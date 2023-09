Những sai lầm phổ biến hầu hết phụ nữ mắc phải khi mang thai

Đồng thời, khi mang thai, cơ thể cũng đòi hỏi rất nhiều từ bạn. Bạn phải hy sinh nhiều và tăng cường chăm sóc bản thân. Nhưng thật không may, không phải ai cũng nhận thức được đầy đủ những điều nên và không nên khi mang thai. Do đó, đối với những ai đang mong đợi, đặc biệt là những người mới làm mẹ, đây là danh sách những sai lầm phổ biến mà phụ nữ thường mắc phải khi mang thai

Lo lắng về việc tăng cân

Tăng cân khi mang thai là bình thường, nhiều hơn thế là do bạn đang ăn uống lành mạnh và không có bất kỳ giới hạn nào và mức độ hormone của bạn thay đổi liên tục. Điều đó nói rằng, không có lý do gì để lo lắng về nó. Căng thẳng và lo lắng sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với bạn và em bé, đó là lý do tại sao giữ tâm trí bình tĩnh, tham gia các hoạt động thư giãn và ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm căng thẳng.

Tự mua thuốc

Trong thời kỳ mang thai, bạn có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe bao gồm đau cơ, đầy hơi, các vấn đề về đường tiêu hóa, v.v. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên tự mua thuốc. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy không ổn, hãy gọi cho bác sĩ và hỏi ý kiến ​​họ về việc bạn có cần dùng thuốc hay không. Chỉ uống thuốc khi được bác sĩ kê cho bạn.

Hạn chế hoạt động thể chất

Mang thai có thể khiến phụ nữ khó khăn trong việc di chuyển nhiều. Nhiều người thậm chí còn tin rằng phụ nữ mang thai không nên ham mê các hoạt động thể chất. Nhưng trong khi những phụ nữ đang mang thai nên hạn chế lao động nặng nhọc thì các bài tập nhẹ và đi bộ có thể có lợi cho sức khỏe của bạn và em bé. Mang thai không có nghĩa là bạn cần phải có một lối sống ít vận động. Thay vào đó bạn nên làm cho mình năng động hơn.

Đưa ra lựa chọn chăm sóc sức khỏe vội vàng

Một thai kỳ khỏe mạnh đòi hỏi phải có kế hoạch tốt, vì nó liên quan đến hai mạng sống, bạn phải đưa ra những lựa chọn chăm sóc sức khỏe thông minh. Bạn nên tránh do dự để lựa chọn bác sĩ tốt nhất để chăm sóc cho bạn, đặc biệt là người luôn tôn trọng và ủng hộ các quyết định của bạn.

Những điều quan trọng cần nhớ

Ngoài những sai lầm phổ biến được liệt kê ở trên, có những thói quen sinh hoạt nhất định mà bà bầu nên tránh.

Nên tránh hút thuốc, uống rượu hoặc tiêu thụ caffein mọi lúc nếu bạn đang mang thai.

Không ăn thức ăn thoải mái không lành mạnh như đồ chế biến sẵn và đồ có đường.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn ngủ đủ giấc. Ngủ ít hơn có thể góp phần gây ra mệt mỏi khi mang thai và bạn không muốn điều đó ảnh hưởng đến mình khi cơ thể bạn đang có những biến đổi lớn.

Theo Times of India