Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 66: Sarika "buột miệng" tự thú tại tòa

Tập phim bắt đầu khi vị quan tòa đang thông báo cho Vivek rằng sau những phút còn lại này thì họ không thể chờ thêm ai được nữa. Mọi người chờ nhân chứng đến trong sự sốt ruột và lo lắng. Giây phút căng thẳng nặng nề trôi. Người mong thời gian trôi thật nhanh, kẻ mong thời gian trôi thật chậm, à không, dừng lại luôn cũng được.Thật may sao, Anandi có mặt tại phiên tòa kịp lúc cùng với người bạn của Narendra, Anil Manchanda. Sarika vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ta. Còn Anil thì nhìn về phía Sarika. Anandi gật đầu và đưa Anil vào bên trong. Vivek nói với quan tòa rằng:

-Thưa quý tòa, Narendra đã tiết lộ một bí mật động trời cho Anil trước khi chết. Và bây giờ anh Anil sẽ kể cho chúng ta nghe về bí mật đó.

Anil đĩnh đạc bước lên bục dành cho nhân chứng rồi thực hiện lời tuyên thệ thiêng liêng của mình. Sau đó, Anil kể rằng: Anh nhận được cuộc gọi của Narendra vào đêm đó. Narendra nói với Anil rằng anh ta đã sai thật rồi, khi mà lại yêu Sarika một cách mù quáng và dại điên. Narendra nói rằng anh đã nhìn thấy Sarika cùng với ông chủ cũ của cô ấy trong phòng ngủ, và Narendra đã vô cùng choáng. Narendra đã biết mối quan hệ bất hợp pháp này của cô ấy từ lâu rồi.

Bố mẹ của Narendra đau xót nhìn Sarika. Một bằng chứng hùng hồn nữa được bên phía Shiv đưa ra. Vivek đưa cho các thẩm phán máy ghi âm, bằng chứng cho thấy Narendra đã gọi cho Anil trước khi chết. Anil nói tiếp:

-Narendra đã xin lỗi tôi vì anh ấy không tin tưởng tôi khi tôi nói với anh ấy rằng Sarika cũng đang tìm cách quyến rũ Narendra, khi tôi nói rằng Sarika chỉ là hạng phụ nữ tầm thường…

Ả Sarika thì đang rơi những giọt nước mắt hết sức giả tạo. Anil nói:

-Narendra nói rằng anh ấy vô cùng xấu hổ khi đổ lỗi cho Shiv, và tôi cũng đã khuyên bạn tôi hãy đi xin lỗi Shiv. Và anh ấy đã đi đến gặp Shiv. Thế nhưng, điều tồi tệ đã xảy ra… anh bạn đáng thương của tôi đã chết rất oan uổng. Tôi đề nghị quý tòa hãy trừng phạt thích đáng kẻ có tội.

Vivek kêu Anil ngồi xuống và gọi nhân chúng tiếp theo là mẹ Narendra, Sushmaji. Sushmaji đi lên bục dành cho nhân chứng. Vivek hỏi Sushmaji:

-Bà đã nghe đầy đủ những gì anh Anil nói, vậy bà có nghĩ rằng con trai bà, anh Narendra có thể tự tử được không? Anh ta đã tự thiêu hủy mình và xông vào trụ sở của Shiv, bà nghĩ chuyện này có thể xảy ra không?

-Không!- Bà kêu lên- Con trai tôi đã rất sợ lửa và các que diêm từ khi còn thằng bé còn nhỏ! Nó không thể làm thế được- Bà mẹ chợt bật khóc khi mường tượng lại về đứa con trai của mình.

-Narendra bị arcinophobic, vậy thì sao anh ta có thể tự thiêu hủy mình chứ?

Sau đó, Vivek gọi tài xế của Brijesh. Tài xế kể rằng Brijesh đã đi ra ngoài rồi ngày hôm sau Brijesh trở về và sai anh lau sạch xe ô tô của anh khi nó có nhiều mùi dầu hỏa. Vivek lại gọi Brijesh lên bục dành cho nhân chứng và hỏi:

-Tại sao anh lại mang theo dầu hỏa vậy?

-Tôi mang nó về nhà để lau xe mô tô.

-Tôi có thể hiểu cho anh, nhưng…tại sao anh lại trả những 1000 Rs cho 5 lít dầu hỏa vậy?

