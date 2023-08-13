3 điều cha mẹ nên làm để giúp con thành công khi đi học trở lại

Nuôi dạy con 13/08/2023 12:08

Mùa tựu trường đã đến - kéo theo đó là rất nhiều yếu tố gây căng thẳng và lo lắng cho cả phụ huynh và học sinh. Giờ giấc đi ngủ trở nên nghiêm ngặt hơn. Áp lực học tập của năm học mới có thể đè nặng lên tâm trí của cả trẻ nhỏ và người lớn.

Nhà trị liệu gia đình Gayane Aramyan đến từ California chia sẻ một số phương pháp giúp cha mẹ và con cái làm quen với năm học mới một cách suôn sẻ.

ADVERTISEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới đây là ba lời khuyên hàng đầu của Aramyan để giúp chuẩn bị cho con bạn thành công khi trở lại trường.

1. Bắt đầu thói quen buổi sáng đi học trước một vài tuần

3 điều cha mẹ nên làm để giúp con thành công khi đi học trở lại - Ảnh 1

Đột ngột bắt con bạn đi ngủ sớm hơn hoặc cắt giảm thời gian xem TV của chúng có thể khiến chúng bối rối và cảm thấy giống như một hình phạt.

Bạn phải nói rõ cho con biết trước nguyên nhân vì sao. Nên bắt đầu thay đổi từ 2 đến 3 tuần trước khi năm học mới bắt đầu.

Một số thói quen cần tập luyện trước năm học mới như:

  • Dậy sớm
  • Chọn quần áo và chuẩn bị cho bữa ăn sáng từ tối hôm trước
  • Liệt kê danh sách các việc cần làm trong buổi sáng, tích vào mỗi nhiệm vụ đã hoàn thành
  • Khen thưởng con bạn khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ

Ngoài ra, Aramyan cũng khuyên bạn nên chọn một cuốn sách dành cho trẻ chuẩn bị bắt đầu năm học mới, trình bày chi tiết những gì con bạn có thể mong đợi từ thói quen mới này theo cách vui nhộn và dễ hiểu.

2. Kiềm chế nỗi lo xa cách của cả cha mẹ và con cái

Theo Stanford Medicine, gần như tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 18 tháng đến 3 tuổi đều có một số mức độ lo lắng về sự xa cách.

Hầu hết trẻ em lớn lên đều sẽ vượt qua, nhưng khoảng 3% trẻ em tiếp tục trải qua tình trạng này khi học tiểu học, Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia báo cáo vào năm 2021.

Đó là "một phần bình thường trong quá trình phát triển của trẻ", Aramyan nói, vì vậy khi bạn đưa con đến trường, hãy cố gắng nói với chúng: "Bố/mẹ sẽ đón con. Bố/mẹ sẽ quay lại. Gặp lại sau nhé." Hãy lặp lại những điều này mỗi ngày, dù nó có vẻ hiển nhiên.

Theo Aramyan, nhiều bậc phụ huynh cũng phải vật lộn với cảm giác lo lắng khi chia ly, nhất là cha mẹ của những đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ đại dịch.

Nếu bạn ở trong tình trạng này, hãy cố gắng tránh thể hiện nỗi lo với con cái. Nếu bạn khóc, con có thể cũng sẽ khóc theo. Bạn cần cho con thấy rằng đây là một phần cuộc sống. Đó là trách nhiệm của người làm cha mẹ.

3. Cho con sự tự tin, ngay cả khi con phạm sai lầm

3 điều cha mẹ nên làm để giúp con thành công khi đi học trở lại - Ảnh 2

Áp lực phải học tốt ở trường có thể gây căng thẳng cho trẻ em. Aramyan khuyên cha mẹ nên truyền niềm tin cho con, ngay cả khi con phạm sai lầm.

Hãy nói chuyện với con bạn về những khó khăn chúng đang gặp, những gì chúng cần giúp đỡ và làm cách nào bạn có thể giúp con.

Bạn có thể thuê gia sư hoặc nói chuyện với giáo viên để đáp ứng những nhu cầu nhất định.

Điều quan trọng hơn là sự tự tin mà cha mẹ truyền cho con mình về khả năng giải quyết vấn đề của con.

Một bài báo năm 2017 của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia lưu ý rằng những sinh viên tự tin có nhiều khả năng tiếp thu tài liệu nhanh hơn, hào hứng học tập, sẵn sàng hỏi và phát biểu trong lớp.

Aramyan nói: "Sự tự tin sẽ hữu ích hơn việc con đạt điểm A. Khi có sự tự tin, việc học của con bạn cũng sẽ tiến triển".

(Theo CNBC)

Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ

Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ

Cô bé được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Nuôi dạy con cha mẹ bài học làm mẹ

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 3 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?