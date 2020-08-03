Sau sinh bao lâu thì được tắm gội và những lưu ý quan trọng khi tắm rửa trong thời gian ở cữ

Cảm giác không tắm thì người bức rức khó chịu, nhưng khi tắm thì lo đủ thứ không biết có ảnh hưởng đến sức khoẻ không?

Phụ nữ sau sinh bao lâu thì được tắm gội là thắc mắc của nhiều mẹ sau sinh khi thời gian này phải kiêng khem đủ thứ.

Sau thời gian vượt cạn, mẹ bỉm không khỏi vui mừng vì con yêu khỏe mạnh chào đời, lúc này tâm trạng có thể thả lỏng được đôi chút.

Vậy thời gian sau sinh được tắm phải chờ đợi là bao lâu? Có cần lưu ý gì không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết này nhé!

Nhưng sau sinh, phụ nữ lại bước vào giai đoạn tiếp theo là ở cữ. Theo quan niệm xưa cho rằng, phụ nữ sau sinh thân thể yếu ớt mất rất nhiều sức lực vì thế kiêng tắm và chạm vào nước lạnh là điều bắt buộc phải làm.

Về vấn đề sau sinh bao lâu được tắm gội, nhiều người cho rằng kiêng càng lâu càng tốt, thời gian kiêng có thể lên đến vài tuần, cả tháng. Nói về vấn đề này, kiêng nước không phải là không có cơ sở, việc chạm vào nước rất dễ khiến phụ nữ sau sinh bị nhiễm lạnh và dễ mắc bệnh.

Sau sinh bao lâu thì được tắm như bình thường?

Tuy nhiên vấn đề kiêng tắm quá lâu thì không nên. Theo ý kiến của các bác sĩ, thời gian tắm gội sau sinh phụ thuộc vào rất nhiều vào thể trạng sức khoẻ của người mẹ, nên không có quy định chung về thời điểm chính xác được tắm.

Nhưng việc kiêng quá lâu cũng không hẳn là cách bảo vệ sức khoẻ, mà ngược lại, khi không tắm rửa, mồ hôi, bụi bẩn và vi khuẩn dễ tích tụ trên bề mặt da lâu ngày kiến mẹ bỉm có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến da liễu.

Việc quá lâu ngày không gội đầu cũng dẫn đến tình trạng chân tóc bị yếu đi, dễ gãy rụng, gia tăng cảm giác khó chịu và ngứa ngáy.

Bên cạnh đó, nếu không được vệ sinh sạch sẽ chị em rất dễ mắc các bệnh phụ khoa, viêm nhiễm vết thương do sản dịch ra nhiều.

Kiêng tắm quá lâu sau sinh cũng không phải là tốt, khiến chị em dễ mắc bệnh da liễu

Đồng thời cảm giác quá lâu không được tắm còn khiến cơ thể khó chịu, giảm sút tinh thần và đặc biệt nếu mắc bệnh ngoài da dễ lây sang cho bé khi cả hai mẹ con tiếp xúc thông qua việc cho bé bú sữa.

Tắm rửa ở thời điểm thích hợp sau sinh là cách giúp bảo vệ sức khỏe, tránh xa các bệnh da liễu, giúp kích thích tinh thần, tốt cho sự lưu thông máu, đây cũng là cách hạn chế vấn đề lây bệnh cho bé do vi khuẩn.

Đối với phụ nữ sinh thường

Sản phụ sau sinh bao lâu thì được tắm? Đối với những mẹ sinh thường thì có thể thở phào vì không cần chờ đợi quá lâu là có thể tắm rửa bình thường.

Đa số trường hợp phụ nữ sau sinh thường có sức khỏe tốt thì khoảng từ 3 - 4 ngày là có thể tắm. Tuy nhiên lúc này cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn nên cần tắm với nước ấm, thời gian tắm không nên quá lâu tránh việc nhiễm lạnh.

Phụ nữ sinh thường có sức khoẻ tốt có thể tắm sau khoảng 3 - 4 ngày

Việc tắm đứng dưới vòi sen sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn và tốt cho vết thương ở vùng âm đạo so với tư thế ngồi.

Mẹ bỉm cũng cần lưu ý vệ sinh vùng kín sạch sẽ mỗi ngày nhưng động tác nhất định phải cẩn thận. Nên sử dụng nước ấm sạch, việc dùng dung dịch sát khuẩn có thể không cần thiết, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về cách vệ sinh đúng cách.

Thông thường sau hơn một tháng, vết thương sẽ bình phục trở lại, lúc này bạn có thể thoải mái tắm một cách bình thường. Nhưng khi có cảm giác đau, sưng ở vùng âm đạo bạn không nên chủ quan hãy đến gặp bác sĩ để được kiểm tra chính xác.

