Bí kíp lựa chọn thực phẩm hỗ trợ tăng cân nhanh chóng cho bé, niềm vui cho mẹ

Nuôi dạy con 23/11/2022 08:35

Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị nhẹ cân. Thiếu cân không giống như gầy hay mảnh mai. Một số trẻ có cơ thể nhẹ cân một cách tự nhiên và duy trì nó bằng một chế độ ăn uống cân bằng và hoạt động thể chất. Tuy nhiên, thiếu cân thực sự có thể là dấu hiệu của các vấn đề về chế độ ăn uống, sức khỏe hoặc cảm xúc.

Bí kíp lựa chọn thực phẩm hỗ trợ tăng cân nhanh chóng cho bé, niềm vui cho mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lo lắng rằng con bạn có thể bị nhẹ cân nghiêm trọng, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ để được tư vấn. Giả sử con bạn không có mối liên hệ cơ bản về y tế, chiến lược sau đó sẽ là khuyến khích tăng cân một cách lành mạnh, bằng thức ăn. Lượng calo rỗng từ thực phẩm giàu chất béo và đường bổ sung có thể tăng thêm vài kí cho bé, nhưng chúng sẽ không cung cấp các chất dinh dưỡng mà trẻ cần để xây dựng xương chắc khỏe và cơ thể khỏe mạnh.

Nếu con bạn nhẹ cân, hãy bắt đầu bằng cách đảm bảo rằng hầu hết các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ đều giàu chất dinh dưỡng. Các nguồn cung cấp protein tốt để tăng cân bao gồm trứng, bơ đậu phộng và các loại bơ hạt khác, súp đậu, sốt hummus và sữa giảm béo hoặc sữa nguyên chất, sữa chua và pho mát. Bánh mì nguyên cám và mì ống, khoai tây nghiền, nướng, khoai lang, ngô và ngũ cốc nóng là lựa chọn carbohydrate tuyệt vời. 

Bí kíp lựa chọn thực phẩm hỗ trợ tăng cân nhanh chóng cho bé, niềm vui cho mẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị ngũ cốc nóng với sữa hoặc sữa đậu nành thay vì nước để bổ sung calo và chất dinh dưỡng cho con. Các loại hạt và quả bơ là nguồn chất béo lành mạnh giúp con bạn tăng cân. Hãy thử thêm các loại hạt vào ngũ cốc, salad, mì ống và rau. Thêm các lát bơ vào bánh mì sandwich, bánh mì kẹp thịt và salad hoặc làm lớp phủ cho món trứng. Xào hoặc luộc rau, thịt, gà và cá trong dầu ô liu hoặc dầu hạt cải cũng rất bổ cho bé. 

Bí kíp lựa chọn thực phẩm hỗ trợ tăng cân nhanh chóng cho bé, niềm vui cho mẹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi lên kế hoạch ăn nhẹ, hãy chắc chắn rằng chúng cung cấp thêm calo và hương vị tuyệt vời. Hãy xem xét những thực phẩm giàu dinh dưỡng, có hàm lượng calo cao hơn sau:

  • Làm guacamole với bơ tươi, hành tây và cà chua, hoặc trộn bơ vào sinh tố trái cây.
  • Làm sinh tố cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ khi con di chuyển. Sinh tố là một cách dễ dàng để có được chất dinh dưỡng cộng với calo. Hãy sáng tạo với trái cây yêu thích của con bạn, thêm sữa chua đầy đủ chất béo, bơ hạt và các loại hạt.
Bí kíp lựa chọn thực phẩm hỗ trợ tăng cân nhanh chóng cho bé, niềm vui cho mẹ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Thanh Granola hoặc hỗn hợp đường nhỏ được làm từ các loại hạt, trái cây khô và vụn sô cô la cũng có thể được trộn với sữa chua đầy đủ chất béo.
  • Hummus và các loại đậu khác không chỉ là món ăn nhẹ ngon mà còn có thể cung cấp cả protein và chất béo, ngoài lượng calo cô đặc.

Cùng với việc ăn những thực phẩm này, hãy làm cho giờ ăn của bé dễ chịu và không vội vã. Cho trẻ tham gia vào việc lập kế hoạch bữa ăn, mua sắm và chuẩn bị thức ăn để khuyến khích trẻ quan tâm đến thực phẩm và ăn uống. Các bác sĩ có thể đề nghị một thức uống bổ sung calo cao cho những người kén ăn, những người từ chối thêm thực phẩm mới vào chế độ ăn uống của họ. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng con bạn không uống quá nhiều đồ uống, kể cả nước trái cây hoặc thậm chí là sữa, để con bạn đói vào giờ ăn.

Bí kíp lựa chọn thực phẩm hỗ trợ tăng cân nhanh chóng cho bé, niềm vui cho mẹ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu con bạn nạp đủ calo nhưng dường như con vẫn không tăng cân một cách thích hợp, hãy tiếp tục làm việc với bác sĩ để tìm hiểu xem có bất kỳ bệnh lý tiềm ẩn nào không. Tuy nhiên, rất có thể là với một số kế hoạch bữa ăn và bữa ăn nhẹ kiên nhẫn và tận tâm, con bạn sẽ đạt được chiều cao và cân nặng khỏe mạnh nên ba mẹ không cần quá lo lắng nhé.

Theo Eatright

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