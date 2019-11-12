Trẻ 5 tuổi bị nôn, khi nào cần cấp cứu y tế ngay lập tức

Đây là tình trạng axit dạ dày trào ngược lên phía trên trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Những trẻ có hệ tiêu hóa kém hoặc không may bị suy dinh dưỡng bào thai dễ gặp phải tình trạng này. Đây không phải là trường hợp cấp cứu nghiêm trọng nhưng bạn cần đưa bé tới các trung tâm y tế để được khám và điều trị trào ngược dạ dày sớm.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ 5 tuổi bị nôn mửa, hầu hết các tình trạng nôn là không quá nghiêm trọng và sẽ tự chấm dứt sau khoảng 1-2 ngày. Tuy nhiên, một vài trường trạng lại vô cùng nguy hiểm và cần phải cấp cứu ý tế ngay tức khắc. Các nguyên nhân gây ra tình trạng này bao gồm:

Khi ruột thừa bị viêm cũng sẽ gây ra các cơn nôn mửa và đau bụng quằn quại. Bé sẽ có biểu hiện đau bụng dữ dội ở phần ruột thừa, cơn đau không giảm mà càng ngày càng tăng lên. Các vị phụ huynh nên đưa trẻ đi cấp cứu ngay lập tức nếu không sẽ xảy ra các tình trạng xấu hơn. Viêm ruột thừa cần được phẫu thuật mới có thể chấm dứt, trường hợp viêm nhiễm nặng sẽ đe dọa rất lớn tới sức khỏe của bé.

Đây là tình trạng được gây ra do vấn đề nhiễm trùng ở đường tiêu hóa, thường do các loại vi khuẩn tác động. Đối với nguyên nhân này tình trạng nôn ở bé sẽ kéo dài khoảng vài ngày, nhưng chỉ nôn liên tục 5 - 30 phút/lần trong 12 giờ đầu, sau đó thưa dần. Nôn do viêm đường tiêu hóa sẽ đi kèm với các chứng tiêu chảy, đau bụng dữ dội và sốt cao (có thể trên 38 độ C). Bạn nên đưa trẻ tới ngày các cơ sở y tế để chấm dứt tình trạng liên tục càng sớm càng tốt và điều trị dứt điểm vấn đề viêm nhiễm.

Ngộ độc thực phẩm

Đây cũng là một trường hợp nhiễm khuẩn đường tiêu hóa cần được cấp cứu khẩn cấp. Khi bị ngộ độc thực phẩm bé sẽ nôn mửa nhiều, mặt mũi xanh xao, đau bụng, có thể kết hợp với cả tiêu chảy và sốt cao.

Cần tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến trẻ bị nôn mửa - Ảnh minh họa: Internet

Dị ứng thực phẩm

Một vài bé có thể gặp trường hợp bị dị ứng thức ăn, đồ uống hay các công thức sữa. Dị ứng có thể gây ra các triệu chứng nôn mửa có kết hợp với phát ban, sưng vòm miệng, ngứa rát, nổi mề đay,….Bé cần được khám và uống thuốc để ngừng các biểu hiện dị ứng lại.

Nôn mửa do nhiễm trùng các cơ quan khác: Ngoài viêm hệ tiêu hóa và viêm ruột thừa, nhiều trường hợp viêm nhiễm nữa có thể gây ra các cơn nôn mửa cho bé, ví dụ như nhiễm trùng đường tiểu, viêm đường hô hấp (viêm phổi), viêm màng não, viêm tai giữa, nhiễm trùng hệ thần kinh,…Những vấn đề cũng cần sự can thiệp khẩn cấp của y tế, nên bạn hãy đưa bé tới các bệnh viện để khám xét chính xác.

Loét hoặc tắc ruột

Nguyên nhân này tuy ít xảy ra hơn nhưng nó có thể gây ra những cơn nôn mửa nghiêm trọng (nôn ra mật xanh vàng) đi kèm với tình trạng vã mồ hôi, đau bụng, tái nhợt,…Bạn cần đưa bé đi khám để có kết luận chính xác và phương hướng giải quyết.

Nôn mửa có thể bắt nguồn từ viêm đường tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Các biểu hiện nôn mửa phổ biến

Trẻ 5 tuổi bị nôn liên tục

Trẻ 5 tuổi bị nôn về đêm

Trẻ 5 tuổi bị nôn nhiều không sốt

Trẻ 5 tuổi bị nôn sau khi ăn

Thường thì các biểu hiện này thường đi kèm nhiều triệu chứng khác nên bạn cần quan sát tất cả để có cách xử trí thích hợp nhất.

Các biểu hiện nguy hiểm cần cấp cứu y tế

Bé ói mửa liên tục kèm theo các triệu chứng sốt cao (thường hơn 38 độ C), vô lực, đau bụng,…

Nhịp tim của bé tăng lên bất thường, dồn dập, bé thở khó khăn, vã mồ hôi,…

Bãi nôn của bé có dịch xanh vàng, có máu hoặc bé vừa bị nôn mửa vừa bị tiêu chảy.

