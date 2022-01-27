Những sai lầm khi cho con bú mà các bà mẹ mới sinh nên tránh kẻo hại con

Nuôi dạy con 27/01/2022 22:38

Sau khi sinh con, các bà mẹ luôn cho con bú. Ngực của họ tiết ra sữa, đây là nguồn thức ăn duy nhất cho trẻ sơ sinh, ít nhất là trong 6 tháng đầu sau khi chuyển dạ. Trong khi những bà mẹ có kinh nghiệm đã có những chia sẻ về những thử thách và gian khổ, thì những bà mẹ mới sinh có rất nhiều điều để học hỏi sau khi mang thai.

Những sai lầm khi cho con bú mà các bà mẹ mới sinh nên tránh kẻo hại con - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Nuôi con bằng sữa mẹ có vẻ rất dễ dàng nhưng đó là một trong những thách thức và mối quan tâm lớn nhất của một bà mẹ mới cho con bú. Khi cố gắng trở nên hoàn hảo, phụ nữ thường có xu hướng phạm phải những sai lầm có thể không tốt cho sức khỏe về thể chất và tinh thần. Sau đây là một số sai lầm bạn nên tránh nếu bạn là một bà mẹ bỉm sữa lần đầu.

Bạn nghĩ đau là bình thường

Những sai lầm khi cho con bú mà các bà mẹ mới sinh nên tránh kẻo hại con - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Ban đầu, việc cho con bú có thể không thoải mái. Tuy nhiên, cơn đau kéo dài kéo dài không nên được coi là bình thường. Nếu cơn đau do cho con bú kéo dài trong một thời gian dài, điều quan trọng là bạn phải giải quyết và đến gặp bác sĩ. Các nguyên nhân có thể khác nhau ở mỗi người. Từ việc con ngậm vú, cho con bú sai tư thế đến căng vú và thắt nút lưỡi, nhiều yếu tố có thể dẫn đến đau. Đây là lý do tại sao trước tiên bạn nên chấp nhận rằng việc cho con bú không nên gây đau đớn cho bản thân và nếu có thì nên kiểm tra và điều trị.

Bạn có một lịch trình cho con bú

Những sai lầm khi cho con bú mà các bà mẹ mới sinh nên tránh kẻo hại con - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Cho dù bạn là người luôn tuân thủ lịch cho con bú sữa mẹ, bạn cũng có thể mắc phải một số sai lầm. Đôi khi nó có thể làm mất thức ăn của trẻ sơ sinh khi chúng thực sự đói. Bạn phải hiểu rằng em bé không thể kiểm soát được khi nào em cảm thấy đói. Điều đó nói lên rằng, mẹ nên cho trẻ uống sữa khi trẻ có dấu hiệu đói chứ không phải khi đến đúng kế hoạch mới cho con bú.

Bạn cho bé bú bình quá sớm

Những sai lầm khi cho con bú mà các bà mẹ mới sinh nên tránh kẻo hại con - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

Nhiều phụ nữ cho trẻ bú bình do áp lực cuộc sống hoặc vì họ phải đi làm trở lại. Cho trẻ bú bình là một cách tiện lợi và thoải mái. Tuy nhiên, việc cho trẻ làm quen với nó quá sớm có thể gây ra một số vấn đề. Điều quan trọng là bạn không nên cho trẻ bú bình trước khi bắt đầu bú mẹ. Mặc dù trẻ cảm thấy dễ dàng bú bình nhưng sau này trẻ có thể từ chối bú mẹ. Nếu trong trường hợp bạn phải cho trẻ bú bình vì một lý do nào đó, hãy làm như vậy ở tuần thứ 6 - 8 chứ không phải trước đó.

Những sai lầm khi cho con bú mà các bà mẹ mới sinh nên tránh kẻo hại con - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Ngoài ra, hãy nhớ ôm con gần mình khi cho chúng bú bình vì đây cũng là thời gian để gắn kết giữa mẹ và bé. Nó cung cấp cho trẻ em sự an toàn về mặt tình cảm và là thứ giúp chúng luôn cảm giác an tâm.

Bạn tin rằng sữa mẹ và sữa pha giống nhau?

Những sai lầm khi cho con bú mà các bà mẹ mới sinh nên tránh kẻo hại con - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Đối với sữa mẹ và sữa pha, cả hai hoàn toàn khác nhau. Thức ăn trước đây là nguồn thức ăn tự nhiên cho trẻ sơ sinh, tinh chất của sữa phát triển khi nhu cầu của trẻ thay đổi. Sữa mẹ có giá trị dinh dưỡng cao để nuôi con và có lợi cho cả mẹ và bé. Ngược lại, sữa pha có một lượng dinh dưỡng nhất định nhưng không chứa các yếu tố tăng cường miễn dịch như có trong sữa mẹ. Nó chỉ được dùng cho trẻ sơ sinh theo lời khuyên của bác sĩ hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

Bạn ngại nhờ giúp đỡ

Những sai lầm khi cho con bú mà các bà mẹ mới sinh nên tránh kẻo hại con - Ảnh 7
Ảnh minh họa

 

Cho con bú là một quá trình tự nhiên diễn ra dễ dàng và mang tính bản năng. Tuy nhiên, không phải không có thử thách mà bạn có thể mắc phải những sai lầm nhất định. Vì vậy, không nhờ chồng, người lớn tuổi hoặc bạn bè giúp đỡ sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Liên lạc với những người thân yêu của bạn và nhờ họ hỗ trợ cũng như những lời khuyên luôn có lợi cho bạn và con bạn.

Theo Times of india

5 công việc ba mẹ nên giao cho trẻ mẫu giáo để thúc đẩy con hoạt bát hơn, việc thứ 3 nhiều bố mẹ thường làm hộ mà vô tình khiến con thụ động thêm

5 công việc ba mẹ nên giao cho trẻ mẫu giáo để thúc đẩy con hoạt bát hơn, việc thứ 3 nhiều bố mẹ thường làm hộ mà vô tình khiến con thụ động thêm

Trẻ em xứng đáng nhận được tất cả tình yêu thương, sự chăm sóc và chiều chuộng của ba mẹ nhưng bạn cũng cần phải thúc đẩy những phẩm chất khác ở trẻ để chúng phát triển thành một người có nhân cách tốt. Giống như các hoạt động vui chơi và nhiệm vụ nhóm giúp trẻ học được tầm quan trọng của làm việc theo nhóm và giúp đỡ lẫn nhau thì việc giao nhiệm vụ cho trẻ ở nhà có thể giúp nuôi dưỡng các giá trị của tính chủ động, trách nhiệm, tổ chức và làm việc cùng nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   cho con bú sai cách cách cho con bú Mẹ cho con bú nên chú ý gì

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?