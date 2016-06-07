Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 43: Ganga 2 "biến mất", xuất hiện Ganga 3

Ganga thức dậy rất sớm và mang trà lên phòng đánh thức Jagya. Ganga và Jagdish thưởng thức những khoảnh khắc lãng mạn, tiềng gọi của Dadisa làm họ giật mình và vội buông nhau ra. Ganga nói cô ấy sẽ xuống ngay.

Anandi gọi điện cho Dadisa và hỏi bà về Nandu, nhưng Dadisa trả lời rằng thằng bé không có nói tại sao nó ghét Niranjan.

Sau đó, Gehana mang trà đến nhà ngang cho Niranjan và họ đang ngồi nói chuyện với nhau. Vào lúc đó, có người ném một hòn đá làm vỡ cửa sổ. Niranjan bước ra nhìn ra ngoài thấy Nandu vừa quay người lại nhìn.

Gehna hỏi, là ai ném? Niranjan giấu Gehna việc Nandu đã phá vỡ cửa sổ và trả lời, tôi không thấy ai cả.

Nhà của Mandira Sethi

Anandi đến gặp Mandira, nơi mà cô nhận được thông báo rằng cô gái nhỏ bị ngược đãi bởi người thân của mình. Anandi để ý thấy vết bầm trên cánh tay của Jyoti và đặt câu hỏi với Mandira về cô bé. Mandira trả lời rất thông minh bịa ra một câu chuyện để tránh những câu hỏi của Anandi, nhưng Anandi vẫn còn nghi ngờ.

Tại Sekar Bagh

Subhadra thấy Meena và nghĩ rằng sau khi làm anh em họ chiến tranh với nhau, bây giờ mình nên tạo ra cuộc chiến giữa các chị em bạn dâu với nhau. Subhadra khơi dậy Meena nghĩ chống lại Ira.

Anandi tâm sự với Shiv về cô bé Jyoti và hỏi Shiv về bạn bè của anh.

Tập 43b - Mandira ngược đãi Jyoti.

https://www.youtube.com/watch?v=3Nj5C-C7OUY

Tại Badi Haveli

Jagdish đang cố gắng để dạy tiếng Anh cho Dadisa. Dadisa gặp khó khăn để phát âm từ Pleasure. Jagya vẫn tiếp tục giảng dạy. Sau đó cả hai nói về hạnh phúc gia đình. Bà nói rằng không biết chuyện gì đã xảy ra với hạnh phúc của chúng ta. Ganga đến đó và nói với Jagdish rằng Manu không chịu đi ngủ mà không có anh. Dadisa bảo Jagdish đi ngủ. Ganga yêu cầu bà đi ngủ và đừng lo lắng. Dadisa bảo họ cũng đi ngủ đi.

Tại Kesar Bagh

Subhadra đến phòng Ira nhờ Ira mở giúp nắp chai dầu. Ira mở nó. Subhadra nói với Ira rằng, bà sẽ rời đi trước khi Alok đi vào phòng. Bà thông báo rằng Anoop đã mang về một cái ti vi mới và hỏi Ira có kế hoạch để mua một cái cho phòng của mình. Bà nói rằng, cháu nên mua một cái cho phòng của mình. Bà kích động Ira chống lại Meena.

Ira nói, Anoop có một cơ hội để giải quyết vấn đề này, nhưng ông ấy đã không cố gắng. Subhadra cười tự mãn và rời khỏi phòng. Ira đang suy nghĩ về những lời khiêu khích của bà.

Nhà của Mandira Sethi

Mandira bảo Jyoti quét sân. Anandi vừa đến và thấy Jyoti đang làm việc trong vườn. Cô hỏi Jyoti, tại sao em không đi học ngày hôm nay? Jyoti nói không. Cô nói, Mandira ji nói rằng cháu đang đi học.

Jyoti nói, cháu sẽ đưa nước cho cô. Anandi thấy các vết bầm trên tay cô bé và hỏi ai đã đánh cháu? Anandi nhớ lại Mandira nói với cô ấy rằng con bé là con gái của bạn thân cô ấy.

Jyoti nói với cô rằng, Mandira mua cô từ cha mẹ cô. Anandi đảm bảo với cô rằng không ai có thể mua được bất kỳ ai. Cô sẽ giúp cháu ra khỏi nhà này. Jyoti tràn đầy hy vọng. Anandi hỏi cô đi với cô. Mandira đến và gọi Jyoti. Cô nhìn thấy Anandi và lo lắng.

Mandira nói với Anandi, thật tốt khi gặp lại cô và bảo Jyoti coi việc trong bếp. Cô hỏi Anandi mục đích của chuyến thăm của cô. Anandi nói với cô rằng, tôi đã quên quyển tập ở nhà cô. Mandira nói, không thấy có để quên gì. Anandi miễn cưỡng rời khỏi đó.

Tại Kesar Bagh

Ira nói Meena để pha trà cho Alok. Meena nói rằng, em đang nấu ăn và Anoop sắp thức dậy bây giờ. Ira nói, em đã không gọi chị một lần để xem phim. Meena nói, từ khi nào chị đợi lời mời. Họ tranh luận. Ira nói, có điều gì đó đang xảy ra mà lẽ ra không nên xảy ra. Meena hỏi, chuyện gì? Sanchi nhìn chăm chú trong khi Subhadra cười tự mãn. Sanchi nghĩ, chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này?

Bên ngoài nhà của Mandira, Anandi quyết định cứu Jyoti và cô gọi Shiv.

Văn phòng của Shiv

Shiv làm việc với hai vị khách. Điện thoại của anh reo. Anh nói với Anandi, anh đang bận và sẽ gọi cho em sau. Nhưng Anandi nói với anh có chuyện quan trọng và thông báo về Mandira mua cô gái Jyoti để làm việc nhà. Anandi nói rằng, em thực hiện con đường đúng đắn cho con cô bé , nhưng dừng lại vì nghĩ đến Puneet bạn anh. Shiv nói, anh sẽ nói chuyện với Puneet ngay lập tức.

Shiv gọi cho Puneet và hỏi anh ta về Jyoti. Anh nói rằng chúng tôi đã biết rằng vợ bạn đã mua cô bé. Puneet nói, bạn không phải lo lắng và yêu cầu anh ta cố gắng để hiểu cho lập trường của một người chồng. Shiv nói rằng, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Puneet không còn nhẹ nhàng và nói rằng, bạn đang rất may mắn khi có Anandi bhabhi làm vợ. Ông nói rằng, chúng tôi cần có đầy tớ trong nhà. Puneet ngắt cuộc gọi, Shiv rất tức giận.

Shiv gọi cho Anandi và nói Puneet đang hỗ trợ vợ mình. Anandi hỏi, em phải làm gì? Shiv nói, tình bạn để một bên, anh phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh sẽ nói chuyện với cảnh sát và yêu cầu họ đưa cô bé ra khỏi nhà anh ta. Anh yêu cầu cô đừng làm gì. Anandi đồng ý. Shiv chuyện với Thanh tra Rathode.



