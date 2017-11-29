Phi Huyền Trang bị Quang Tèo xé áo lộ ngực trần phản cảm trong phim hài Tết

Phim hay mỗi ngày 29/11/2017 11:11

Sau khi hé lộ trailer, phân đoạn nhân vật nữ chính do Phi Huyền Trang thủ vai bị nhân vật đại gia của Quang Tèo lột áo cưỡng hiếp gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Dự án phim hài Tết mang tên Tỷ phú đè đại gia của đạo diễn Dương Ngọc Bảo vừa được nhà sản xuất hé lộ đoạn trailer trên YouTube. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi đăng tải, những phân cảnh nóng bỏng trong phim đã gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng. Đặc biệt là phân đoạn nhân vật nữ chính Phi Huyền Trang bị vị đại gia do Quang Tèo thủ vai khống chế để hiếp dâm.

Do quá nhập tâm, Quang Tèo giữ chặt tay Phi Huyền Trang và xé áo rất mạnh khiến nữ diễn viên lộ ngực trần trước ống kính. Nhiều người cho rằng, trong một số trường hợp cần thiết thì cảnh nóng nên được đưa vào để tăng tính hấp dẫn cho phim, tuy nhiên với phân cảnh trên thì nhà sản xuất hoàn toàn có thể xử lý kín đáo hơn để không gây phản cảm.

Phi Huyền Trang bị Quang Tèo xé áo lộ ngực trần phản cảm trong phim hài Tết - Ảnh 1
Phân cảnh nhân vật của Phi Huyền Trang bị đại gia hiếp dâm gây tranh cãi - Ảnh cắt từ clip

Theo tiết lộ của đoàn làm phim, không chỉ cảnh hiếp dâm mà bộ phim còn rất nhiều phân cảnh sexy khác. Ngoài việc đầu tư kinh phí khủng lên đến 2 tỷ đồng, quy tụ dàn sao nổi tiếng như Quang Tèo, Chiến Thắng, Hiệp Gà, Duy Nam, Việt Bắc, Tỷ phú đè đại gia còn có sự góp mặt của nhiều chân dài nóng bỏng như Phi Huyền Trang, Linh Miu… 

Phi Huyền Trang bị Quang Tèo xé áo lộ ngực trần phản cảm trong phim hài Tết - Ảnh 2
Hai diễn viên diễn quá nhập tâm nên cảnh quay trở nên "nóng" ngoài dự kiến - Ảnh cắt từ clip

Về phía Phi Huyền Trang, dù nhận phải nhiều ý kiến không hay từ cộng đồng mạng nhưng nữ diễn viên cho rằng mình rất hài lòng với cảnh quay trên. Chia sẻ trên Dân Việt, "thánh nữ mỳ gõ" khẳng định đã được đạo diễn trao đổi về cảnh nóng trong kịch bản trước đây. Cô cũng đồng tình đó là cảnh quay không cần thiết nhưng vì muốn tạo ra tính giật gân, sự mới mẻ cho bộ phim hài Tết nên vẫn nhận lời tham gia.

“Cảnh quay đó tôi cùng anh Quang Tèo và đạo diễn đã có bàn bạc thống nhất trước khi thực hiện. Khi vào vai tôi và bạn diễn đã quá nhập tâm khiến cảnh quay này nóng hơn dự kiến. Thậm chí, anh Quang Tèo giữ tay tôi chặt đến nỗi tím lại tới mấy hôm sau mới hết.” - Phi Huyền Trang nói.

Chia sẻ về hậu trường, Phi Huyền Trang cho biết lúc đó hai nhân vật diễn quá nhập tâm nên khiến cô bị lộ da thịt hơi nhiều. Tuy nhiên, vì đạo diễn muốn tăng sự kịch tính cho phim nên đã quyết định giữ lại cảnh quay này.

Sau khi đoạn trailer phim nhận nhiều ý kiến trái chiều, đạo diễn Dương Ngọc khẳng định những cảnh nóng này mang tính nhân văn chứ không câu view rẻ tiền như nhiều người vẫn nghĩ.

“Đó là những cảnh quay để phục vụ cho ý đồ trong kịch bản lột tả bản chất háo sắc của gã đại gia chứ không nhằm mục đích câu view rẻ tiền như nhiều người nhận xét. Ngay từ đầu đạo diễn đã có thống nhất chi tiết nhạy cảm này chỉ dừng ở mức độ vừa phải nhưng khi diễn xuất 2 diễn viên đã quá nhập tâm khiến cảnh quay 'nóng' hơn dự kiến” - đạo diễn Dương Ngọc trả lời trên Dân Việt.

Phi Huyền Trang “ngọc nữ” tương lai của điện ảnh Việt

Phi Huyền Trang “ngọc nữ” tương lai của điện ảnh Việt

Trang Phi là gương mặt quen thuộc với nhiều vai trò diễn viên, người mẫu,… ở vai trò nào cô cũng để lại nhiều thành công và dấu ấn riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Huyền Trang Quang Tèo Tỷ phú đè đại gia cảnh nóng Quang Tèo và Phi Huyền Trang

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 54 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp