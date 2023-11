Tại sao một số trẻ trở nên vô ơn? Có 5 điều mà cha mẹ thông minh cần 'rèn giũa' cho trẻ mỗi ngày, đặt 'nền móng' giúp trẻ thay đổi thói quen

Cha mẹ thường rao giảng và bảo con cái hãy biết ơn tất cả những gì mình có. Tuy nhiên, trẻ em có xu hướng bỏ qua những lời dạy này và thậm chí "mắc kẹt" trong hành vi tiêu cực của mình. The Times of India đã trao đổi với 5 bậc cha mẹ, lắng nghe chia sẻ của họ về lý do tại sao trẻ em trở nên vô ơn và cách giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Shama Khan, mẹ của hai cậu con trai tuổi thanh thiếu niên nói: “Biết ơn là một đức tính được dạy dỗ. Cha mẹ nên dạy và làm gương về sự trân trọng nếu họ muốn con mình biết ơn. Họ cũng nên thấm nhuần lòng biết ơn ở con cái mình. Tuy nhiên, chiều chuộng một đứa trẻ cũng không giúp chúng học được lòng biết ơn. Một đứa trẻ được nuông chiều quá mức cuối cùng sẽ học được cách tận dụng những lợi thế là điều hiển nhiên và sẽ đòi hỏi nhiều hơn.