Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 65: Subhadra bị anh trai đuổi ra khỏi nhà

Tập này bắt đầu với việc Saachi nói với bà Subhadra rằng Saurabh đã có kế hoạch hoàn chỉnh để hãm hiếp cô. Subhadra không tin Saachi và bà cáo buộc là do cô uống rượu say. Saachi ứa nước mắt. Saubhadra nói: “Sau khi làm chuyện đó với người em và sau đó sống với người anh, làm sao cô có thể sống như thế?” Họ ngồi vào ô tô và về nhà

Gulli đến Haveli. Dadisaa ôm cô và bảo họ ngồi xuống. Bà Dadisaa hỏi: “Cháu khỏe chứ?”. Gulli nói: “Bà đã cứu rỗi sự tự tôn của cháu và Jagya, Ganga đã cứu lấy mạng sống của cháu”. Dadisaa nói: “Bà coi Cháu giống như đứa cháu của bà vậy”. Bố mẹ Gulli cảm ơn Dadisaa. Gulli đến chơi với Mannu. Bố mẹ Gulli lo lắng cho cô ấy và nói không biết có ai dám yêu cô nữa hay không. Họ lo lắng cho tương lai của cô

Daddu nói chúng ta nhận được nhiều tin tốt mấy ngày nay. Vivek nói Shiv sẽ lấy lại được sự tự tôn của mình. Ira và Meenu hy vọng. Subhadra đến nhà với Saachi và bắt đầu nói xấu về họ. Bà ấy nói rằng Saachi đã bị cưỡng hiếp và sau đó cưới được người anh. Bà ấy trách móc Shiv vì đã kết hôn với người đã li dị như Anandi. Bà ấy trách móc Anani vì đã đến Haveli. Bà ấy buộc tội Saachi. Daddu yêu cầu bà ngậm miệng lại nếu không ông ấy sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình đâu. Ông ấy hỏi: “Bà có biết cái gì đúng cái gì sai không? Anandi đã làm rất nhiều điều cho Shiv và gia đình này, chúng cưới nhau với sự mong muốn là quyết định của tôi”

Ông nói rằng Saachi bị Saurabh cưỡng hiếp, Vivek không có lỗi. Vivek chấp nhận Saachi và chúng đang hạnh phúc với nhau. Ông yêu cầu Subhadra đừng can thiệp vào chuyện của gia đình ông Suvhadra nói: “Tôi không thể nhìn những việc sai trái đang xảy ra trước mắt tôi”. Bà ấy nói: “Ông muốn chứng minh điều gì? Ông cáo buộc tôi có tội ư?, tôi sẽ không sống ở đây nữa”. Daddu tức giận nói với bà ấy là đừng có quay lại đây nữa. Mọi người đều sốc. Daddu đến bên Saachi và ôm cô ấy.

Dadisaa nhìn ảnh của các chàng trai mà bà lựa chọn cho Gulli. Dadisaa bảo Gehna và Ganga chọn. Gehna chọn một người. Người làm mỗi nói với họ về Shyam. Họ rất thích chàng trai này và cho bố mẹ Gulli xem ảnh, Gulli cười e thẹn. Bố mẹ Gulli cảm ơn Dadisaa. Người làm mỗi nói tôi có thể gọi điện cho bố mẹ chú rể.

Subhadra gói gém túi của bà và nghĩ rằng làm thế nào để đi về cái địa ngục đó. Ở đó không có ai nghĩ cho bà và bà sẽ chết ở đó. Bà ấy nghĩ cách để ở lại, không một ai đến ngăn cản bà đừng đi. Bà ấy kiểm tra và đi vào trong phòng. Subhadra cầm theo hành lý đi xuống dưới tầng. Bà ấy nói với mọi người rằng bà sẽ rời đi. Bà ấy nói với Daddu rằng em gái ông sẽ đi đây. Daddu không ngăn cản mà chỉ ngồi im lặng. Saubhadra đợi và làm như bất tỉnh. Mọi người vội vàng chạy đến chỗ bà. Subhadra mở mắt và nói xin lỗi Daddu và mọi người. Anandi đưa nước cho bà.

Saubhadra nói rằng bà ấy không muốn sống ở đây nhưng mà bà và Daddu mới gặp lại sau bao nhiêu năm, bà ấy không muốn rời đi. Alok bảo bà đừng đi. Ira và Anandi đề nghị bà ấy ở lại. Subhadra nói bà ấy sẽ ở lại, bà ấy nghĩ rằng bà ấy đã diễn tốt và sự tự tôn của bà cũng được giữ lại. Bà ấy diễn như bị đau chân. Daddu bảo bà ấy cho xem chân. Bà cho họ xem. Anandi đề nghị bà đến Jaisar để điều trị trị liệu Ayurvedic. Subhadra nói bà không đi. Daddu ra lệnh cho bà phải đi điều trị. Mọi người cười.