Đối với phụ nữ sinh mổ

Phụ nữ sau sinh bao lâu thì được tắm? Đối với phụ nữ sinh mổ, vết thương sẽ lâu hồi phục hơn, để tránh nhiễm trùng vết thương thời gian có thể tắm thường kéo dài hơn so với sinh thường khoảng 1 tuần bạn mới có thể tắm.

Sau khi sinh mổ bao lâu thì được tắm?

Bạn có thể lau người bằng khăn ướt nhúng nước ấm để giảm cảm giác khó chịu và nên thay mới quần áo mỗi ngày để giữ cơ thể luôn sạch sẽ.

Ngay khi vết thương bắt đầu khô lại, khoảng 3 tuần, bạn có thể bắt đầu tắm rửa một cách bình thường, việc gội đầu lúc này cũng không có gì đáng lo ngại.

Tuy nhiên trong lúc tắm cũng cần lưu ý nên tắm nước ấm, dưới vòi sen có lực nước vừa phải, tránh chà sát hoặc động mạnh vào vết thương.

Không nên tắm quá lâu, sau khi tắm xong bạn nên dùng một cái khăn bông có độ thấm hút tốt và mềm mại để thấm khô nước mổ tránh bị nhiễm trùng.

Tắm khi sinh mổ cần đặc biệt cẩn thận để tránh làm nhiễm trùng vết thương

Khi sinh mổ, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ sản khoa về thời gian bạn có thể tắm bình thường vì tùy theo trường hợp bác sĩ sẽ có sự tư vấn cụ thể nhất.

Bên cạnh đó không nên bôi kem hay những loại serum làm mềm da vào vết mổ khi chưa lành hẳn, nếu có cảm giác sưng đau chỗ vết thương bạn nên đi thăm khám để kiểm tra tránh việc nhiễm trùng hay bị các vấn đề khác ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Sau sinh bao lâu được tắm nước lạnh

Một vấn đề khác được rất nhiều phụ nữ sau sinh quan tâm đó là có thể tắm nước lạnh được không? Nếu có thì khi nào có thể tắm thoải mái bằng nước lạnh mà không ảnh hưởng đến vấn đề sức khoẻ?

Tắm bằng nước lạnh khiến nhiều người có cảm giác thoải mái, kích thích tinh thần. Tuy nhiên đối với phụ nữ sau khi vượt cạn cần lưu ý vấn đề sau sinh bao lâu được tắm nước lạnh.

Tốt nhất trong khoảng thời gian đầu sau sinh, mẹ nên kiêng tắm nước lạnh, vì khi nhiệt độ quá thấp rất dễ dẫn đến nhiễm lạnh, trúng gió nếu sức đề kháng yếu.

Tùy theo tình trạng sức khoẻ, nên ưu tiên và chịu khó tắm bằng nước ấm hoặc chỉ nên lau mình bằng nước ấm nếu sức khoẻ vẫn còn yếu.

Chị em cần lưu ý một số vấn đề khi tắm trong thời gian đầu sau sinh để bảo vệ sức khoẻ

Bên cạnh vấn đề sau sinh bao lâu thì được tắm gội, chị em cũng cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

- Tắm nhanh: Vì sau sinh mẹ bỉm vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vì vậy thời gian tắm không nên quá lâu, tốt nhất chỉ nên tắm khoảng 5 – 10 phút.

- Không nên tắm ngâm bồn, nên dội nước từ trên xuống một cách từ từ, ưu tiên tắm bằng vòi sen.

- Nên chọn tắm ở nơi kín đáo, chắn gió để đảm bảo sức khỏe. Khi tắm xong nên lập tức lau khô người và sấy khô tóc nhanh chóng để hạn chế tình trạng ngấm nước quá lâu dễ nhiễm lạnh.

- Nên tắm bằng nước ấm trong thời gian đầu, có thể kết hợp với một số loại thảo dược như lá bưởi, sả, hương nhu...

- Nếu sức khoẻ của chị em vẫn còn yếu chỉ nên lau người và thường xuyên thay quần áo sạch.

- Tuyệt đối không chà sát quá mạnh vào vết thương dễ gây tổn thương nặng hơn hoặc nhiễm trùng.

- Sau khi tắm xong, chị em nên chọn những bộ trang phục giúp giữ ấm cơ thể.

- Thời điểm tắm cũng rất quan trọng, không nên tắm khi quá no, hay quá đói sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày. Bên cạnh đó, không nên tắm hoặc gội đầu quá khuya.

Sau sinh bao lâu thì được tắm gội? Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã biết thời gian tắm thích hợp để bảo vệ sức khoẻ, cũng những lưu ý quan trọng trong việc tắm rửa mà mẹ bỉm cần quan tâm.

Bên cạnh đó, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn về tình trạng của mình một cách chính xác nhất, đồng thời khi có dấu hiệu bất thường cùng cảm giác đau ở vết thương cũng nên đi thăm khám kịp thời.