Mẹ bầu khóc nhiều có ảnh hưởng đến con trong bụng hay không?

Cơ thể mẹ bầu có lượng nội tiết tố tăng cao, khiến mẹ bầu nhạy cảm hơn, suy nghĩ và nghĩ ngợi nhiều hơn, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên thất thường, đặc biệt là rất dễ khóc. Dưới đây là một số lý do khiến mẹ bầu hay khóc:

Cảm xúc tiêu cực

Cảm thấy tủi thân, lo lắng, buồn phiền,... là những cảm xúc mà mẹ bầu thường trải qua trong 9 tháng thai kỳ, khiến bà bầu nhạy cảm, dễ khóc hơn. Việc em bé trong bụng bị thiếu cân, nước ối không trong, cùng với đó là các bệnh lý liên quan tới quá trình mang thai cũng khiến mẹ bầu lo lắng cho em bé và bản thân.

Tâm trạng bất an do cảm thấy bất lực trước sức khỏe của mình và thai nhi trong bụng, từ đó dẫn đến khóc nhiều.

Mẹ bầu thường có những cảm xúc tiêu cực, lo lắng, bất an - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu khóc nhiều có ảnh hưởng đến con hay không?

Những người bình thường nếu khóc nhiều sẽ xuất hiện thâm quầng ở mắt, mệt mỏi, da xấu, căng thẳng, ít nói chuyện. Tuy nhiên, bên cạnh những tác hại đó thì bà bầu hay khóc còn gây nên nhiều bệnh lý ở thai nhi.

Thai nhi chậm phát triển

Bà bầu khóc nhiều có sao không? Khi bà bầu thường xuyên khóc, khóc nhiều, lượng oxy vận chuyển tới thai nhi sẽ ít hơn và chậm hơn.

Nếu bà bầu ăn không đủ chất, chán ăn, bỏ bữa, lười vận động, quá trình trao đổi chất trong cơ thể mẹ bầu sẽ kém đi, không đảm bảo đủ năng lượng và chất dinh dưỡng cho em bé trong bụng, khiến thai nhi chậm lớn, hệ xương yếu, sau này sinh ra dễ bị suy dinh dưỡng, còi cọc.

Mẹ bầu khóc nhiều dễ khiến thai nhi chậm phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Hệ thần kinh của bé trở nên nhạy cảm

Tất cả các hoạt động, cử chỉ của người mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi. Việc mẹ dễ khóc, thường xuyên nổi cáu, không tiếp xúc hoặc nói chuyện với mọi người không chỉ khiến mẹ tổn thương mà còn khiến bé dễ bị trầm cảm sau khi sinh ra.

Bé sinh ra khó nuôi hơn

Bà bầu khóc có ảnh hưởng đến thai nhi không? Mẹ bầu dễ khóc và hay khóc sẽ sinh ra một em bé dễ khóc, nhút nhát, hay buồn, thường xuyên thu mình, tách mình khỏi đám đông, nổi cáu khi bị ai đó nhắc nhở.

Trẻ biết nói muộn

Các mẹ bầu không hiểu vì sao con mình chậm nói hơn so với các bạn khác. Một lý do mà nhiều người không để ý đó chính là trong quá trình mang thai, mẹ bầu khóc nhiều sẽ khiến cho đứa trẻ sinh ra dễ bị trầm cảm, khóc nhiều, ít nói, hạn chế giao tiếp, chậm nói hơn so với những đứa trẻ khác.

Mẹ bầu khóc nhiều khiến con sinh ra dễ trầm cảm, chậm nói - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ dễ bị tăng động hoặc tự kỷ

Nếu mẹ bầu thường xuyên khóc, em bé nằm trong bụng cũng sẽ có cảm giác bị cô lập, dễ phản ứng thái quá với những hành động và lời nói của mọi người xung quanh.

Ảnh hưởng tới giới tính của bé

Dù bé là trai hay gái thì việc mẹ bầu khóc nhiều cũng vô tình góp phần làm rối loạn hormone giới tính của trẻ, khiến trẻ sinh ra bị ảnh hưởng nhiều.

Cần làm gì để khắc phục tình trạng bà bầu khóc nhiều?

Quá trình mang thai không chỉ khiến bà bầu thay đổi cả về ngoại hình mà còn cả tâm lý bên trong. Vì vậy, việc dễ khóc khi mang thai đôi khi được coi là bình thường. Tuy nhiên, để tránh việc mẹ bầu khóc quá nhiều, kéo theo những hành động nguy hiểm cho thai nhi, mẹ bầu và người thân trong gia đình cần thực hiện một số việc sau:

Nên nói chuyện, tâm sự cùng nhau

Mỗi khi khóc, mẹ bầu thường cảm thấy cô đơn, lạc lõng, tủi thân. Vì vậy, người thân trong nhà nên động viên, nói chuyện và tâm sự về chủ đề nào đó vui vẻ để giúp tâm trạng bà bầu trở nên phấn chấn hơn.

Người thân nên nói chuyện, tâm sự, giúp mẹ bầu vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đi dạo

Khi thai nhi càng lớn, các bà bầu thường có tâm lý lười vận động, ngại đi lại. Tuy nhiên, việc chăm chỉ tập luyện nhẹ nhàng như đi bộ, bơi, tập yoga sẽ rất tốt cho các bà bầu dễ khóc.

Giao lưu nhiều với bạn bè

Dù mang thai, mẹ bầu cũng không nên bỏ qua những thói quen tốt như uống nước, nghe nhạc, tham gia các hoạt động tập thể.

Thích nghi với sự xuất hiện của con

Với những bà bầu quá bận rộn với công việc hoặc còn quá trẻ, một em bé xuất hiện sẽ khiến tâm lý của mẹ bị xáo trộn. Vì vậy, mẹ bầu nên tập cho mình làm quen với việc có một em bé đang lớn dần trong bụng bằng cách kể chuyện, cùng bé nghe nhạc. Điều này sẽ giúp mẹ và bé trở nên gắn kết hơn.

Mẹ bầu nên tập làm quen với đứa con đang lớn dần trong bụng - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung đủ chất

Thực đơn ăn uống khoa học, hợp lý sẽ giúp bà bầu được bổ sung đủ chất đồng thời cải thiện tâm trạng rất tốt. Đặc biệt điều này rất phù hợp với những bà bầu thích nấu ăn.

Như vậy, các chị em vừa được giải đáp câu hỏi mẹ bầu khóc nhiều có ảnh hưởng đến con hay không. Dù thế nào đi nữa, mẹ bầu cũng nên tập vui vẻ, hạnh phúc trong những tháng ngày mang thai để con khỏe, mẹ khỏe!