Nếu con bạn có 4 dấu hiệu này thì chúc mừng bạn đã nuôi dạy con rất tốt, lớn lên trẻ thông minh sáng dạ lại hiếu thuận hiểu chuyện

Người con biết yêu thương cha mẹ là sự tồn tại ấm áp nhất, bởi vì lượng yêu thương nhận được vừa đủ, sẽ giải tỏa được nhiều xót xa, người con yêu thương cha mẹ xứng đáng với tình yêu thương của chúng ta hơn.

Làm cha mẹ không đòi hỏi gì để đáp lại, nhưng phước lớn nhất của một gia đình là được nuôi dạy một đứa con biết ơn. Thất bại lớn nhất của một gia đình là nuôi một đứa con “sói mắt trắng”, không chịu thương cha mẹ mà chỉ biết đòi hỏi.

Ngoài ra, việc trẻ biết làm công việc nhà còn có thể phụ giúp và chia sẻ những vất vả với cha mẹ mình. Một đứa trẻ như vậy chứng tỏ chúng rất yêu thương cha mẹ mình và có thể sống tốt ở bất cứ nơi đâu.

Khi một đứa trẻ biết làm việc nhà, chúng thực sự hiểu được rằng, việc ở trong một căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ quan trọng như thế nào. Khi bản thân trẻ có thể biết tự chăm sóc bản thân, tự dọn dẹp mọi thứ xung quanh một cách gọn gàng, cha mẹ càng yên tâm hơn khi con cái có thể tự lập tốt sau này.

Trên thực tế, có rất nhiều những nghiên cứu khoa học chứng tỏ tầm quan trọng của việc một người biết làm công việc nhà.

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Không sợ thất bại

Bà mẹ Ngụy Á kể, một hôm con gái gọi điện nói trường có cuộc thi, nhưng cô nhìn vào nhóm lớp thấy con gái không tham gia nên hỏi con tại sao? Cô con gái hỏi ngược lại mẹ: "Mẹ ơi, liệu thua cuộc có xấu hổ không?". Ngụy Á trả lời: "Con có thể thua khi chơi, nhưng nếu con sợ hãi thì chắc chắn sẽ mất cơ hội này mãi mãi". Cô cho rằng, cơ hội nào cũng cần phải thử, thất bại không phải là vấn đề gì to tát, điều đáng buồn nhất chính là những điều muốn mà chưa từng trải qua.

Đôi khi mọi thứ không đi theo cách chúng ta đã lên kế hoạch và mong muốn, cho dù chúng ta có cố gắng thế nào, vì vậy cha mẹ nên chuẩn bị cho con cái tâm lý vững vàng để đối mặt với thực tế cuộc sống. Trẻ nên được dạy để không bị gục ngã trước một thất bại, mà hãy xem nó như một thách thức và sẵn sàng vượt qua.

Trẻ nên biết rằng thất bại có thể không phải là kết quả của sự thiếu thông minh hoặc tài năng, mà là cơ hội để phát triển trong tương lai. Thái độ này ảnh hưởng đến suy nghĩ của trẻ và giúp chúng giải quyết các vấn đề sau này, theo cách hiệu quả hơn.

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Trẻ chủ động xin lỗi khi mắc sai lầm

Không phải đứa trẻ nào cũng nhận thấy lỗi sai và dũng cảm dám nói lời xin lỗi. Vì trẻ thường có tâm lý xấu hổ, ngại ngùng, không dám đối diện với lỗi mình gây ra. Nếu không được giáo dục đúng cách, trẻ sẽ trở thành người trốn tránh lỗi, không có trách nhiệm trong cuộc sống.

Vì vậy, nếu cha mẹ thấy con mình dũng cảm nhận lỗi, từ những việc nhỏ như: Lỡ ngủ quên để muộn học, bị điểm kém, chưa hoàn thành bài tập về nhà,… thì đừng vội mắng con. Đầu tiên, hãy dành lời khen bởi con dám đứng ra nhận trách nhiệm, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Sau đó, cha mẹ hãy nhắc nhở con rút ra bài học để lần sau không tái phạm.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần là tấm gương sáng cho con học tập. Nhiều cha mẹ dạy con phải xin lỗi khi mắc lỗi nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình và chủ động xin lỗi con. Đây chắc chắn là một ví dụ xấu cho trẻ. Cha mẹ chủ động nhận lỗi và xin lỗi là thể hiện sự tôn trọng dành cho con cái. Đây là nguyên tắc quan trọng để duy trì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Tôn trọng bình đẳng là cơ sở thiết yếu để trẻ hình thành nhân cách tốt.

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Sẵn sàng nhờ bố mẹ giúp đỡ

Con không nhờ phụ huynh giúp đỡ khi gặp sự cố, nguyên nhân lớn nhất là vì chúng không cảm nhận được sự gần gũi, không tin tưởng. Cha mẹ ở trước mặt mà chỉ biết ngậm đắng nuốt cay một mình, thật buồn cho cha mẹ và đáng thương cho những đứa con. Trẻ sẵn sàng nói chuyện với bố mẹ bắt nguồn từ cảm giác an toàn. Sự sẵn sàng chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân của trẻ là kết quả của sự tin tưởng.

“Con có thể tin tưởng bố mẹ” hoặc “Bố mẹ ở đây để giúp đỡ con”. Bất cứ khi nào bạn thấy con mình đang nghi ngờ bản thân hoặc khi chúng muốn làm điều gì đó nhưng không đủ can đảm, hãy nói câu này. Bạn cần cho con mình biết rằng, chúng có thể tin tưởng và nhờ bố mẹ giúp đỡ nếu cần. Bạn hãy dừng việc đang làm, sẽ chỉ tốn vài phút để lắng nghe con mình nói nhưng có thể khiến trẻ cảm thấy bố mẹ đang quan tâm mình và chúng có thể tin tưởng vào bố mẹ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tyman Johnson nói: "Giáo dục gia đình thành công tạo ra những đứa trẻ thành công; giáo dục gia đình thất bại tạo ra những đứa trẻ thất bại". Đứa trẻ thành công không phải một sớm một chiều, thất bại cũng không thể tạo ra trong một sớm một chiều. Mọi thứ đều hoàn thành từng chút một, từng việc nhỏ đều quyết định đến sự thành bại. Khám phá trẻ bằng trái tim, yêu bằng trái tim, và tin rằng con cái sẽ tốt hơn chúng ta mong đợi.