Brijesh choáng vô cùng. Vivek lại gọi Dinesh, người đã bán dầu hỏa cho Brijesh. Dinéh kể cho quý tòa nghe rằng: Brijesh đã lấy dầu hỏa từ cửa hàng của anh với giá 1000 Rs. Vivek hỏi Brijesh:

-Anh rốt cuộc đã giết Narendra như thế nào? Có ai giúp anh trong vụ này không?

Luật sư bên phía của Sarika cắt ngang lời của Vivek. Vivek nói:

-Các người đã tính kế để sát hại Narendra nhằm che giấu sự thật. Nhưng thật may, chúng tôi đang có trong tay các cơ quan theo dõi là camera ở trụ sở nơi xảy ra vụ việc…

Brijesh sốc và vô cùng căng thẳng.

-Tôi khuyên anh nên nói ra sự thật đi!

-Tôi…tôi chỉ là…mang xe cho Sarika mà thôi, tôi không biết cô ta định làm gì hết!- Brijesh khai

Sarika đứng lên và buột miệng nói:

-Anh ta nói dối, anh ta đã ở cùng với tôi khi chúng tôi tấn công Narendra!!!

Mọi người có mặt trong tòa án đã sốc vô cùng. (Ha, cái mồm hại cái thân, cũng phải…) Ả Sarika chột dạ, ả nhận ra mình đã lỡ lời nói ra những điều không nên nói. Khá khen cho sự trung thật của ả, dù có chút ngốc nghếch!

-Không…không phải, cô ta bị điên ròi, cô ta đang nói dối đấy.

Sarika đến gần anh ta và nói đó là ý kiến của Brijesh để buộc tội Shiv. Vivek yêu cầu Sarika hãy nói sự thật một cách chi tiết hơn. Sarika lại quay về bục dành cho nhân chứng và nói cô ấy đã cố gắng quyến rũ Shiv nhưng anh ta thì ra sức cự tuyệt. Và mọi chuyện được chiếu lại.

-Đúng! Tôi đã buộc tội cho Shiv quấy rối. Narendra gọi cho giới truyền thông và tôi đã nói rằng Shiv quấy rối tôi. Một ngáy Narendra nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi với Brijesh. Narendra không chịu nghe chúng tôi nói… Sarika kể hết mọi chuyện trong hồi tưởng.

Vivek nói với quý tòa rằng anh không muốn gọi ai nữa.

Thẩm phán nói:

-Sau khi nghe tất cả những lời khai của các nhân chứng và sự thừa nhận của Sarika, tòa án trả cho anh Shiv với tất cả lòng kính trọng và sẽ có sự trừng phạt thích đáng tới Sarika và Brijesh. Shiv ôm lấy Ira. Ba mẹ của Narendra rời đi. Ira nói:

-Mẹ biết con trai của mẹ sẽ chứng minh được mình vô tội mà!

tập 67a

Ông nội cảm ơn Anil vì đã chịu đến giúp Shiv minh oan, Anil nói rằng Narendra là bạn thân từ nhỏ của anh, anh làm điều này vì anh ta. Phóng viên đến hỏi Shiv về việc chứng minh vô tội, anh nói rằng đó là sự thật và sự thật thì luôn luôn đúng, họ hỏi anh làm cách nào để thuyết phục và tìm thấy người bạn của Narendra, Shiv nói rằng vì anh vô tội nên thần linh đã giúp đỡ anh tìm cách để minh oan cho mình,bên cạnh anh luôn có những người luôn tin tưởng ủng hộ anh họ luôn tiếp sức mạnh cho anh để hoàn thành mọi việc, Shiv cũng không quên nói với các phóng viên rằng nên tìm hiểu sự thật trước khi đưa ra kết luận nếu không sẽ phạm phải những sai lầm lớn khi buộc tội người vô tội.

Sau đó, phóng viên đến mỉa mai Rasika, họ cho rằng cô ta đã lợi dụng lòng tin và sự bảo vệ phụ nữ mà làm ra tội ác của mình cô đang phải chịu sự trừng phạt. Rasika nhìn từng người có mặt tại đó, ba mẹ của Narendra đến trước mặt cô, mẹ Narendra tát cô, bà cho rằng họ đã quá tin tưởng vào cô, và cô đã lợi dụng lòng tin của họ. Narendra rất yêu cô nhưng cô chỉ coi anh ấy như món đồ chơi mặc nhiên dùa giỡn. Gia đình Narendra đến xin lỗi Shiv và gia đình anh, họ đã quá tin tưởng vào Rasika để rồi làm tổn thương và xúc phạm gia đình anh rất nhiều, ông nội nói rằng họ không có lỗi trong chuyện này hãy bỏ qua chúng vì Rasika đã bị trừng phạt thích đáng.

