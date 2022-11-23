3 việc làm của bố mẹ có thể giúp con phát triển tốt hơn

Nuôi dạy con 23/11/2022 08:39

3 việc làm tuy đơn giản nhưng nhiều bật bố mẹ thường mắc phải khiến con cái bị ảnh hưởng đến sự phát triển

Để con tự lựa chọn cuộc sống chúng muốn

3 việc làm của bố mẹ có thể giúp con phát triển tốt hơn - Ảnh 1

Bạn cần biết rằng trẻ phải được làm những gì chúng thích chúng mới có động lực bên trong, khơi dậy được những tiềm năng vô hạn và đạt được sự nghiệp của chính mình.

 Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ thường đặt nhiều kỳ vọng lên con, muốn con phải thế này, phải thế khác và đôi khi bỏ qua mong muốn của chúng. Cha mẹ vạch sẵn đường đi cho con xuất phát từ ý tốt nhưng như vậy trẻ mất đi quyền chủ động lựa chọn cuộc sống lý tưởng cho mình.

Bạn cần biết rằng trẻ phải được làm những gì chúng thích chúng mới có động lực bên trong, khơi dậy được những tiềm năng vô hạn và đạt được sự nghiệp của chính mình.

Cha mẹ yêu thương nhau

Trong cuộc sống gia đình, điều mà một đứa trẻ mong muốn nhất đó chính là ba mẹ yêu thương nhau. Cha mẹ cãi nhau, con cái ở giữa sẽ rất khó khăn, con cái phát triển trong một gia đình cha mẹ luôn cãi vã lạnh nhạt với nhau sẽ trở nên mềm yếu, không có niềm tin vào tình yêu thương của gia đình.

Gia đình hòa hợp sẽ đem lại niềm vui và sự an tâm cho con trẻ, cha mẹ yêu thương nhau là một sự giáo dục giúp con trẻ phát triển lành mạnh. Điều này cũng giống như cha mẹ, điều làm cha mẹ hạnh phúc nhất của tuổi già, chính là các con yêu thương nhau. Nếu thấy con cái cãi nhau, đó là điều cha mẹ khổ tâm và không thể an yên khi về già.

Con cái khi sống dưới cảm xúc tồi tệ khi cha mẹ không yêu thương nhau thì lâu dần cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng về mặt cảm xúc, trở nên chai sạn, dễ dàng cáu gắt, hơn nữa quan hệ cha mẹ con cái cũng trở nên lạnh lùng, xa cách hơn.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn đem tới cho chúng sự sầu muộn, thì cuộc đời chúng sẽ phát triển theo hướng tiêu cực bi quan; nếu bạn đem lại cho con cái một môi trường vui vẻ hạnh phúc, cuộc đời chúng nhất định sẽ rực rỡ và tỏa sáng như hoa hướng dương.

Kiềm chế thể hiện cái tôi của bản thân

3 việc làm của bố mẹ có thể giúp con phát triển tốt hơn - Ảnh 2

Việc tôn trọng con cái đúng cách không hề khó nhưng yêu cầu các bậc phụ huynh phải kiên nhẫn và biết giữ cái tôi của mình ở mức thấp nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Việc tôn trọng con cái đúng cách không hề khó nhưng yêu cầu các bậc phụ huynh phải kiên nhẫn và biết giữ cái tôi của mình ở mức thấp nhất. Chẳng gì tệ hơn hai cái tôi quá lớn đi kèm với hai ý kiến trái ngược nhau. Nhiều bố mẹ nghĩ rằng “Mình sinh ra con, con làm gì cũng phải theo ý mình. Sai là cấm thôi, sao phải giải thích?” – Điều này rất phản khoa học. Dẫu biết bạn muốn tốt cho con nhưng việc quan tâm không đúng cách sẽ đem lại phản ứng ngược, mối quan hệ của cha mẹ và con cái đột nhiên căng thẳng, rạn nứt.

Chưa kể rằng, tâm lý của trẻ ở tuổi vị thành niên rất bất ổn và cái tôi muốn thể hiện mình quá lớn. Điều này khiến trẻ dễ dàng phản kháng lại tất cả những gì chống đối mình chỉ để khẳng định bản thân. Điều này có thể dẫn đến nhiều hậu quả cho sức khoẻ thể chất và tinh thần cũng như định hướng tương lai của con trẻ. Do đó, hãy cố gắng bình tĩnh và học cách kiềm chế cái tôi của bản thân khi nói chuyện với con để tránh những hệ luỵ không mong muốn.

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