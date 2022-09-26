Những sai lầm phổ biến hầu hết phụ nữ mắc phải khi mang thai

Nuôi dạy con 26/09/2022 10:01

Khi mang thai, cơ thể bạn thay đổi rất nhiều. Từ việc thay đổi nồng độ hormone đến thay đổi cân nặng, ngực và các bộ phận khác trên cơ thể, có rất nhiều điều có thể xảy ra.

Những sai lầm phổ biến hầu hết phụ nữ mắc phải khi mang thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, khi mang thai, cơ thể cũng đòi hỏi rất nhiều từ bạn. Bạn phải hy sinh nhiều và tăng cường chăm sóc bản thân. Nhưng thật không may, không phải ai cũng nhận thức được đầy đủ những điều nên và không nên khi mang thai. Do đó, đối với những ai đang mong đợi, đặc biệt là những người mới làm mẹ, đây là danh sách những sai lầm phổ biến mà phụ nữ thường mắc phải khi mang thai

Bỏ bữa

Những sai lầm phổ biến hầu hết phụ nữ mắc phải khi mang thai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chán ăn và buồn nôn khi mang thai là điều bình thường. Sở thích ăn uống của bạn cũng có thể thay đổi trong thời gian này. Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng khoảng 6-10 phụ nữ chán ăn khi mang thai.

Tuy nhiên, bỏ bữa có thể không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong vài tháng đầu. Đây là thời gian quan trọng để các cơ quan quan trọng của em bé được hình thành và phát triển và vì vậy, bạn phải tăng nhu cầu về một số khoáng chất và chất dinh dưỡng.

Lo lắng về việc tăng cân

Những sai lầm phổ biến hầu hết phụ nữ mắc phải khi mang thai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cân khi mang thai là bình thường, nhiều hơn thế là do bạn đang ăn uống lành mạnh và không có bất kỳ giới hạn nào và mức độ hormone của bạn thay đổi liên tục. Điều đó nói rằng, không có lý do gì để lo lắng về nó. Căng thẳng và lo lắng sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với bạn và em bé, đó là lý do tại sao giữ tâm trí bình tĩnh, tham gia các hoạt động thư giãn và ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm căng thẳng.

Tự mua thuốc

Những sai lầm phổ biến hầu hết phụ nữ mắc phải khi mang thai - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời kỳ mang thai, bạn có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe bao gồm đau cơ, đầy hơi, các vấn đề về đường tiêu hóa, v.v. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên tự mua thuốc. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy không ổn, hãy gọi cho bác sĩ và hỏi ý kiến ​​họ về việc bạn có cần dùng thuốc hay không. Chỉ uống thuốc khi được bác sĩ kê cho bạn.

Hạn chế hoạt động thể chất

Những sai lầm phổ biến hầu hết phụ nữ mắc phải khi mang thai - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mang thai có thể khiến phụ nữ khó khăn trong việc di chuyển nhiều. Nhiều người thậm chí còn tin rằng phụ nữ mang thai không nên ham mê các hoạt động thể chất. Nhưng trong khi những phụ nữ đang mang thai nên hạn chế lao động nặng nhọc thì các bài tập nhẹ và đi bộ có thể có lợi cho sức khỏe của bạn và em bé. Mang thai không có nghĩa là bạn cần phải có một lối sống ít vận động. Thay vào đó bạn nên làm cho mình năng động hơn.

Đưa ra lựa chọn chăm sóc sức khỏe vội vàng

Những sai lầm phổ biến hầu hết phụ nữ mắc phải khi mang thai - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Một thai kỳ khỏe mạnh đòi hỏi phải có kế hoạch tốt, vì nó liên quan đến hai mạng sống, bạn phải đưa ra những lựa chọn chăm sóc sức khỏe thông minh. Bạn nên tránh do dự để lựa chọn bác sĩ tốt nhất để chăm sóc cho bạn, đặc biệt là người luôn tôn trọng và ủng hộ các quyết định của bạn.

Những điều quan trọng cần nhớ

Ngoài những sai lầm phổ biến được liệt kê ở trên, có những thói quen sinh hoạt nhất định mà bà bầu nên tránh.

  • Nên tránh hút thuốc, uống rượu hoặc tiêu thụ caffein mọi lúc nếu bạn đang mang thai.
  • Không ăn thức ăn thoải mái không lành mạnh như đồ chế biến sẵn và đồ có đường.
  • Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn ngủ đủ giấc. Ngủ ít hơn có thể góp phần gây ra mệt mỏi khi mang thai và bạn không muốn điều đó ảnh hưởng đến mình khi cơ thể bạn đang có những biến đổi lớn.

Theo Times of India

5 lời khuyên dành cho những ông bố mới để tăng sự gắn bó với con thơ

5 lời khuyên dành cho những ông bố mới để tăng sự gắn bó với con thơ

Thật tự nhiên khi nói các ông bố không trải qua cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với đứa con mới chào đời của mình như cách các bà mẹ vẫn làm.

Xem thêm
Từ khóa:   sai lầm khi mang thai lưu ý khi mang thai mang thai cần làm gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?