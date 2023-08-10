Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ

Chăm sóc con 10/08/2023 00:03

Cô bé được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng.

Con gái Như Quỳnh tên là Melody Đông Nghi, cô bé sinh năm 2007, là kết quả mối tình của Như Quỳnh và chồng kỹ sư Nguyễn Thắng. Năm 2015, cả 2 tuyên bố "đường ai nấy đi", con gái sống với mẹ và bà ngoại ở Mỹ.

Từ nhỏ, Melody Đông Nghi đã gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Cô bé sở hữu đường nét khả ái cùng nụ cười duyên giống mẹ.  Tuy nhiên đến nay, thông tin đời tư của ái nữ vẫn được bố mẹ giữ kín.

Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ - Ảnh 1

Con gái Như Quỳnh tên là Melody Đông Nghi, cô bé sinh năm 2007

Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ - Ảnh 2

Nữ ca sĩ từng kết hôn với người chồng điển trai là Nguyễn Thắng 

Trước đó ái nữ của nữ ca sỹ sinh năm 1970 gây xôn xao khi trổ tài ca hát trên sân khấu hải ngoại hồi tháng 8/2021. Ái nữ của Như Quỳnh gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào cùng nhan sắc rạng rỡ. 

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh của Nguyễn Thắng là chồng cũ ca sĩ Như Quỳnh chụp cùng Melody Đông Nghi - con gái chung của cả hai. Nhiều năm kín tiếng, đây là lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy 2 bố con.

Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ - Ảnh 3

Hình ảnh được cho là Nguyễn Thắng - chồng cũ ca sĩ Như Quỳnh chụp cùng Melody Đông Nghi - con gái chung của cả hai.

Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ - Ảnh 4

Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ - Ảnh 5

Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ - Ảnh 6

Melody Đông Nghi đã gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu.

Như Quỳnh có tên khai sinh là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại Quảng Trị.  Như Quỳnh tuy hoạt động ở hải ngoại là chủ yếu nhưng lại có một lượng lớn những người yêu thích và thần tượng ở Việt Nam.

Những ca khúc do Như Quỳnh thể hiện đều được rất nhiều người yêu thích. Điển hình nhất là hai bài hát Vùng lá me bay và Duyên phận mà Như Quỳnh từng thể hiện vào năm 2010 đã trở thành một hiện tượng vào những năm 2016 - 2017, khi dòng nhạc Bolero bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam. 

Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ - Ảnh 7

Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ - Ảnh 8

Trầm trồ trước sắc vóc trưởng thành của con gái ca sĩ Như Quỳnh: Bản sao của mẹ ngày trẻ - Ảnh 9

Năm 2015, Như Quỳnh đã chính thức ly hôn với Nguyễn Thắng. Hiện tại cô cho biết chỉ tập trung vào sự nghiệp và tận hưởng hạnh phúc thật sự của đời mình.

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