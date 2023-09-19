Tìm hiểu Router wifi AC1200 TP-Link Archer C54 và các mẫu phổ biến khác

Router wifi là một thiết bị quan trọng và phổ biến trong thời đại 4.0 hiện nay. Có thể bạn đã từng nhìn thấy thiết bị này nhưng lại không biết chính xác khái niệm và công dụng của Router. Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về Router, bài viết dưới đây sẽ liệt kê các loại Router wifi phổ biến nhất hiện nay để bạn tham khảo thêm.

Trên thị trường, có rất nhiều loại Router được bán với giá tiền khác nhau. Tùy vào mục đích sử dụng của từng đối tượng khách hàng mà chúng ta sẽ lựa chọn loại phù hợp nhất.

Router là bộ định tuyến, thiết bị mạng có chức năng dùng để chuyển tiếp gói dữ liệu giữa các mạng trên thiết bị máy tính. Các Router liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới liên kết rộng rãi. Đó là cách mà các gói dữ liệu như Email có thể di chuyển và đến với đích gửi một cách nhanh chóng, chính xác. Vai trò của Router cực kỳ quan trọng và chúng được sử dụng rộng rãi trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Top những mẫu Router wifi phổ biến

Router wifi chuẩn AC1200 TP-Link Archer C54

TP-Link Archer C54 là dòng sản phẩm hỗ trợ cho mình bằng tần kép hiện đại mang đến cho người dùng một đường truyền mượt mà, ổn định, đáp ứng tối đa nhu cầu xem phim, lướt web, chơi game online liên tục trong thời gian dài nhờ vào tốc độ cao trên băng thông ở cả hai băng tần lên đến 1167 Mbps. Cùng với đó, sản phẩm được tích hợp công nghệ MU-MIMO giúp kết nối dễ dàng nhiều thiết bị cùng một lúc mà không tăng độ trễ đầu vào.

Router wifi Asus RT-AC1300UHP Băng tần kép

Asus RT-AC1300UHP là thiết bị được nhiều người lựa chọn và yêu thích bởi tính năng và chất lượng mà chúng mang đến. Sản phẩm hỗ trợ băng tần kép, làm giảm sự tác động của những thiết bị khác cũng như vật cản làm ảnh hưởng. Chính vì thế, tốc độ truyền sóng của Router này cực kỳ mạnh mẽ. Người dùng có thể dễ dàng quản lý băng thông, lưu lượng tốt nhất.

Router TP-Link TL-WR841N

Router TP-Link TL-WR841N có tốc độ kết nối chuẩn N giúp người dùng hạn chế tối đa sự mất mát dữ liệu khi truyền tải ở khoảng cách xa hoặc có vật cản trong phòng. Điều này giúp bạn thoải mái xem phim, lướt web, gọi VoIP, hoặc chơi game trực tuyến mà không sợ bị giật, lag. