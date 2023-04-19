SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Cánh Diều giúp học sinh khám phá bản thân, phát triển đời sống tâm hồn

SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Cánh Diều được biên soạn trên cơ sở cụ thể hoá các yêu cầu cần đạt trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Nội dung của sách này bao gồm các chủ đề gần gũi với cuộc sống học sinh. Các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thiết kế theo hướng giúp học sinh tiếp cận với các vấn đề và hoạt động thực tế.

Theo đó, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp giúp học sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống, ứng xử đúng đắn.

Thông qua đó, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng để hình thành cho học sinh các phẩm chất và năng lực cần thiết, đúng theo tư tưởng chung của bộ sách Cánh Diều: “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”.

SGK được kết hợp hài hoà giữa kênh hình và chữ, màu sắc sinh động, hướng dẫn ngắn gọn, rõ ràng giúp học sinh hứng thú.

Các chủ đề trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Cánh Diều bao quát 4 mạch nội dung, bao gồm: hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp.

Mỗi chủ đề được thiết kế bao gồm: mục tiêu, định hướng nội dung các em sẽ trải nghiệm trong chủ đề, gợi ý hoạt động sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, các yêu cầu đối với việc chuẩn bị, các hoạt động của tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề và đánh giá cuối mỗi chủ đề. Cấu trúc chung này được thực hiện xuyên suốt cả cuốn sách.

Các nội dung của chủ đề đều có thể vận dụng linh hoạt gắn với điều kiện của mỗi địa phương và nhà trường. Các chủ đề đều được thiết kế dưới hình thức các hoạt động và có tính mở về nội dung, hình thức, phương pháp. Các hoạt động được thiết kế theo từng bước để học sinh có thể tự tổ chức cho nhóm hay cho lớp của mình.

Sách được thiết kế theo hướng tiếp cận các hoạt động. Các phẩm chất, năng lực của học sinh được hình thành qua việc thực hiện, giải quyết các tình huống và các hoạt động cụ thể.

Mỗi yêu cầu cần đạt trong chương trình được thể hiện tương đối trọn vẹn ở một hoặc hai hoạt động có thể tổ chức trong một giờ học hoặc tiếp nối các giờ học.

Các hoạt động tạo điều kiện cho học sinh thực hành, vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn ở tất cả các khía cạnh: nội dung chủ đề, hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động, sản phẩm của hoạt động.

Hoạt động trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Cánh Diều được thực hiện dưới các hình thức trải nghiệm: từ tự quan sát, đánh giá bản thân đến đóng vai xử lý tình huống, từ thảo luận nhóm đến tranh luận, từ trò chơi đến thiết kế các kế hoạch hoạt động... Để học sinh có thể thực hiện được các hình thức đó, có các gợi ý ngắn gọn về cách thức thực hiện hoặc nội dung của hoạt động.

Các chủ đề và hoạt động phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường ở các vùng miền khác nhau, không đòi hỏi các điều kiện đặc biệt khi thực hiện.

Tác giả SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Cánh Diều là những nhà giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, xây dựng chương trình và bồi dưỡng cho giáo viên.

Các thành viên của nhóm tác giả vừa có chuyên môn rộng vừa có tính chuyên sâu: giáo dục học, tâm lý học, giáo dục hướng nghiệp. Các tác giả sách am hiểu về chương trình giáo dục phổ thông và có nền tảng vững vàng trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường.