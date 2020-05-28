Sảy thai tự nhiên khi thai chưa vào tử cung là gì?

Đối với những chị em lần đầu mang thai hay các mẹ bầu liên tục bị sảy thai thì hiện tượng sảy thai tự nhiên khi thai chưa vào tử cung đã trở thành nỗi lo lắng không thể không kể đến. Vì vậy, việc hiểu rõ nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết sảy thai sớm tự nhiên là điều vô cùng cần thiết.

Đến 90% trường hợp sảy thai tự nhiên sớm có liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể. Tình trạng này xảy ra khi quá trình phân chia tế bào của hợp tử bị ảnh hưởng bởi nhiễm sắc thể bất thường từ vợ hoặc chồng, tạo thành phôi thai dị dạng và khó duy trì.

Thai phụ mắc các bệnh lý nội khoa như bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp, tim mạch hay thiếu máu cũng rất dễ bị sảy thai sớm. Thai phụ nên được điều trị ổn định các bệnh lý này trước khi mang thai để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và ngăn ngừa nguy cơ sảy thai sớm.

Thai phụ gặp phải các vấn đề nội tiết như bị suy hoàng thể dẫn đến tình trạng suy thai làm cho thai nhi không phát triển được. Hay những chị em bị buồng trứng đa nang sẽ rất khó đậu thai và dễ bị sảy thai, nên cần hết sức cẩn trọng trong quá trình dưỡng thai.

Do tử cung của thai phụ có cấu trúc bất thường như tử cung đôi, vách ngăn, tử cung có sừng hay thai phụ mắc phải các bệnh như lạc nội mạc cơ tử cung và u xơ tử cung. Những điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của thai nhi và nguy cơ cao bị sảy thai sớm.

Sảy thai sớm

Đây là tình trạng thai nhi mới hình thành chưa kịp vào tử cung thì đã mất. Hiện tượng này có thể xảy ra vào tháng đầu tiên của thai kỳ. Khi sảy thai sớm, mẹ sẽ thấy máu ra nhiều và kèm theo túi thai ra ngoài.

Khi sảy thai sớm, mẹ sẽ thấy máu ra nhiều và kèm theo túi thai ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, hiện tượng sảy thai tự nhiên không quá nguy hiểm đến sức khỏe. Mẹ bầu chỉ cần tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe lại. Tuy nhiên, các mẹ vẫn nên đến bệnh viện để được siêu âm xác định tình trạng sức khỏe chuẩn xác nhất và tránh làm ảnh hưởng đến khả năng mang thai lần sau.

Thai ngoài tử cung

Là hiện tượng thai nhi làm tổ bên ngoài tử cung, sau đó phát triển đến một lúc nhất định rồi bị vỡ. Do thai nhi không vào tử cung mà làm tổ ở bên ngoài nên không được bảo vệ bởi thành tử cung và nhận các chất dinh dưỡng. Chính vì vậy, thai nhi chỉ phát triển được một mức độ nhất định sẽ bị vỡ ra do không đủ chỗ để phát triển. Điều này làm cho máu máu chảy vào ổ bụng và gây nguy hiểm tới tính mạng mẹ bầu.

Thai nhi ngoài tử cung làm cho máu máu chảy vào ổ bụng và gây nguy hiểm tới tính mạng mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Thai phụ cần kiêng cữ sau sảy thai tự nhiên như thế nào?

Mặc dù sảy thai tự nhiên không đáng lo ngại và nguy hiểm, nhưng cũng làm giảm sức đề kháng và thể lực của thai phụ. Vì vậy, các chị em cần có chế độ nghỉ ngơi và kiêng cữ hợp lý để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Tắm gội và vệ sinh cá nhân đúng cách

Các chị em không nên tắm ngay sau khi sảy thai, đặc biệt là tắm bằng nước lạnh. Ngoài ra không nên tắm bồn, vì vi khuẩn trong bồn tắm có thể xâm nhập vào tử cung gây viêm nhiễm cơ quan sinh sản.

Không nên tắm ngay sau khi sảy thai, đặc biệt là tắm bằng nước lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, nên hạn chế sử dụng dung dịch vệ sinh có hương liệu vì sẽ gây khô rát vùng kín. Tốt nhất là các chị em nên sử dụng nước muối sinh lý thời gian đầu. Bên cạnh đó không nên thụt rửa âm đạo và nên thay băng vệ sinh 4 tiếng/lần để tránh nhiễm khuẩn.

Kiêng chất kích thích và đồ ăn cay nóng

Phụ nữ sau khi sảy thai tự nhiên thường cần có chế độ dinh dưỡng đa dạng để bồi bổ cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đưa ra một số loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe phụ nữ vừa sảy thai như: Đồ ăn cay nóng, hải sản, rượu, bia, cà phê, thuốc lá... Vì những thực phẩm này dễ gây sưng tấy, tổn thương và làm đau tử cung của người phụ nữ.

Phụ nữ sau sảy thai nên kiêng chất kích thích và đồ ăn cay nóng - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng quan hệ tình dục

Phụ nữ vừa mới sảy thai nên kiêng quan hệ tình dục để tránh tăng nguy cơ nhiễm trùng và gây ra nhiều ảnh hưởng trong lần có thai tiếp theo. Theo khuyến cáo thì sau 3 tháng kể từ khi sảy thai là thời gian hợp lý để quan hệ trở lại. Vì lúc này, niêm mạc tử cung đã dần khôi phục lại độ dày cần thiết và cổ tử cung đã đóng lại.

Sảy thai tự nhiên khi thai chưa vào tử cung là điều mà không có sản phụ nào mong muốn xảy ra. Vì vậy, các mẹ bầu cần nhận biết được các nguy cơ sảy thai tự nhiên để có thể phòng tránh cũng như bảo vệ sức khỏe mẹ và bé tốt hơn. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp các mẹ có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn thai kỳ.