5 công việc ba mẹ nên giao cho trẻ mẫu giáo để thúc đẩy con hoạt bát hơn, việc thứ 3 nhiều bố mẹ thường làm hộ mà vô tình khiến con thụ động thêm

Nuôi dạy con 27/01/2022 06:30

Trẻ em xứng đáng nhận được tất cả tình yêu thương, sự chăm sóc và chiều chuộng của ba mẹ nhưng bạn cũng cần phải thúc đẩy những phẩm chất khác ở trẻ để chúng phát triển thành một người có nhân cách tốt. Giống như các hoạt động vui chơi và nhiệm vụ nhóm giúp trẻ học được tầm quan trọng của làm việc theo nhóm và giúp đỡ lẫn nhau thì việc giao nhiệm vụ cho trẻ ở nhà có thể giúp nuôi dưỡng các giá trị của tính chủ động, trách nhiệm, tổ chức và làm việc cùng nhau.

 

5 công việc ba mẹ nên giao cho trẻ mẫu giáo để thúc đẩy con hoạt bát hơn, việc thứ 3 nhiều bố mẹ thường làm hộ mà vô tình khiến con thụ động thêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Dưới đây là năm công việc mà bạn có thể tin tưởng giao cho trẻ mẫu giáo và để trẻ học những giá trị có lợi trong tương lai.

Dọn giường

5 công việc ba mẹ nên giao cho trẻ mẫu giáo để thúc đẩy con hoạt bát hơn, việc thứ 3 nhiều bố mẹ thường làm hộ mà vô tình khiến con thụ động thêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Ngay khi thức dậy, nhiệm vụ có tổ chức đầu tiên mà người ta nên làm là dọn giường. Yêu cầu con bạn dọn giường là bước đầu tiên để con có tính kỹ luật hơn. Điều này làm cho đứa trẻ nhận thức được môi trường xung quanh và sự cần thiết phải có sự sạch sẽ trong không gian mà chúng sống. Đứa trẻ sẽ cần một số hỗ trợ ngay từ đầu và công việc của chúng thậm chí có thể cần học hỏi để hoàn thiện trong một khoảng thời gian cho đến khi chúng hoàn toàn thwujc hiện tốt.

Lau dọn 

 

5 công việc ba mẹ nên giao cho trẻ mẫu giáo để thúc đẩy con hoạt bát hơn, việc thứ 3 nhiều bố mẹ thường làm hộ mà vô tình khiến con thụ động thêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Việc yêu cầu con lau một số bề mặt dễ tiếp cận và không quá khó để làm sạch là việc ba mẹ nên chú ý. Sau này ba mẹ có thể nhờ con dọn dẹp ở nhiều bề mặt khác, đồ vật khác và cuối cùng là phòng của trẻ. Bạn cũng nên sử dụng chất tẩy rửa tự nhiên như giấm thay vì bất cứ thứ gì có hóa chất tẩy rửa mạnh để con sử dụng. Lau bàn sau bữa tối cũng là một cách khởi đầu tốt cho việc hướng dẫn con.

Tưới nước cho cây

5 công việc ba mẹ nên giao cho trẻ mẫu giáo để thúc đẩy con hoạt bát hơn, việc thứ 3 nhiều bố mẹ thường làm hộ mà vô tình khiến con thụ động thêm - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

Tưới nước cho cây là một công việc đơn giản mà trẻ có thể thực hiện được ngay cả khi còn nhỏ. Nó phát triển các phẩm chất nuôi dưỡng, tăng trưởng và trách nhiệm ở trẻ em. Giao nhiệm vụ hàng tuần hoặc hàng tuần này cho con là một cách tuyệt vời khác để khắc sâu tính trách nhiệm trong con.

Sắp xếp đồ chơi 

5 công việc ba mẹ nên giao cho trẻ mẫu giáo để thúc đẩy con hoạt bát hơn, việc thứ 3 nhiều bố mẹ thường làm hộ mà vô tình khiến con thụ động thêm - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Một khi con bạn bắt đầu vui chơi, căn phòng sẽ trở thành một mớ hỗn độn với nhiều đồ chơi lung tung. Yêu cầu trẻ cất đồ đạc vào vị trí của chúng sẽ giúp trẻ tìm hiểu về không gian mình đang sống và cũng sẽ giúp trẻ dễ dàng tìm thấy đồ chơi trong lần chơi tiếp theo. Ban đầu, bạn sẽ phải hướng dẫn rất cụ thể để chúng có thể tìm ra cách thực hiện dọn dẹp như thế nào với nhiều thứ cùng một lúc. Sau khi học cách dọn dẹp ở một số không gian nhất định, con sẽ đủ độc lập để biết cách tiến hành các lần sau khi tự sắp xếp lại đồ chơi của mình.

Theo Times of India

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