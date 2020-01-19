Những cách nấu cháo tôm cho bé ăn dặm thơm ngon, bổ dưỡng

Nuôi dạy con 19/01/2020 19:06

Tôm là một loại thực phẩm bổ sung rất nhiều canxi và DHA cho bé phát triển xương, thị lực và trí não. Có rất nhiều cách nấu cháo tôm cho bé ăn dặm được các mẹ biến tấu rất thơm ngon và bổ dưỡng.

Có nhiều mẹ quan tâm đến cách nấu cháo tôm cho bé ăn dặm? Tôm kết hợp với nguyên liệu gì? Để thành phẩm thơm ngon và kích thích vị giác cho bé. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

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Cách nấu cháo tôm cho bé ăn dặm thơm ngon và giàu dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo tôm cà rốt cho bé ăn dặm

Cháo tôm nấu gì cho bé? Thử kết hợp với cà rốt xem sao:

Nguyên liệu mẹ cần chuẩn bị:

  • 20g cà rốt đã hấp chín rồi băm nhuyễn.
  • 20g tôm bóc vỏ xay nhuyễn.
  • 2/3 bát cháo trắng đã nấu nhừ.
  • 1 thìa canh dầu ăn dùng cho trẻ em.
  • 1/3 bát nước.
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Nguyên liệu nấu cháo tôm cà rốt - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện:

Đầu tiên, mẹ cho các nguyên liệu đã xay nhuyễn vào đun sôi cho đến khi thực phẩm đã mềm và hòa quyện vào nhau. Sau đó, mẹ bỏ thêm dầu ăn trẻ em và để món cháo thêm thơm ngon. Nêm nếm gia vị (hạt nêm, nước mắm) sao cho vừa miệng trẻ, mẹ nên cho ít để khuyến khích bé ăn nhạt. Khuấy đều rồi tắt bếp, cho cháo ra bát và để nguội và cho bé thưởng thức.

Dinh dưỡng có trong cháo tôm cà rốt

Cà rốt bổ sung nhiều vitamin A, C, D, E để bé phát triển thị lực tốt hơn. Tôm sẽ bổ sung chất đạm, canxi, DHA và vitamin D cho bé phát triển xương, răng và trí não.

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Cháo tôm cà rốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo tôm súp lơ xanh cho bé

Nguyên liệu mẹ cần chuẩn bị:

  • 150g tôm luộc đã bóc vỏ.
  • 55g súp lơ xanh.
  • 1 miếng phô mai.
  • 1 bát gạo.
  • Nước hầm xương lợn, gà.
  • ¼ củ hành tây.

Thực hiện: 

Mẹ ngâm gạo trong nước sạch khoảng 1 tiếng rồi bỏ ra ngoài và để ráo. Súp lơ mẹ chần qua nước sôi rồi thái từng miếng nhỏ sao cho vừa miệng nhai của trẻ. Hành tây cũng cần được thái nhỏ. Khi chế biến, mẹ cho hành tây vào phi thơm với dầu mè, cho tiếp tôm vào xào chung và cho một xíu muối. Tiếp đó, mẹ cho gạo vào nồi, đổ thêm nước dùng xương và ninh cho đến khi cháo nhừ, có độ đặc vừa phải. Khi cháo nhừ, bạn cho súp lơ xanh vào và đun sôi cho đến khi chín hẳn. Cuối cùng mẹ cho loại phô mai mà trẻ thích vào và khuấy tan, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Đợi nguội một chút để cho bé ăn.

Dinh dưỡng có trong cháo tôm súp lơ xanh

Tôm chứa nhiều chất dinh dưỡng: Canxi, DHA và vitamin D để bé phát triển các cơ quan trí não và xương răng. Súp lơ chứa nhiều chất xơ chống lại táo bón cho trẻ.

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Cháo tôm súp lơ xanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo tôm mướp hương cho bé

Nguyên liệu mẹ cần chuẩn bị:

  • ½ bát gạo.
  • 20g tôm sú bóc vỏ.
  • 20g mướp hương lấy phần ruột mềm.
  • 1 thìa cafe dầu ăn cho trẻ em.
  • 250ml nước.

Thực hiện:

Trộn tôm với một ít nước rồi đem luộc chín, sau đó xay nhuyễn. Mướp hấp chín và cũng xay nhuyễn. Cho gạo và nước vào nồi đun liu riu cho đến khi thật nhuyễn. Tiếp đó, bạn cho tôm và mướp đã chế biến cùng với gia vị vừa miệng vào khuấy đều lên. Cuối cùng, bạn thêm 1 thìa cafe dầu ăn trẻ em vào khuấy đều rồi để nguội bớt và cho bé thưởng thức.

Dinh dưỡng có trong cháo tôm mướp hương

Tôm bổ sung nhiều canxi và protein và là loại thực phẩm dễ hấp thụ hơn các loại thịt gia cầm. Mướp hương rất thơm ngon và dễ ăn, nấu với tôm cũng rất hợp vị sẽ là một sự lựa chọn mới lạ cho trẻ.

Cháo tôm thịt bằm trứng gà

Nguyên liệu mẹ cần chuẩn bị:

  • 400g tôm sú.
  • 1 quả trứng gà.
  • 100g nấm rơm.
  • 150g thịt băm nhỏ.
  • 200g gạo nếp.
  • 200g gạo tẻ.
  • Hành khô, hành lá, mùi, hạt nêm.

Thực hiện:

Mẹ vo sạch gạo nếp và gạo tẻ, để ráo rồi rang vàng lên. Tôm bóc vỏ và rút dây đen, sau đó băm nhuyễn. Bạn ướp cùng nửa thìa hạt nêm, ¼ thìa nước mắm và để yên 15 phút. Thịt nạc băm nhỏ và ướp với gia vị như tôm. Trứng gà đánh tan trong bát nhỏ. Hành mùi rửa sạch và thái nhỏ. Gạo rang xong nấu nhừ với nước. Tiếp đến cho tôm, thịt, nấm đã băm nhuyễn vào và khuấy đều. Cuối cùng, khi hỗn hợp đã sền sệt là lúc bạn đổ trứng vào rồi trộn đều tất cả. Để nguội rồi cho bé ăn.

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Cháo tôm mướp hương - Ảnh minh họa: Internet

Dinh dưỡng có trong cháo tôm thịt bằm trứng gà

Bổ sung các loại vitamin, chất đạm và chất béo cho cơ thể trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện. Đây đều là những thực phẩm rất bổ dưỡng.

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Cháo tôm trứng gà thịt bằm - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 4 cách nấu cháo tôm cho bé ăn dặm rất đầy đủ dinh dưỡng lại lạ miệng hấp dẫn. Hy vọng rằng cha mẹ sẽ có thêm gợi ý trong việc chăm sóc các bé yêu của mình!

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