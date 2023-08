Gà cưng Vũ Khắc Tiệp lấy chồng đại gia '288 tỷ' có họ hiếm nhất nhì Việt Nam, đặt tên con kêu như người hoàng gia

Với những người cha mang họ phổ biến như Nguyễn, Trần, Vũ, Phạm... thì việc lựa chọn cái tên hợp với họ của bố không khó. Tuy nhiên với những người thuộc họ hiếm thì cái tên quả thực phải trải qua quãng thời gian tìm hiểu đầy khó khăn. Ví dụ như họ "Mạc" của chàng cầu thủ bóng đá Mạc Hồng Quân. Họ Mạc được xếp vào danh sách những dòng họ hiếm nhất nhì tại Việt Nam, hiếm hơn nhiều so với các dòng họ Phạm, Nguyễn, Bùi... Chính vì chắc hẳn vợ chồng Mạc Hồng Quân đã phải tính toán rất nhiều khi đặt tên cho hai cậu con trai.

Được biết, bé lớn Tỏi có tên là Mạc Xuân Phúc và bé thứ hai Dưa Hấu có tên thật là Mạc Đức Khôi. Hai cái tên này mang ý nghĩa rất hay. Với cái tên Xuân Phúc, từ Phúc ý chỉ sự tốt lành, giàu sang, may mắn. Tên "Phúc" thể hiện đứa bé có phẩm chất tốt, luôn gặp may mắn, có nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống, thường được quý nhân giúp đỡ, đây chính là mong muốn mà bất cứ cha mẹ nào cũng mong con mình được sống trong giàu sang và gặp nhiều may mắn. Ngoài ra với tên đệm là "Xuân" còn ý chỉ là đứa trẻ lanh lợi, đại cát và có sức sống như mùa xuân.

Với cái tên Xuân Phúc, từ Phúc ý chỉ sự tốt lành, giàu sang, may mắn.

Với cái tên Đức Khôi: Đức tức là phẩm hạnh, tác phong tốt đẹp, quy phạm mà con người phải tuân theo, chỉ chung những việc tốt lành lấy đạo để lập thân. Tên "Khôi" cũng như tên "Khoa" thường dùng để chỉ những em bé tài năng bậc nhất, là đứa trẻ giỏi đứng đầu trong số những người giỏi. Theo tiếng Hán - Việt, "Khôi" còn có nghĩa là một thứ đá đẹp, quý giá. Nghĩa của "Khôi" trong tên gọi thường để chỉ những đứa trẻ xinh đẹp, vẻ ngoài tuấn tú, oai vệ, phẩm chất thông minh, sáng dạ, là người có tài & thi cử đỗ đạt, thành danh. "Đức Khôi" ý chỉ là đứa trẻ khôi ngô, đẹp đẽ, tài giỏi và đạo đức.

Chắc chắn đây cũng chính là những mong ước của Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân muốn gửi gắm vào trong từng cái tên giúp cho cuộc đời của hai nhóc tỳ được như ý muốn. Trên thực tế, họ Mạc đúng là họ hiếm nhưng cũng không khó để tìm một cái tên hay để ghép và đặt tên cho con. Dưới đây là một số lưu ý khi đặt tên con để giúp con luôn tự hào mỗi lần được gọi:

Nên đặt tên sáng sủa

Có rất nhiều các tiêu chí được mong muốn cần chú ý khi đặt tên cho con, như: cho trẻ thời vận tốt nhất, chọn tên có số vần phù hợp với giới tính (nam: lẻ ( ), nữ: chẵn (-), chọn tên có tam tài tốt, họ, tên lót và tên phối phải tương sinh về ngũ hành, ngũ hành tên phải hợp với ngũ hành năm sinh của trẻ, tên có âm luật dễ nghe, dễ thiện cảm, ý nghĩa tên phải tốt, tên trẻ mang vận bát quái tốt… Nhưng để có được những cái tên đầy đủ các tiêu chí cần có chuyên gia đặt tên tư vấn.

Các thầy phong thủy có nhiều yếu tố nhắc đến khi đặt tên cho con. Theo đó cái tên cũng là ngũ hành, có thể làm giảm, hoặc tăng, hoặc phá cân bằng âm dương. Theo đó, một năm có 4 mùa: Xuân (hành Thủy), Hạ (hành Hỏa), Thu (hành Kim), Đông (hành Thủy). Hành Thổ (một quý 3 tháng thì Thổ vượng ở 15 ngày cuối quý).

Ngày nay người Việt đặt tên con đơn giản hơn. Hiện nay đa số chọn đặt tên con theo vần.

Người mệnh Thủy vượng mùa hè, mùa thu. Nhưng nếu sinh lỗi mùa (mùa xuân ẩm ướt, Thủy nhiều nên lạnh lẽo). Mùa thu làm sẽ làm khô ráo tính chất của Thủy. Hoặc sinh mùa hè sẽ giảm bớt tính chất lạnh lẽo của Thủy, tiếp thêm năng lượng.

