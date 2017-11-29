Phi Huyền Trang bị Quang Tèo xé áo lộ ngực trần phản cảm trong phim hài Tết

Do quá nhập tâm, Quang Tèo giữ chặt tay Phi Huyền Trang và xé áo rất mạnh khiến nữ diễn viên lộ ngực trần trước ống kính. Nhiều người cho rằng, trong một số trường hợp cần thiết thì cảnh nóng nên được đưa vào để tăng tính hấp dẫn cho phim, tuy nhiên với phân cảnh trên thì nhà sản xuất hoàn toàn có thể xử lý kín đáo hơn để không gây phản cảm.

Dự án phim hài Tết mang tên Tỷ phú đè đại gia của đạo diễn Dương Ngọc Bảo vừa được nhà sản xuất hé lộ đoạn trailer trên YouTube. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi đăng tải, những phân cảnh nóng bỏng trong phim đã gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng. Đặc biệt là phân đoạn nhân vật nữ chính Phi Huyền Trang bị vị đại gia do Quang Tèo thủ vai khống chế để hiếp dâm.

Theo tiết lộ của đoàn làm phim, không chỉ cảnh hiếp dâm mà bộ phim còn rất nhiều phân cảnh sexy khác. Ngoài việc đầu tư kinh phí khủng lên đến 2 tỷ đồng, quy tụ dàn sao nổi tiếng như Quang Tèo, Chiến Thắng, Hiệp Gà, Duy Nam, Việt Bắc, Tỷ phú đè đại gia còn có sự góp mặt của nhiều chân dài nóng bỏng như Phi Huyền Trang, Linh Miu…

Về phía Phi Huyền Trang, dù nhận phải nhiều ý kiến không hay từ cộng đồng mạng nhưng nữ diễn viên cho rằng mình rất hài lòng với cảnh quay trên. Chia sẻ trên Dân Việt, "thánh nữ mỳ gõ" khẳng định đã được đạo diễn trao đổi về cảnh nóng trong kịch bản trước đây. Cô cũng đồng tình đó là cảnh quay không cần thiết nhưng vì muốn tạo ra tính giật gân, sự mới mẻ cho bộ phim hài Tết nên vẫn nhận lời tham gia.

“Cảnh quay đó tôi cùng anh Quang Tèo và đạo diễn đã có bàn bạc thống nhất trước khi thực hiện. Khi vào vai tôi và bạn diễn đã quá nhập tâm khiến cảnh quay này nóng hơn dự kiến. Thậm chí, anh Quang Tèo giữ tay tôi chặt đến nỗi tím lại tới mấy hôm sau mới hết.” - Phi Huyền Trang nói.

Chia sẻ về hậu trường, Phi Huyền Trang cho biết lúc đó hai nhân vật diễn quá nhập tâm nên khiến cô bị lộ da thịt hơi nhiều. Tuy nhiên, vì đạo diễn muốn tăng sự kịch tính cho phim nên đã quyết định giữ lại cảnh quay này.

Sau khi đoạn trailer phim nhận nhiều ý kiến trái chiều, đạo diễn Dương Ngọc khẳng định những cảnh nóng này mang tính nhân văn chứ không câu view rẻ tiền như nhiều người vẫn nghĩ.

“Đó là những cảnh quay để phục vụ cho ý đồ trong kịch bản lột tả bản chất háo sắc của gã đại gia chứ không nhằm mục đích câu view rẻ tiền như nhiều người nhận xét. Ngay từ đầu đạo diễn đã có thống nhất chi tiết nhạy cảm này chỉ dừng ở mức độ vừa phải nhưng khi diễn xuất 2 diễn viên đã quá nhập tâm khiến cảnh quay 'nóng' hơn dự kiến” - đạo diễn Dương Ngọc trả lời trên Dân Việt.