Năm Quý Mão, bố mẹ tuổi nào nên sinh con để đứa trẻ được mang số mệnh dát vàng, cả đời được Quý nhân nâng đỡ

Nuôi dạy con 17/01/2023 18:09

Năm Quý Mão, tuổi nào nên sinh con năm 2023 để em bé được khỏe mạnh, thông minh và may mắn còn cha mẹ được đón nhận nhiều  niềm vui?

Vài nét về tuổi Quý Mão năm 2023

Năm 2023 là năm Quý Mão, cầm tinh loài mèo. Đứng thứ tư trong 12 con giáp, tuổi Mão đại diện cho sự nhanh nhẹn và trí thông minh; bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa, từ tốn nhưng bên trong là người kiên cường và có chút táo bạo khi theo đuổi mục đích của mình.

Tóm tắt tử vi của bé tuổi Quý Mão:

• Thiên Can: Quý

• Mệnh: Kim Bạch Kim (vàng pha bạc)

• Niên mệnh năm: Mộc

• Cung: Tốn (Gió)

• Con nhà: Bạch đế

• Xương con mèo – tướng tinh con hươu

• Người độ mạng: Ông Tử Vi

• Tương sinh: Hành Thổ

• Tương khắc: Hành HỏaNgười sinh năm 2023 sẽ thuộc Can Quý và Chi Mão.

Năm Quý Mão, bố mẹ tuổi nào nên sinh con để đứa trẻ được mang số mệnh dát vàng, cả đời được Quý nhân nâng đỡ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Giải thích theo ý nghĩa của 12 ngũ hành can chi, Quý ý chỉ mọi vật đều đã được định, Mão nghĩa là vạn vật đội đất mà lên. Qua đó thấy rằng, nam nữ tuổi Quý Mão có vận mệnh rất tốt, mọi thứ đã được trời đất ấn định. Kết quả tốt đẹp sẽ đến, hậu vận sẽ đầy đủ và bình an.

Mệnh Kim năm Quý Mão 2023 theo tử vi luận giải là mệnh số tốt, số hưởng, ắt có quý nhân phù trợ. Kim Bạch Kim là kim loại đã qua chế tác mà luyện thành kim loại nguyên chất biểu trưng cho vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, lý trí bản lĩnh nhưng lại rất thuần khiết và tình cảm. 

Cha mẹ tuổi nào nên sinh con trong năm 2023?

Con sinh năm 2023 hợp tới bố mẹ tuổi gì... là thắc mắc của khá nhiều người. Muốn xác định sinh con hợp tuổi bố mẹ trong năm Quý Mão, cần chú ý đến các yếu tố như Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của con cái và cha mẹ có hợp nhau hay không Sinh con 2023 hợp tuổi cha mẹ về Địa chi.

Năm Quý Mão, bố mẹ tuổi nào nên sinh con để đứa trẻ được mang số mệnh dát vàng, cả đời được Quý nhân nâng đỡ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Xét theo mối quan hệ Tam hợp và Lục hợp trong Địa chi, các tuổi Hợi, Mùi, Tuất và Dần thích hợp sinh con năm 2023.

Người tuổi Hợi: sinh năm 1971 (Tân Hợi), 1983 (Quý Hợi) hợp sinh con trong năm 2023.

Còn tuổi Ất Hợi (1995) mệnh Hỏa nên không hợp.Người tuổi Mùi: sinh năm 1991 (Tân Mùi) hợp sinh con năm 2023.

Riêng tuổi Kỷ Mùi (1979) mệnh Hỏa và tuổi Quý Mùi (2003) mệnh Mộc không hợp.

Người tuổi Tuất: sinh năm 1982 (Nhâm Tuất), nhưng riêng tuổi Giáp Tuất 1994 mệnh Hỏa lại không hợp sinh con năm 2023.

Người tuổi Dần: sinh năm 1998 (Mậu Dần), nhưng riêng tuổi 1986 (Bính Dần) không hợp sinh con năm 2023 vì mang mệnh Hỏa.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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