hàng thì người bán hàng không thể hiểu cô nói gì mà cô phải dùng điệu bộ cử chỉ để diễn ta những cái cần mua, và dù vậy đôi lúc họ vẫn mang cho cô vài thứ không đúng ý. Jagdish chỉ cho Ganga một câu trong tiếng Kannad nghĩa là : “Tôi không biết nói tiếng Kannad” khi cô nói vậy, họ sẽ hiểu và sẽ cố nói chuyện với cô bằng tiếng Hindi ( ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ), người phục vụ mang món dosa tới và hỏi điều gì đó bằng tiếng Kannad, Ganga dùng câu mà Jagdish dạy, sau đó người phục vụ cố gắng nói bằng tiếng Hindi rằng họ có muốn dùng cà phê không. Ganga nói rằng có, cô thật sự bị ấn tượng và nói với Jagdish câu anh dạy cô thật hữu dụng.

Shiv đang chuẩn bị đi làm thì Anandi tới. Cô nói với anh về lí do thật sự khiến Sanchi ăn sáng, về cuộc nói chuyện của mẹ và thím Meenu. Shiv nói rằng họ không nên nói những điều đó về Jagdish bởi vì anh nhìn thấy được sự chân thành và thật sự trên gương mặt Jagdish khi Jagdish nói với anh những gì Jagdish cần lắm trước lễ đính hôn.

Bà Ira gọi tới nhà Jagdish, mẹ Sumitra nhấc máy. Bà Ira hỏi thẳng: Jagdish hiện đang ở đâu? Mẹ Sumitra không thể trả lời. Bà Ira nói vậy là Sumitra biết Jagdish đang ở Mangalore. Sumitra giải thích rằng bà để Jagdish tới Mangalore do cả nhà bắt bà phải đồng ý... Jagdish đã làm quá nhiều cho Ganga và con của cô ta, và thằng bé chỉ muốn tận mặt thấy được liệu hai mẹ con họ có sống tốt không và chính vì lẽ đó họ không thể ép Jagdish dừng lại được. Ira nói thật tốt khi biết quan tâm tới người khác, nhưng giờ Jagdish đã đính hôn, không lẽ Sumitra không nghĩ Jagdish cần có trách nhiệm cho mối quan hệ mới này. Mẹ Sumitra nói bà hiểu mọi chuyện, và sẽ nói với Jagdish ngay khi thằng bé trở về. Bà Ira nới như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta, và Sanchi sẽ không phải đau buồn thêm nữa, bà cúp máy.

Jagdish đang nói chuyện với bạn. Ganga cũng ở đó. Jagdish nới chủ nhật này anh sẽ trở về nhà. Những người bạn của anh nói rằng họ nghĩ anh sẽ ở đây với họ nhiều ngày hơn thế. Jagdish nói anh cần phải chăm lo cho bệnh viện của gia đình mình, nhưng giờ tôi thấy nhẹ nhõm khi Ganga không gặp bất cứ vấn đề nào cả khi bạn bè anh luôn ở bên cạnh cô. Rồi anh và bạn bè nói với nhau về những thiết bị chuyên môn bằng tiếng anh còn Ganga chỉ biết nhìn họ.

Khi họ đi rồi, Ganga vẫn còn đang lạc trong suy nghĩ. Jagdish hỏi đột nhiên có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Ganga nói không sao cả nhưng Jagdish biết chắc chắn có gì đó xảy ra, anh nói Ganga hãy nói anh nghe. Lúc này, Ganga mới trải lòng, Jagdish và bạn anh nói tiếng anh rất nhanh và tốt, mọi người biết rất nhiều thứ, còn cô, chỉ là cô may mắn được nhận vào học, tôi không biết gì cả. Jagdish nói cô sẽ hoàn thành khóa học với điểm số tốt, Jagdish chắc chắn về điều đó. Sẽ có một vài vấn đề lúc mới bắt đầu... nhưng rồi mọi thứ sau này sẽ dễ dàng hơn thôi. Rồi Jagdish nói điều gì đó bằng tiếng Kannad, Ganga không hiểu và hỏi nói nghĩa là gì. Jagdish không trả lời mà tới chơi với Mannu. Ganga tra từ điển... vâng.. tôi sẽ không để anh thất vọng đâu, bác sĩ ạ.

Chanda nói với Anandi có vài người đàn ông đã ngừng uống rượu, nhưng vẫn còn nhiều người tiếp tục.. và lí do uống rượu của họ là tất cả mọi chuyện. Anandi hỏi, vậy tiền đâu mà họ có để mua rượu, Chanda nói họ lấy tiền từ vợ của họ... cho dù họ có giấu đi thì chồng của họ vẫn tìm ra được. Anandi hỏi tại sao họ không thử lập một tài khoản ngân hàng. Chansa nói họ không biết cách gửi tiền vào đó. Anandi giải thích cho họ cách hoạt động và cô hứa sẽ nói chuyện với ngân hàng rằng tất cả phụ nữ trong Hội Chanda muốn lập tài khoản gửi tiền.

Sumitra nói chuyện với Bhairon và Dadisa, bà đã rất nhiều lần muốn dừng lại mối quan hệ của gia đình với Ganga, nhưng không ai nghe bà cả, cũng may là bà Ira chỉ mới nói qua điện thoại... nếu bà ý đứng trước mặt Sumitra, bà không thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Bhairon nói, vậy thì Jagdish phải nói với Sanchi như thế nào? Chả lẽ em muốn thằng bé nói dối Sanchi ngay trước lễ cưỡi của hai đứa? Người ta chỉ nói dỗi khi làm điều gì sai trái... Jagdish không làm gì sai cả, chả lẽ em không tin con trai mình sao? Sumitra nói nếu Jagdish muốn nói với Sanchi chuyện này, thì Jagdish nên nói trước khi bỏ lên thành phố đó. Bà nội nói có lẽ Jagdish không cố ý, có lẽ thằng bé chỉ quên không nói với Sanchi mà thôi... và khi Sanchi gọi điện, thì Jagdish kể luôn cho con bé. Bhairon nói vậy đâu có chuyện gì to tát mà khiến Sumitra lại hoảng loạn đến vậy? Sumitra nói Bhairon không hiểu bà... ông không thể biểt được chuyện gì sẽ đến. Màn hình ngưng lại trên khuôn mặt âu lo của Sumitra. Xem tập tiếp theo tại đây