Nếu mệnh Mộc có thể chọn đặt tên cho con liên quan tới Thủy (nước), Mộc (cây) hay Hỏa (lửa) để đặt tên cho con bởi Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa… Các tuổi khác cũng tương tự, dựa vào Ngũ Hành tương sinh, tránh tương khắc sẽ giúp mọi sự hạnh thông, vạn sự như ý.

Trong các thư viện tên online cũng rất phong phú, được nhiều người ghé thăm để tham khảo để đặt tên cho con.

Theo ông Hà Thanh, Viện Nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người, ngày nay người Việt đặt tên con đơn giản hơn. Hiện nay đa số chọn đặt tên con theo vần nằm giữa bảng chữ cái (bắt đầu bằng chữ g, h, l, m, n…) để khi trẻ đi học, bớt được tâm lý lo lắng trong thi cử khi không bị thầy cô gọi lên kiểm tra đầu tiên, cũng không phải chờ lâu khi cả giám khảo lẫn thí sinh đều đã mệt mỏi (do tên ở những vần đầu a, b, c…, hay vần cuối bảng chữ cái x, y…).

Nguyên tắc đặt tên con bất kể tên gì, muốn gửi gắm điều gì thì cha mẹ cũng cần chọn cái tên không gây phản cảm khi gọi, không gây khó cho con khi giao tiếp trong tương lai, lại có nhạc tính, dễ nghe, và dễ đọc, dễ nhớ.

Đơn giản nhất là chọn một cái tên đẹp, có ý nghĩa tốt và sáng sủa là được. Nhưng dù đặt tên cho con theo Phong thủy, Tứ trụ, thuận Thiên Địa Nhân... đều chỉ là “gia vị” bổ sung, nên cũng không cần quá hoàn hảo, nên cứ thỏa sức sáng tạo tên và đặt được những cái tên hay càng tốt.

Nhiều kiêng kỵ khi đặt tên cho con

Khi đặt tên con dựa vào ngũ hành để chọn lấy một cái tên hợp vận mệnh (nhưng cần tham khảo kỹ lưỡng). Những tên “quen thuộc”, hay tên “lạ” đều có ưu và nhược điểm. Tên “quen thuộc” thì không sợ lỗi mốt, cũng không gây ngạc nhiên mỗi khi giới thiệu tên, nhưng lại rất dễ bị trùng.

Khi đặt tên cha mẹ lưu ý:

- Tránh các tên húy kỵ, tên thánh thần, tên vua, tên các vĩ nhân… Nên hỏi người lớn tuổi trong tộc họ, hoặc đọc kỹ gia phả để tránh đặt tên con phạm húy với tổ tiên, ông bà, cha mẹ… đã qua đời. Cũng không nên đặt tên cho con trùng tên với vua chúa, hoàng tộc…, đặc biệt với những người có bi kịch, số phận…, vì quan niệm dân gian cho rằng việc trùng có thể sẽ gặp chuyện không may.

- Chọn tên theo âm luật bằng – trắc, đọc lên mới thấy hay. Vần bằng (chữ mang dấu huyền, hoặc không dấu), vần trắc (chữ mang dấu sắc, hỏi, ngã, nặng). Tên nên được kết hợp vần bằng và vần trắc: tên đệm là vần bằng thì tên là vần trắc hoặc ngược lại. Tránh những tên mang toàn vần trắc, hoặc vần bằng sẽ gây cảm giác khó, hoặc nặng nề khi phát âm.

- Tránh đặt tên cho con dễ gây nhầm lẫn trong cách phát âm, hoặc khi nói lái sinh ý nghĩa không hay. Tên dễ đặt nickname bậy, tên dễ bị chế giễu khi nói lái…

Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn tên, cha mẹ cần:

- Không đặt những cái tên hồi bé nghe dễ thương và độc đáo, nhưng lớn lên không thích hợp bởi các ngành nghề cần sự nghiêm túc.

- Thử các trường hợp nói lái của tên để tránh khi trẻ lớn khó bị nói lái hoặc xuyên tạc tên.

- Tránh đặt những cái tên khi ghép các chữ cái đầu tiên của họ, đệm, tên vào lại thành một từ có nghĩa xấu, xui xẻo… khiến trẻ bị trêu chọc. Tránh một số từ ngữ có ý nghĩa không phù hợp.

- Tránh những cái tên khó gọi về ngữ âm, trúc trắc về thanh âm vì khó gọi sau này trẻ sẽ bị gọi không đúng tên.

- Nếu muốn đặt những cái tên cho lạ, khác biệt cho trẻ, cần cân nhắc về chính tả và phát âm kẻo nhiều người không viết chính tả hay phát âm đúng tên sẽ tốn thời gian để sửa chữa (so với chính tả thông thường).

Những cái tên ít phổ biến cũng hạn chế chọn để tránh cho trẻ lớn lên gặp nhiều tình huống khó xử, hoặc bị liên tưởng khác về tên.

Cũng có quan niệm cho rằng tên độc, lạ có thể dẫn đến những tính cách bất thường của trẻ.