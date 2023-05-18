Mạng xã hội có thể giúp ít cho con người ta những thông tin bổ ích nhưng cũng là nơi tất cả chúng ta có thể bị đánh cắp thông tin và rơi vào vòng tai ương bất cứ lúc nào. Nhiều người vẫn thản nhiên chia sẻ mọi thứ lên trên mạng xã hội mà không hề hay biết điều này có thể khiến gia đình và bản thân gặp nguy hiểm.

Việc đăng ảnh con lên mạng xã hội tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Trẻ có thể trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng. Hình ảnh của bé có thể được dùng trên những trang web có nội dung xấu. Việc cung cấp thông tin cá nhân của con, thông tin liên quan đến việc nuôi dạy, sức khỏe của con cũng không được khuyến khích. Nhiều cha mẹ đăng ảnh con lên mạng để xin lời khuyên về tình trạng của con. Tuy nhiên, những bức hình trong trạng thái không đẹp mắt có thể khiến chúng thấy xấu hổ. Khi lớn lên, con có thể trở thành nạn nhân của việc quấy rối hoặc bạo lực mạng.

Việc công khai ngày sinh để bạn bè trên mạng xã hội nhận thông báo và chúc mừng khá phổ biến. Tuy nhiên, việc tiết lộ thông tin này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi câu hỏi bảo mật để khôi phục mật khẩu thường bao gồm ngày tháng năm sinh.

Ngoài ra, nhiều người thường đặt mật khẩu ngân hàng hoặc thẻ tín dụng bằng ngày tháng năm sinh của mình. Khi thông tin đó ai cũng biết, bạn rất dễ bị đánh cắp.

Thứ 3: Chi tiết cuộc sống riêng tư

Không nên hoặc hạn chế công khai những điều riêng tư lên mạng xã hội. Bạn sẽ tránh được sự soi mói, phán xét từ người không quen biết, đồng thời giữ được sự tin tưởng, kính trọng từ nửa kia của mình. Việc than vãn, kể lể đời sống bản thân lên mạng xã hội không thể giúp bạn giải quyết vấn đề mà càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn bởi dư luận sẽ tấn công bất cứ lúc nào dù bạn sai hay đúng cũng không quan trọng.

Thứ 4: Tin chưa kiểm chứng

Chia sẻ thông tin trên mạng xã hội góp phần thể hiện tự do ngôn luận. Tuy nhiên, cần cân nhắc, xem xét nhiều chiều trước khi đăng tải bất kỳ thông tin nào. Mạng xã hội có thể góp phần tạo ra và lan truyền tin tức giả mạo.

Người đưa tin giả mạo có nhiều mục đích khác nhau: làm mất uy tín của một cá nhân, tổ chức, tin gây hiểu lầm hoặc lan truyền nhằm thu hút đám đông, gây sự chú ý.

Không đăng thông tin sai lệch - Ảnh minh họa: Internet

Thứ 5: Giấy tờ tùy thân

Nhiều người có xu hướng lưu giữ những khoảnh khắc, cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống như có bằng lái xe, mua nhà mới và muốn chia sẻ điều đó lên mạng xã hội.

Việc này rất nguy hiểm bởi khả năng cao sẽ có những người xấu muốn đột nhập nhà bạn hay ăn cắp thông tin cá nhân thông qua hình ảnh bạn đăng lên. Ngoài ra, khi đăng ảnh về nơi làm việc, nhà ở hay bất cứ đâu, hãy đảm bảo bức ảnh không chứa các thông tin bí mật.

Thứ 6: Cuộc trò chuyện riêng tư

Nhiều người hay chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện riêng tư. Làm vậy có thể bị coi là vi phạm quyền giao tiếp riêng tư, tiết lộ bí mật.

Dù có nhiều sắc thái khác nhau khi hành động như vậy, nhưng nếu bạn chia sẻ trò chuyện riêng tư, có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Tốt nhất nên hạn chế chia sẻ các cuộc trò chuyện cá nhân với bạn bè hoặc các bên thứ ba không liên quan ngay từ đầu.

Thứ 7: Hình ảnh cổ vũ bạo lực

Chia sẻ hình ảnh cổ vũ bạo lực và phân biệt đối xử không chỉ ảnh hưởng đến chủ thể của những bức ảnh mà còn ảnh hưởng đến những người chia sẻ chúng.

Ví dụ, bạn có thể bị Facebook cấm và tài khoản của bạn bị khóa do vi phạm các tiêu chuẩn nội dung của nền tảng này. Trong những tình huống nghiêm trọng hơn, bạn thậm chí có thể phải đối mặt với pháp luật vì không tôn trọng quyền riêng tư của bên thứ ba.

Không chia sẻ hình ảnh cỗ vũ bạo lực lên MXH - Ảnh minh họa: Internet

Thứ 8: Đăng hình khoe thân thể qúa đà

Ông bà ta có câu “Đẹp khoe xấu che”. Có thể chị em chỉ muốn khoe một chút những hình ảnh có phần gợi cảm của mình với bạn bè cho vui, hoặc nhiều khi muốn khoe đường cong cơ thể là vì đang hài lòng với thành quả giảm cân, tập gym khắc nghiệt.

Thế nhưng, trong hàng trăm, hàng nghìn cái tên trong danh sách bạn bè, ai dám chắc họ sẽ không sử dụng những hình ảnh đó với mục đích xấu, như đăng lên những trang mạng không lành mạnh chẳng hạn?.