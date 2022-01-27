Những sai lầm khi cho con bú mà các bà mẹ mới sinh nên tránh kẻo hại con

Nuôi con bằng sữa mẹ có vẻ rất dễ dàng nhưng đó là một trong những thách thức và mối quan tâm lớn nhất của một bà mẹ mới cho con bú. Khi cố gắng trở nên hoàn hảo, phụ nữ thường có xu hướng phạm phải những sai lầm có thể không tốt cho sức khỏe về thể chất và tinh thần. Sau đây là một số sai lầm bạn nên tránh nếu bạn là một bà mẹ bỉm sữa lần đầu.

Ban đầu, việc cho con bú có thể không thoải mái. Tuy nhiên, cơn đau kéo dài kéo dài không nên được coi là bình thường. Nếu cơn đau do cho con bú kéo dài trong một thời gian dài, điều quan trọng là bạn phải giải quyết và đến gặp bác sĩ. Các nguyên nhân có thể khác nhau ở mỗi người. Từ việc con ngậm vú, cho con bú sai tư thế đến căng vú và thắt nút lưỡi, nhiều yếu tố có thể dẫn đến đau. Đây là lý do tại sao trước tiên bạn nên chấp nhận rằng việc cho con bú không nên gây đau đớn cho bản thân và nếu có thì nên kiểm tra và điều trị.

Bạn có một lịch trình cho con bú

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Cho dù bạn là người luôn tuân thủ lịch cho con bú sữa mẹ, bạn cũng có thể mắc phải một số sai lầm. Đôi khi nó có thể làm mất thức ăn của trẻ sơ sinh khi chúng thực sự đói. Bạn phải hiểu rằng em bé không thể kiểm soát được khi nào em cảm thấy đói. Điều đó nói lên rằng, mẹ nên cho trẻ uống sữa khi trẻ có dấu hiệu đói chứ không phải khi đến đúng kế hoạch mới cho con bú.

Bạn cho bé bú bình quá sớm

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Nhiều phụ nữ cho trẻ bú bình do áp lực cuộc sống hoặc vì họ phải đi làm trở lại. Cho trẻ bú bình là một cách tiện lợi và thoải mái. Tuy nhiên, việc cho trẻ làm quen với nó quá sớm có thể gây ra một số vấn đề. Điều quan trọng là bạn không nên cho trẻ bú bình trước khi bắt đầu bú mẹ. Mặc dù trẻ cảm thấy dễ dàng bú bình nhưng sau này trẻ có thể từ chối bú mẹ. Nếu trong trường hợp bạn phải cho trẻ bú bình vì một lý do nào đó, hãy làm như vậy ở tuần thứ 6 - 8 chứ không phải trước đó.

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Ngoài ra, hãy nhớ ôm con gần mình khi cho chúng bú bình vì đây cũng là thời gian để gắn kết giữa mẹ và bé. Nó cung cấp cho trẻ em sự an toàn về mặt tình cảm và là thứ giúp chúng luôn cảm giác an tâm.

Bạn tin rằng sữa mẹ và sữa pha giống nhau?

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Đối với sữa mẹ và sữa pha, cả hai hoàn toàn khác nhau. Thức ăn trước đây là nguồn thức ăn tự nhiên cho trẻ sơ sinh, tinh chất của sữa phát triển khi nhu cầu của trẻ thay đổi. Sữa mẹ có giá trị dinh dưỡng cao để nuôi con và có lợi cho cả mẹ và bé. Ngược lại, sữa pha có một lượng dinh dưỡng nhất định nhưng không chứa các yếu tố tăng cường miễn dịch như có trong sữa mẹ. Nó chỉ được dùng cho trẻ sơ sinh theo lời khuyên của bác sĩ hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

Bạn ngại nhờ giúp đỡ

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Cho con bú là một quá trình tự nhiên diễn ra dễ dàng và mang tính bản năng. Tuy nhiên, không phải không có thử thách mà bạn có thể mắc phải những sai lầm nhất định. Vì vậy, không nhờ chồng, người lớn tuổi hoặc bạn bè giúp đỡ sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Liên lạc với những người thân yêu của bạn và nhờ họ hỗ trợ cũng như những lời khuyên luôn có lợi cho bạn và con bạn.

Theo Times of india