Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 14: Sanchi hối hận và xấu hổ vì trước đây luôn sỉ nhục Anandi

Sherkha Nathaldi - cô dâu 8 tuổi

Ga giúp đỡ Ja trong phòng phẫu thuật. Ga lo lắng cho Abhi. Mạch của bệnh nhân bắt đầu đập trở lại. Abhi đang khóc đòi mẹ. Ga cầu nguyện cho sức khỏe của Abhi. Bà nội về nhà và hỏi Su về Ga. Su nói đến bây giờ cô vẫn chưa về. Sunada gọi từ Balwadi và nói với bà nội rằng Abhi đã khóc suốt 30 phút. Bà nội hỏi: Ga đâu? Sunanda nói: cô ấy vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật. Bà nội nói: thằng bé đang đòi sữa mẹ, tôi sẽ đến đó sớm. Ga lo lắng cho Abhi trong khi đang ở trong phòng phẫu thuật.

Sumeet bảo Sa kể lại nội dung trong tin MMS đó. Sa nói: hắn ta đã hãm hiếp tôi. Sumeet tiếp tục rằng những giọt nước mắt của Sa và sự im lặng đang nói lên tất cả. Vivek đứng dậy cản trở sự trình bày của Sa. Anh ta hỏi: cô có chia sẻ tin nhắn MMS đó với gia đình của cô không? Sa nói không. Anh ta hỏi: có phải cô giữ nó an toàn bên mình? Sa nói: tôi đã rất sợ sau khi xem MMS và tôi đã ném điện thoại đi trong sự giận dữ, tin MMS đó đã bị xóa khỏi thẻ nhớ. Cảnh sát nói: chúng tôi không nhận được bất cứ tin MMS nào. Vivek nói: Sa chỉ đang buộc tội Saura mà không có bất cứ bằng chứng nào. Sa nói: An và Payal là nhân chứng. Vivek nói: chị dâu của cô và bạn của cô đều không thấy tận mắt Saura làm chuyện đó. Anh ta gọi An vào làm nhân chứng.

Bà nội đến Balwadi và bế Abhi vào trong lòng. Bà cho cậu bé uống sữa. Bà nói: đây là lỗi của bà đã rời cậu bé đi. Sunanda nói: cậu bé đã không uống sữa trong tay cháu. Bà nội nghĩ: bằng cách nào Ga có thể để đứa trẻ cho người khác? Ja phẫu thuật cho bệnh nhân. An nói rằng Sa đã không tỉnh táo và nói mọi thứ. Vivek nói: cô không nhìn thấy điều gì sai trái xảy ra với Sa. An nói đúng vậy. Anh ta hỏi: gia đình cô có biết Sa đã rời đi đến bữa tiệc không? An nói không. Vivek hỏi: hãy nói cho tôi biết đây có phải lần đầu tiên Sa đến tòa án hay không? An nói: Sa đã từng đến đây trước đó cũng vì một vụ án. Vivek hỏi cô về vụ án đó. An nói: anh đã biết rõ việc đó, Sa bây giờ đã thay đổi, con bé đã không phạm bất kì lỗi nào. Vivek hỏi: ai đã chiến thắng trong vụ kiện đó. An nói: bác sĩ Ja đã chiến thắng, tôi đã đúng sau đó và hôm nay tôi cũng đến đây với sự thật.

Vivek nói: Sa là một đứa con gái hư hỏng. An nói: Saura đã trộn thuốc vào đồ uống của con bé và lợi dụng con bé, anh ta đã ghi lại vào điện thoại của anh ta. Vivek bảo cô chứng minh điều đó.