Chi giác bị rối loạn, choáng, lơ mơ, hoặc kích thích hơn bình thường, co giật.

Trẻ bị đau bụng dữ dội, gào khóc, bứt rứt, tái xanh.

Cẩn thận khi trẻ bị nôn mửa kèm đau bụng dữ dội - Ảnh minh họa: Internet

Việc cần chú ý thực hiện

Khi trẻ đã được khám và tìm ra các nguyên nhân của chứng nôn mửa, bạn vẫn cần thực hiện những việc làm cần thiết sau để trẻ sớm ổn định và lấy lại sức khỏe bình thường.

Chú ý bù nước cho bé

Sau khi nôn mửa nhiều và điều trị y tế (dùng thuốc, tiêm, rửa ruột,…), cơ thể bé bị mất rất nhiều nước. Vì vậy các vị phụ huynh cần bổ sung nước cho bé bằng cách nhắc bé uống nhiều nước. Có thể bù đắp nước bằng dung dịch Oresol hoặc các loại dung dịch bổ sung chất điện giải và muối tốt cho cơ thể (chú ý xin ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng). Kể cả khi bé uống vào mà vẫn tiếp tục bị nôn thì các vị phụ huynh vẫn phải cho bé bổ sung thêm nước kịp thời.

Có chế độ ăn thích hợp

Hệ tiêu hóa sẽ bị tổn thương ít nhiều sau khi bé nôn mửa nhiều, vì vậy lúc này các vị phụ huynh nên lựa chọn cho bé các loại thức ăn dễ tiêu. Nên là thức ăn lỏng, loãng như cháo, soup, sữa,...Ưu tiên sử dụng các loại rau củ và thực phẩm giàu dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe. Tuyệt đối hạn chế các thức ăn rắn, khó tiêu hóa, quá cay chua hay đồ ăn đóng hộp, đồ ăn nhanh,…Hãy đảm bảo bé ăn uống đầy đủ vì cơ thể bé thường rất yếu sau khi trải qua những trận nôn mửa và ốm sốt, cũng không nên quá cẩn trọng mà kiêng kem làm chế độ dinh dưỡng bị nghèo nàn.

Nên cho bé ăn các món ăn dễ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Giải quyết hiện tượng sợ bị nôn và ăn không ngon miệng ở bé

Để xử lý vấn đề này các vị phụ huynh có thể cho thêm một vài lát gừng vào để kích thích vị giác của bé. Đút cho bé ăn từ từ, chú ý vỗ xuôi lưng để giúp giảm bớt cảm giác buồn nôn và sợ nôn của trẻ. Nên ngồi cạnh động viên và nói chuyện khi bé ăn để bé “tạm quên” đi cảm giác ghê cổ và sợ nôn, cũng có thể nấu các thức ăn dậy hương một chút để bé thèm ăn hơn.

Để bé được nghỉ ngơi lại sức và ngủ đủ giấc

Các vị phụ huynh nên để bé được nghỉ ngơi đến khi phục hồi hoàn toàn, trong thời gian này hãy đảm bảo bé có một giấc ngủ chất lượng và nơi nghỉ ngơi thỏa mái. Thường bé sẽ mệt mỏi và hơi khó chịu một chút nên cần chú ý tới không gian nơi bé nghỉ ngơi hơn.

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Không tự ý sử dụng thuốc hay nghe theo các lời khuyên không căn cứ

Nhiều vị phụ huynh rất chủ quan, nghĩ rằng nôn mửa chỉ là vấn đề nhẹ nhàng dễ giải quyết nên thường vội vàng cho bé uống thuốc chống nôn. Với những nguyên nhân đơn giản có thể sẽ hết, nhưng những tình trạng nghiêm trọng thì ngược lại, sử dụng thuốc bừa bãi có thể gây nguy hiểm cho bé. Đặc biệt, các mẹ không nên nghe theo những lời khuyên không rõ căn cứ rồi dùng những cách qua loa để chữa cho bé. Hãy để ý kỹ càng mọi biểu hiện để có cách xử trí hợp lý nhất.

Hãy để trẻ nghỉ ngơi đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết trên đây đã đề cập và phân tích những nguyên nhân khiến trẻ 5 tuổi bị nôn, các biểu hiện và hướng xử trí cần thiết. Hy vọng các quý phụ huynh đã có thêm những hiểu biết để chăm sóc bé trong những trường hợp cần thiết.

Hãy nhớ là hãy tỉnh táo quan sát biểu hiện của bé để có cách giải quyết thật chính xác, không tự cho bé dùng thuốc, không chữa trị qua loa theo những lời khuyên không rõ ràng. Nôn mửa tuy không phải là triệu chứng hiếm và đáng sợ, nhưng nếu xuất phát từ những nguyên nhân nguy hiểm nó sẽ tác động lớn tới sức khỏe bé, vì vậy mong các vị phụ huynh tìm hiểu thật kỹ các kiến thức về vấn đề này.