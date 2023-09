Trẻ 5 tuổi bị nôn, khi nào cần cấp cứu y tế ngay lập tức

Viêm đường tiêu hóa

Đây là tình trạng được gây ra do vấn đề nhiễm trùng ở đường tiêu hóa, thường do các loại vi khuẩn tác động. Đối với nguyên nhân này tình trạng nôn ở bé sẽ kéo dài khoảng vài ngày, nhưng chỉ nôn liên tục 5 - 30 phút/lần trong 12 giờ đầu, sau đó thưa dần. Nôn do viêm đường tiêu hóa sẽ đi kèm với các chứng tiêu chảy, đau bụng dữ dội và sốt cao (có thể trên 38 độ C). Bạn nên đưa trẻ tới ngày các cơ sở y tế để chấm dứt tình trạng liên tục càng sớm càng tốt và điều trị dứt điểm vấn đề viêm nhiễm.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới chứng nôn mửa ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Viêm ruột thừa

Khi ruột thừa bị viêm cũng sẽ gây ra các cơn nôn mửa và đau bụng quằn quại. Bé sẽ có biểu hiện đau bụng dữ dội ở phần ruột thừa, cơn đau không giảm mà càng ngày càng tăng lên. Các vị phụ huynh nên đưa trẻ đi cấp cứu ngay lập tức nếu không sẽ xảy ra các tình trạng xấu hơn. Viêm ruột thừa cần được phẫu thuật mới có thể chấm dứt, trường hợp viêm nhiễm nặng sẽ đe dọa rất lớn tới sức khỏe của bé.