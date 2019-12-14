Giải đáp bầu 3 tháng ăn măng cụt được không?

Nuôi dạy con 14/12/2019 22:11

Bầu 3 tháng ăn măng cụt được không và cách chọn măng cụt sao cho tươi ngon sẽ được giải đáp ngay sau đây.

Được biết đến là một loại trái cây vùng nhiệt đới, măng cụt không chỉ có hương vị thơm ngon, độc đáo mà còn rất tốt đối với sức khỏe của con người. Mặc dù vẻ ngoài của chúng không được bắt mắt nhưng bù lại phần cùi bên trong lại cực kỳ quyến rũ. Tuy nhiên, vào thời kỳ nhạy cảm như khi mang bầu thì ăn bất cứ loại trái cây nào bạn cũng cần phải lưu ý xem có an toàn hay không dù loại quả đó trước đây là khoái khẩu của bạn và măng cụt cũng vậy. Nếu bạn đang thắc mắc bầu 3 tháng ăn măng cụt được không thì hãy cùng tìm hiểu nhé.

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Bầu 3 tháng ăn măng cụt được không? - Ảnh minh họa: Internet

Bầu 3 tháng đầu ăn măng cụt được không?

Theo như lời khuyên của các chuyên gia thì mẹ bầu hoàn toàn có thể ăn măng cụt trong 3 tháng đầu. Và cũng như đối với các loại thực phẩm khác, chúng ta chỉ nên ăn vừa phải, không nên ăn quá nhiều để cơ thể có thể hấp thu các chất một cách tốt nhất. 

Trong quả măng cụt có chứa rất nhiều các loại khoáng chất, vitamin cũng như folate từ đó giúp thúc đẩy tốt nhất sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Bên cạnh đó, cũng giúp phòng tránh dị tật bẩm sinh hoặc suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ.

Các dưỡng chất có trong măng cụt là: calo, carbs, chất xơ. Chất béo, protein, mangan, đồng, magie. Các loại vitamin B1, B2, B9, C. Các chất này giúp cơ thể sản xuất DNA, co cơ, cải thiện hệ miễn dịch và các tín hiệu thần kinh, chữa lành vết thương.

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Măng cụt là loại quả chứa nhiều dưỡng chất, vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của măng cụt với mẹ bầu

Như vậy là câu hỏi có bầu 3 tháng đầu ăn măng cụt được không của các mẹ đã được giải đáp. Hãy cùng xem công dụng của măng cụt với bà bầu là gì nhé:

Giảm dị tật bẩm sinh ở thai nhi

Folate có trong măng cụt là chất có vai trò rất quan trọng giúp ngăn chặn nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Đặc biệt là dị tật đối với não và cột sống. Vì vậy mẹ hãy ăn măng cụt trong quá trình mang thai để giúp tránh nguy cơ này ở trẻ nhé.

Thúc đẩy quá trình phát triển của thai nhi

Mangan trong quả măng cụt là một chất rất cần thiết cho việc hình thành sụn cũng như hệ xương ở trong bào thai của mẹ. Mẹ chỉ cần uống một cốc nước ép măng cụt tươi mỗi ngày như vậy là đã cung cấp 0,2mg mangan vô cùng giá trị cho cơ thể rồi.

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Loại quả rất tốt cho quá trình phát triển của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Măng cụt giúp tăng cường hệ miễn dịch cho thai nhi nhờ có hàm lượng vitamin C rất dồi dào. Như chúng ta đều biết vitamin C là một dưỡng chất giúp cho cơ thể tăng khả năng miễn dịch đồng thời giảm nguy cơ mắc một số bệnh nhiễm trùng, thúc đẩy collagen tăng độ đàn hồi của da. Vì thế mà vitamin C không chỉ tốt cho thai nhi mà còn tốt cho cả mẹ bầu nữa.

Giúp điều chỉnh đường huyết

Tiểu đường thai kỳ là một bệnh rất dễ gặp ở các mẹ bầu. Vậy nên khi ăn bất cứ thứ gì mẹ cũng cần phải lưu ý. Mẹ bầu ăn măng cụt giúp cho việc điều chỉnh lượng đường trong máu rất hiệu quả. Từ đó giúp mẹ bầu không bị mắc bệnh tiểu đường khi mang thai.

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Ăn măng cụt hằng ngày rất tốt cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Trị táo bón 

Táo bón là vấn đề mà hơn một nửa số phụ nữ khi mang thai sẽ mắc phải. Vấn đề này sẽ được cải thiệu khi bạn ăn măng cụt. Trong một quả măng cụt có thể sẽ cung cấp cho bạn 3,5g chất xơ từ đó có giúp cho quá trình đào thải phân của mẹ bầu trở nên nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lượng chất xơ mà măng cụt cung cấp cũng sẽ giảm nguy cơ biến chứng thai kỳ ở mẹ. 

Ngăn ngừa việc mẹ bầu mắc phải bệnh lao

Nguyên nhân chính gây ra bệnh lao là vi khuẩn Mtb, Mycobacterium tuberculosis. Và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng măng cụt có thể ức chế và tiêu diệt những loại vi khuẩn này. Vì vậy, mẹ bầu hãy tích cực ăn loại trái cây này nhé.

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Măng cụt giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh ở mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách lựa chọn măng cụt tươi ngon dành cho mẹ bầu

Bạn không phải phân vân, lo lắng việc bà bầu ăn măng cụt vào thời điểm nào là tốt và mang thai 3 tháng đầu ăn măng cụt được không nữa mà điều cần quan tâm đó là chọn mua được măng cụt tươi ngon, bổ dưỡng. Để chọn được các sản phẩm như vậy, bạn cần chú ý đến những mẹo sau đây:

  • Chọn quả măng cụt vừa phải. Không chọn quả to vì quả to đồng nghĩa với việc bên trong có nhiều hạt, thích thước hạt to và ăn sẽ không ngon.
  • Phần đáy của quả măng cụt và đếm số cánh. Có bao nhiêu cánh thì bên trong quả măng cụt có bấy nhiêu múi. Càng nhiều múi thì hạt sẽ càng bé hoặc càng ít hạt. Như vậy thì hãy chọn quả có nhiều cánh nhé. 
  • Chọn quả măng cụt vỏ màu rám nâu, sần sùi, không nên chọn những quả láng mịn.
  • Nếu là quả măng cụt chín thì phần vỏ sẽ rất dễ ấn. Nên khi mua hãy ấn nhẹ, nếu thấy mềm đều bên ngoài thì quả này đã chín. Nếu thấy có phần bị chai, cứng thì không nên chọn.
  • Chọn quả măng cụt có những vệt mủ vàng bám bên ngoài vỏ. Đây chắc chắn là quả chín, già và ăn sẽ rất ngon.
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Chọn măng cụt đúng cách để có được các sản phẩm tươi ngon nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bầu 3 tháng ăn măng cụt được không? Câu trả lời đã có đầy đủ ở phía trên. Hãy lựa chọn các sản phẩm tươi ngon, phù hợp với sức khỏe của mẹ bầu. Hãy theo dõi website để có thêm nhiều kiến thức tốt cho mẹ bầu nhé.

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