Tại Jaisar, bà nội đang ngồi suy nghĩ về một vấn đề gì đó, Gehna đến hỏi bà, bà nói rằng bà đang lo cho hôn nhân của Gulli và cho rằng bà phải làm gì đó để Gulli được kết hôn sớm, bà dự định sẽ tổ chức tiệc cưới thật trang trọng cho Gulli tại biệt thự nhà mình và khiến cô hạnh phúc nhất có thể. Ganga thấy được bà còn lo lắng một vấn đề khác nữa, bà nội nói bà đang rất lo cho Shiv không biết tình hình như thế nào, bà muốn biết được phán xét của tòa án và chỉ yên tâm khi Anandi gọ thông báo tin tốt cho bà. Ganga gọi cho Anandi và chuyển điện thoại cho bà, bà hỏi cô về những phán xét của Shiv, Anandi thông báo rằng mọi chuyện rất tốt đẹp Shiv đã được minh oan. Bà nội chúc phúc và ban phước lành cho Anandi, cô cũng không quên nói với bà về việc cô và Buaji sẽ đến Jaisar vì bà ấy phải trị liệu cho chân của mình. Bà nội vui mừng vì điều đó, bà hỏi Anandi về việc hôn nhân của Gulli cô nói rằng cô sẽ đến đó và sẽ cùng bà bàn bạc về điều đó. Bà nội vui mừng, bà gọi Gehna và Ganga chuẩn bị phodng khách để đón Buaji của Anandi đến.

Amol đang làm kem để đón Shiv và mọi người về, Buaji đến sỉ vả cậu bé nên mua chúng từ siêu thị thay vì tốn thời gian làm những thứ vô bổ đó, Amol nói rằng cậu sẽ tự tay chuẩn bị, khi ba cậu nhìn thấy sẽ rất hạnh phúc. Bà ta lại có thái độ khinh thường Amol và cho rằng sẽ không ai ăn cái thứ quái quỷ đó, bà nói rằng sẽ giúp Amol mang kem đến tủ đông nhưng lại cố tình quăng nó xuống đất, bà giả vờ như vô ý. Amol thất vọng không biết nên làm gì, Buaji cười đắc thắng với hành động của mình. Shiv và mọi người về nhà, anh nói rằng anh sẽ trở lại văn phòng tiếp tục công việc của mình vào ngày mai, Buaji nói bà đã cầu nguyện rất nhiều cho mọi người, Ira bắt đầu làm lễ Aarti cho Shiv. Anandi hỏi về Amol, bà Buaji chế nhạo rằng cậu bé đã làm kem cho mọi người nhưng có lẽ không thành công. Amol đến và gọi Shiv, cậu bé nói Shiv hãy nhắm mắt lại và ngồi xuống, anh đồng ý làm theo lời Amol nói.

Người giúp việc mang kem mà Amol tự tay làm đến trước mặt mọi người, Amol nói Shiv hãy mở mắt, Shiv hạnh phúc khi thấy kem do con trai mình tự tay làm, Amol tặng quà cho anh, đó alf một poster dán đầy hình của Shiv trên đó với dòng chữ “my papa is the best”, Shiv hạnh phúc ôm Amol vào lòng. Bà Buaji tức giận không hiểu sao Amol lại có thể chuẩn bị lại mọi thứ nhanh đến thế, Amol nỏi ằng cậu đã cố gắng để hoàn thành điều này cho ba cậu nhưng nó không hẳn là tốt nhất. Mọi người nếm thử kem của Amol và hài lòng về những gì cậu bé làm được.

Amol đưa kem cho bà Buaji, bà từ chối không ăn chúng, bà cho rằng Amol đang trêu bà. Anandi nói rằng Amol chỉ muốn bà vui vẻ hơn không hề có ý gì xấu. Ông nội đề nghị bà nên đến Jaisar cho việc điều trị của mình, bà từ chối một cách khó chịu, ông nội yêu cầu bà phải đì không được tranh luận. Mọi người hạnh phúc tiếp tục thưởng thức kem của Amol làm.