Tập 66a

Tập phim bắt đầu với việc Jagdish hỏi trợ lý của mình gọi mọi người bên ngoài vào, những người phụ nữ đến gặp anh họ trông có vẻ rất sợ hãi, họ yêu cầu sự giúp đỡ từ anh. Jagdish nghe họ trình bày mọi việc, anh nói rằng sẽ đích thân kiểm tra lại mọi việc.

Shiv và gia đình anh đang ở toàn án xét xử, Vivek hỏi Shiv liệu người đó có đến dự hay không, Shiv không chắc về điều đó khiến Vivek lo lắng. Rasika và gia đình Narendra đến và các thủ tục bắt đầu phiên tòa được bắt đầu, thẩm phán yêu cầu các luật sư trình bày quan điểm của mình, luật sư bảo hộ cho Rasika nói rằng Shiv phải được bỏ tù cho hành vi của anh, Vivek nói rằng Narendra đã bị sát hại không phải tự tử, Rasika sợ hãi khi nghe điều đó, cô sợ rằng Vivek đã tìm thấy bằng chứng chống lại cô, luật sư của Rasika yêu cầu anh cung cấp bằng chứng tại tòa, Vivek gọi ông chủ cũ của Rasika đến cho lời khai.

Jagdish đến tìm những người cung cấp dầu hỏa cho dân làng, anh cải trang thành một người dân bình thường để chứng kiến mọi thứ, anh thấy người dân nhận được quá ít so với nhu cầu của họ, Jagdish đến và yêu cầu người chủ đó cung cấp cho anh dầu hỏa, nhưng họ từ chối và định ra tay với anh. Jagdish ngăn lại và cho ông ta thấy mặt của mình, người chủ bị căng thẳng khi thấy Jagdish, cảnh sát đến và bắt giữ hắn ta, Jagdish bắt đầu kiểm tra mọi thứ bao gồm ngũ cốc và dầu hỏa, anh hỏi người chủ tại sao lại giữ chúng lại cho riêng mình mà không chia sẻ với mọi người, có phải ông ta muốn kiếm lời từ chúng? Anh nói với trợ lý của mình rút giấy phép của ông ta lại, dân làng đồng tình với Jagdish, anh nói rằng bất kể lúc nào họ gặp khó khăn anh luôn sẵn sàng giúp đỡ. Dân làng hoan hô Jagdish.

Bà nội đang nói chuyện với ông bà của Gulli về việc tìm cho cô người chồng thích hợp, gia đình của chú rể đến, bà nội chào đón họ và giới thiệu Gulli cho họ biết. Bà nội tự hào kể cho gia đình chú rể biết về Gulli và gia đình cô. Mẹ của chú rể thấy Gulli có vẻ thân quen, bà hỏi Gulli có đến làng của bà hay không vì trông cô rất quen mặt. Bà nội kể hết mọi chuyện cho họ nghe, sau khi nghe xong gia đình chú rể xin phép được suy nghĩ thêm một thời gian trước khi quyết định. Họ rời khỏi, ông bà của Gulli có thất vọng, họ nghĩ rằng bất kể ai biết được mọi việc xảy ra với Gulli đều không thể chấp nhận cô cả, bà nội khuyên mọi người không nên buồn sẽ có người phù hợp với Gulli cô sẽ được hạnh phúc.

Tại tòa án, Brijesh nỏi ằng Rasika là một trợ lý tốt cô luôn hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất, Vivek nói rằng những những người chủ khác của Rasika lại cho rằng cô luôn tìm cách quyến rũ họ đó cũng là lý do tại sao cô lại bị sa thải thường xuyên, nhưng Brijesh lại cố tỏ ra bảo vệ Rasika. Vivek nói rằng không thể nào mà một lúc nhiều người lại cùng nhau nói dối được, anh cho rằng Brijesh đã có một số vấn đề cá nhân với Rasika và đó là lý do ông luôn dành sự ưu ái cho cô. Brijesh không nói nên lời, luật sư của Rasika yêu cầu Vivek trình những bằng chứng cho lời cáo buộc của anh. Vivek đề nghị thẩm phán đợi anh 5 phút vì nhân chứng quan trọng đang đến, thẩm phán đồng ý với Vivek, mọi người đều chờ đợi nhân chứng quan trọng trong sự việc này xuất hiện.