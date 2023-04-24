Hạnh phúc đón con đầu lòng cùng bà xã, ‘chàng không chân’ bật mí tên công chúa khiến ai cũng xuýt xoa: Đẹp như cổ tích

Mới đây, chủ nhân của kênh Độc Lạ Bình Dương, người góp phần đưa vợ chồng Khánh Thương đến gần hơn với khán giả đã chia sẻ dòng trạng thái ngắn, tiết lộ biệt danh của con gái “ chàng không chân ”. Anh viết: “Cô ấy tên thường gọi là Milk (bé Sữa). Milk là kết quả của một chuyện tình cổ tích. Milk xuất hiện để chúng ta tin rằng thế gian này vẫn còn những người phụ nữ có tâm hồn đẹp như mẹ của Milk, vẫn còn những người đàn ông nghị lực như bố của Milk”.

Trước đó, ngày 15/4, anh đã hạnh phúc chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng trên trang cá nhân. Ngoài ảnh chụp vợ chồng hạnh phúc bên con nhỏ, chàng trai không chân còn chia sẻ: “Chào công chúa nhỏ của ba mẹ đến với thế giới này. Trộm vía con sinh ra rất thuận lợi và sức khoẻ của mẹ cũng ổn. Cảm ơn vợ Thương Thương rất nhiều. Em đã vất vả rồi”.

Theo đó, bé Milk được Trần Thương sinh thường, nặng 3kg và trộm vía khỏe mạnh, xinh xắn và bụ bẫm. Trần Thương chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là được. Đặc biệt, vì muốn vợ và con có không gian thoải mái, Đình Khánh đã thuê một căn phòng 2 người 2 giường của bệnh viện, giá 2 triệu/ ngày.

Tên ở nhà của em bé là Milk, trộm vía khỏe mạnh, xinh đẹp giống cả ba và mẹ. Ảnh: Internet

Vợ chồng chàng trai Tô Đình Khánh. Ảnh: Internet

Với kinh nghiệm làm bố bằng con số 0, Tô Đình Khánh cho biết anh rất lúng túng và bận rộn khi phải cho con bú. Từ lúc con sinh đến buổi chiều ngày hôm đó, anh chỉ quanh quẩn bên con, nghe bác sĩ dặn dò, dù chưa được ăn gì nhưng không cảm thấy đói.

Ngoài ra, Đình Khánh còn tiết lộ con gái nhỏ đầu lòng xinh đẹp giống hệt bố. Trong hành trình mang thai đến khi Milk ra đời, Khánh luôn trong tâm trạng khó tả, hồi hộp, lo lắng nhưng rất vui. Đến giờ anh mới thấy, làm bố làm mẹ sướng như thế nào.

Nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ của “chàng không chân” khi lần đầu được làm bố. Ảnh: Internet

“Có gì mình sẽ cập nhật tình hình cho mọi người. Khi em bé đã ổn định, mình sẽ để mọi người thăm em bé sau. Khánh cũng muốn giữ em bé xíu, em bé mới sinh, đang còn nhỏ”, Đình Khánh bộc bạch.

Cặp đôi có mối tình cổ tích. Ảnh: Internet

Tô Đình Khánh và bà xã về chung một nhà vào tháng 10/2022 sau 5 tháng hẹn hò. Cặp đôi ngay sau đó đã thông báo tin vui đến khán giả khiến ai cũng vô cùng mong chờ. Trong suốt quá trình Trần Thương mang thai, Đình Khánh luôn tỏ ra mình là một người chồng tâm lý, chăm lo và yêu thương vợ hết mực.

Trước đó, ngày 11/11, anh Khánh vui mừng báo tin vợ mang thai trên mạng xã hội. Anh còn đăng kèm ảnh mình đang ngồi xe lăn ôm lấy bụng vợ. Cả hai trao nhau ánh nhìn trìu mến.

Khi biết tin vợ anh Khánh mang thai, nhiều người thân, bạn bè còn gửi quà cho mẹ bầu bồi bổ và nhiệt tình chỉ cách chăm con.

Trong quá trình vợ mang thai, anh Khánh dành nhiều tình cảm trân quý, chiều chuộng vợ hết lòng. Cả hai thường xuyên cập nhật những hình ảnh chuẩn bị phòng, vật dụng dễ thương chuẩn bị cho bé con chào đời.

Tô Đình Khánh là nhân vật truyền cảm hứng trong suốt nhiều năm qua. Từ một người bình thường, anh Khánh bị mất đi đôi chân do mắc bệnh hiểm nghèo.

Không bỏ cuộc, chàng trai không chân vực dậy, bán hàng online tự nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình. Anh được nhiều người biết đến qua các đoạn clip ghi lại cảnh sinh hoạt, làm việc trên các trang mạng Facebook, Tiktok…

Đầu năm 2022, anh Khánh bắt đầu trò chuyện và dần cảm mến chị Trần Thị Thương (25 tuổi, quê Bình Định). Lúc này, chị Thương đang làm việc ở Nhật Bản. Xác định bản thân có tình cảm với anh Khánh, chị từ bỏ công việc ổn định ở Nhật để về Việt Nam.

Sau 6 tháng tìm hiểu, cả hai tổ chức lễ cưới giữa tháng 10/2022. Đám cưới của hai người được phát trực tiếp trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem.