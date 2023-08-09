Tiết lộ tính cách "ai cũng thương" và mối quan hệ đặc biệt với cha dượng của con trai Lê Phương

Bé Cà Pháo - tên thật là Thiên Quân, sinh năm 2012 là con chung của nữ diên viên Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan . Cậu bé 11 tuổi hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên mẹ và bố dượng Trung Kiên. Dù nhỏ hơn Lê Phương 7 tuổi, thế nhưng ca sĩ Trung Kiên lại hết mực yêu thương và chăm sóc, chiều chuộng bà xã và các con.

Mặc dù chỉ là con riêng của vợ nhưng Trung Kiên luôn dành trọn tình yêu thương cho bé Cà Pháo y hệt con ruột. Đón Cà Pháo về sống chung từ năm 2020, 3 năm qua, tổ ấm của Lê Phương và Trung Kiên tràn ngập hạnh phúc. Cà Pháo được nhận xét có nét hiền lành, dễ mến như mẹ, nhưng càng lớn trông nhóc tỳ càng giống bố dượng Trung Kiên, đặc biệt là khuôn mặt.

Lê Phương từng chia sẻ con trai là cậu bé hiểu chuyện, biết lắng nghe, dù đôi lúc cũng có sự bướng bỉnh. Nữ diễn viên cho biết, chồng cô cứng rắn và công bằng trong việc dạy dỗ con cái, không phân biệt con trai hay con gái vì sợ thiên vị sẽ khiến con tủi thân. Cà Pháo thường thoải mái tâm sự với bố Trung Kiên hơn, có những điều cậu chỉ nói với bố mà không chia sẻ với mẹ. Thậm chí, trong nhà đôi lúc còn chia phe Cà Pháo và bố Kiên, bé Bông và Lê Phương. Điều đó đủ cho thấy mối quan hệ gần gũi, thân thiết của hai cha con ra sao.

Dù mới chỉ học xong cấp 1 Cà Pháo lớn phổng phao và cao lớn

Con trai Lê Phương được nhận xét càng lớn càng giống bố dượng Trung Kiên dù không cùng huyết thống

Cà Pháo là con riêng của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan, sau khi hôn nhân tan vỡ hồi năm 2015, Lê Phương từng lên tiếng "tố" Quách Ngọc Ngoan không làm tròn trách nhiệm người cha, không chu cấp cho con trai dù đang có cuộc sống giàu có bên tình mới là Phượng Chanel. Sau đó, Lê Phương và chồng Trung Kiên kết hôn vào ngày 8/8/2017. Đến năm 2019, cặp đôi đón cô con gái đầu lòng và cho bé cái tên siêu dễ thương là bé Bông.

Gia đình hạnh phúc của Lê Phương

Sau cuộc đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Lê Phương diễn viên Quách Ngọc Ngoan có khoảng thời gian mặn nồng với doanh nhân Phượng Chanel. Dù chịu không ít ý kiến trái chiều, tuy nhiên diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn chia sẻ những khoảnh khắc mặn nồng trên mạng xã hội lẫn các sự kiện.