Sảy thai tự nhiên khi thai chưa vào tử cung là gì?

Nuôi dạy con 28/05/2020 12:01

Sảy thai tự nhiên khi thai chưa vào tử cung là nỗi lo sợ của hầu hết các mẹ bầu. Đặc biệt là đối với những chị em lần đầu mang thai.

Nội dung bài viết

Đối với những chị em lần đầu mang thai hay các mẹ bầu liên tục bị sảy thai thì hiện tượng sảy thai tự nhiên khi thai chưa vào tử cung đã trở thành nỗi lo lắng không thể không kể đến. Vì vậy, việc hiểu rõ nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết sảy thai sớm tự nhiên là điều vô cùng cần thiết. 

say thai tu nhien khi thai chua vao tu cung 1
Sảy thai tự nhiên khi thai chưa vào tử cung là gì? - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân sảy thai tự nhiên khi thai chưa vào tử cung là gì?

Sảy thai sớm ở thai phụ thường do một số nguyên nhân sau:

  • Do tử cung của thai phụ có cấu trúc bất thường như tử cung đôi, vách ngăn, tử cung có sừng hay thai phụ mắc phải các bệnh như lạc nội mạc cơ tử cung và u xơ tử cung. Những điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của thai nhi và nguy cơ cao bị sảy thai sớm.
  • Thai phụ gặp phải các vấn đề nội tiết như bị suy hoàng thể dẫn đến tình trạng suy thai làm cho thai nhi không phát triển được. Hay những chị em bị buồng trứng đa nang sẽ rất khó đậu thai và dễ bị sảy thai, nên cần hết sức cẩn trọng trong quá trình dưỡng thai. 
say thai tu nhien khi thai chua vao tu cung 2
Những chị em bị buồng trứng đa nang sẽ rất khó đậu thai và dễ bị sảy thai - Ảnh minh họa: Internet
  • Thai phụ mắc các bệnh lý nội khoa như bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp, tim mạch hay thiếu máu cũng rất dễ bị sảy thai sớm. Thai phụ nên được điều trị ổn định các bệnh lý này trước khi mang thai để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và ngăn ngừa nguy cơ sảy thai sớm.
  • Đến 90% trường hợp sảy thai tự nhiên sớm có liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể. Tình trạng này xảy ra khi quá trình phân chia tế bào của hợp tử bị ảnh hưởng bởi nhiễm sắc thể bất thường từ vợ hoặc chồng, tạo thành phôi thai dị dạng và khó duy trì.

Sự khác nhau giữa sảy thai sớm và thai ngoài tử cung

Sảy thai tự nhiên khi thai chưa vào tử cung được chia thành 2 trường hợp sau:

Sảy thai sớm

Đây là tình trạng thai nhi mới hình thành chưa kịp vào tử cung thì đã mất. Hiện tượng này có thể xảy ra vào tháng đầu tiên của thai kỳ. Khi sảy thai sớm, mẹ sẽ thấy máu ra nhiều và kèm theo túi thai ra ngoài. 

say thai tu nhien khi thai chua vao tu cung 3
Khi sảy thai sớm, mẹ sẽ thấy máu ra nhiều và kèm theo túi thai ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, hiện tượng sảy thai tự nhiên không quá nguy hiểm đến sức khỏe. Mẹ bầu chỉ cần tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe lại. Tuy nhiên, các mẹ vẫn nên đến bệnh viện để được siêu âm xác định tình trạng sức khỏe chuẩn xác nhất và tránh làm ảnh hưởng đến khả năng mang thai lần sau.

Thai ngoài tử cung

Là hiện tượng thai nhi làm tổ bên ngoài tử cung, sau đó phát triển đến một lúc nhất định rồi bị vỡ. Do thai nhi không vào tử cung mà làm tổ ở bên ngoài nên không được bảo vệ bởi thành tử cung và nhận các chất dinh dưỡng. Chính vì vậy, thai nhi chỉ phát triển được một mức độ nhất định sẽ bị vỡ ra do không đủ chỗ để phát triển. Điều này làm cho máu máu chảy vào ổ bụng và gây nguy hiểm tới tính mạng mẹ bầu. 

say thai tu nhien khi thai chua vao tu cung 4
Thai nhi ngoài tử cung làm cho máu máu chảy vào ổ bụng và gây nguy hiểm tới tính mạng mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Thai phụ cần kiêng cữ sau sảy thai tự nhiên như thế nào?

Mặc dù sảy thai tự nhiên không đáng lo ngại và nguy hiểm, nhưng cũng làm giảm sức đề kháng và thể lực của thai phụ. Vì vậy, các chị em cần có chế độ nghỉ ngơi và kiêng cữ hợp lý để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. 

Tắm gội và vệ sinh cá nhân đúng cách

Các chị em không nên tắm ngay sau khi sảy thai, đặc biệt là tắm bằng nước lạnh. Ngoài ra không nên tắm bồn, vì vi khuẩn trong bồn tắm có thể xâm nhập vào tử cung gây viêm nhiễm cơ quan sinh sản.

say thai tu nhien khi thai chua vao tu cung 5
Không nên tắm ngay sau khi sảy thai, đặc biệt là tắm bằng nước lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, nên hạn chế sử dụng dung dịch vệ sinh có hương liệu vì sẽ gây khô rát vùng kín. Tốt nhất là các chị em nên sử dụng nước muối sinh lý thời gian đầu. Bên cạnh đó không nên thụt rửa âm đạo và nên thay băng vệ sinh 4 tiếng/lần để tránh nhiễm khuẩn. 

Kiêng chất kích thích và đồ ăn cay nóng

Phụ nữ sau khi sảy thai tự nhiên thường cần có chế độ dinh dưỡng đa dạng để bồi bổ cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đưa ra một số loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe phụ nữ vừa sảy thai như: Đồ ăn cay nóng, hải sản, rượu, bia, cà phê, thuốc lá... Vì những thực phẩm này dễ gây sưng tấy, tổn thương và làm đau tử cung của người phụ nữ.

say thai tu nhien khi thai chua vao tu cung 6
Phụ nữ sau sảy thai nên kiêng chất kích thích và đồ ăn cay nóng - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng quan hệ tình dục

Phụ nữ vừa mới sảy thai nên kiêng quan hệ tình dục để tránh tăng nguy cơ nhiễm trùng và gây ra nhiều ảnh hưởng trong lần có thai tiếp theo. Theo khuyến cáo thì sau 3 tháng kể từ khi sảy thai là thời gian hợp lý để quan hệ trở lại. Vì lúc này, niêm mạc tử cung đã dần khôi phục lại độ dày cần thiết và cổ tử cung đã đóng lại.

Sảy thai tự nhiên khi thai chưa vào tử cung là điều mà không có sản phụ nào mong muốn xảy ra. Vì vậy, các mẹ bầu cần nhận biết được các nguy cơ sảy thai tự nhiên để có thể phòng tránh cũng như bảo vệ sức khỏe mẹ và bé tốt hơn. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp các mẹ có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn thai kỳ.

Phụ nữ sảy thai nên ăn gì để nhanh hồi phục sức khỏe?

Phụ nữ sảy thai nên ăn gì để nhanh hồi phục sức khỏe?

Một lần sảy thai là một lần sức khỏe của chị em bị ảnh hưởng nặng nề. Vậy phụ nữ sảy thai nên ăn gì để nhanh chóng hồi phục sức khỏe? Cùng tìm hiểu ngay!

Xem thêm
Từ khóa:   sảy thai tự nhiên thai ngoài tử cung sảy thai nên ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 6 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 8 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 25 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 0 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?