Tập 13b

Tập phim bắt đầu khi Anandi đang tranh luận tại phiên tòa rằng Saanchi đã nói dối gia đình và đi tới bữa tiệc cùng với Saurabh. Vivek hỏi, vậy cô có bằng chứng nào không? Vivek nói tiếp, Saanchi đây không hẳn là có lỗi. Lỗi là ở gia đình cũng nói dối cô ấy. Anandi vội nói, tôi không hề nói dối, tôi tin rằng sự thật thì không cần thiết phải có bằng chứng. Hai người quả thực đã có cuộc tranh luận vô cùng căng thẳng, ai nấy đều rất cương quyết. Sumeet nói, chúng tôi có bằng chứng thưa quý tòa. Nói rồi, anh ta mang các kết quả xét nghiệm DNA trình trước quan tòa. Vị thẩm phán xem xét các giấy tờ đó và nói, các báo cáo hoàn toàn không trùng khớp với các mẫu thử sau vụ cưỡng đoạt thân thể. Mọi người, ai nấy đều rất sốc. Saurabh và gia đình anh ta cười một cách đắc chí… Anandi nói, không thể nào có chuyện đó được. Anandi đề nghị quan tòa làm lại các xét nghiệm DNA. Vivek nói, Anandi, cô thật vô lí, người vô tội thì sao có thể chứng minh là có tội được chứ. Sau đó Vivek yêu cầu quan tòa kết thúc vụ án và trả lại sự tự do và danh dự cho Saurabh. Sumeet nói, Saurabh tuyệt đối không thể tự do khi Saanchi bị cưỡng đoạt thân thể như thế. Ngài thẩm phán yêu cầu các mẫu kiểm tra của các anh chàng khác và nói rằng các báo cáo kiểm tra đó sẽ có sau. Còn Saanchi, cô buồn vô cùng…

Ganga đặt chai glucose lên cao để truyền cho bệnh nhân, không quên nhắc nhở một y tá một lúc nữa thì kiểm tra bệnh nhân. Nữ y tá đó nhận được một cuộc điện thoại rồi ra ngoài nghe máy, để bệnh nhân trong phòng với chai glucose vẫn đang chảy… Dadisa đang trông em bé trong khu vui chơi của bệnh viện. Đúng lúc đó Ganga đi vào và thấy Dadisa đang trông con mình, cô vội nói lời xin lỗi. Dadisa nhìn thấy Ganga và nói, ít nhất thì cháu còn nghĩ đến con trai mình. Bà mắng Ganga và nói, em bé đã khóc cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Ganga nói, cháu sẽ thay đồ và đến ngay đây.

Jagya bước vào phòng bệnh và thấy bệnh nhân đang run hết người. Anh vội vã ngăn không cho glucose chảy nữa. Anh gọi y tá và hỏi về Ganga.

Tại nhà của Saurabh…

Vivek nói, Saurabh hoàn toàn vô tội. Mẹ anh ta ca ngợi Vivek vì đã cứu Saurabh. Vivek nói, con chỉ đấu tranh vì sự thật thôi. Đó vốn là lẽ sống của con. Con không đấu tranh vì người có tội.

Jagya gặp Ganga trên hành lang bệnh viện. Anh quở trách cô, nói rằng mạng sống của bệnh nhân đang lâm nguy chỉ vì sự bất cẩn của em thôi đó. Sao em có thể quên một điều tối thiểu như thế chứ? Thật không thể chấp nhận được. Thế rồi, anh đi luôn.

Anandi nói Saanchi hãy ăn mì đi. Saanchi đang chìm trong mớ hỗn độn của cảm xúc. Cô nhớ lại những lần mà cô đã xúc phạm Anandi. Cô nhớ lại Anandi đã ủng hộ cô như thế nào trong phiên tòa vừa rồi. Đau lắm chứ, hối hận lắm chứ, xấu hổ lắm chứ… Cảm xúc hình như mãnh liệt quá, nó dâng trào lên rồi bật thành tiếng khóc. Saanchi vừa khóc vừa nói, chị luôn nghĩ tốt cho em. Còn em thì sao, luôn nghĩ xấu về chị. Em bị thế này, cũng đáng lắm chị. Anandi nói, em phải kiên nhẫn rồi mọi chuyện sẽ tốt. Saanchi nói, Saurabh sẽ thoát tội. Hắn sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó để chứng minh cái điều vô lí là hắn vô tội. Và cuộc đời em sẽ ngập tràn nước mắt. Tất cả là tại em hết chị ơi… Anandi nói, đồng ý rằng em đã làm tổn thương gia đình mình nhưng chẳng phải em đã nhận lỗi và sửa lỗi rồi sao, hãy nhớ gia đình sẽ luôn bên cạnh em. Gã Saurabh sẽ bị trừng phạt thích đáng. Saanchi nghĩ, minh không thể tự tin vào bản thân mình nữa rồi, mình ghét bản thân mình… Xem tập tiếp theo tại đây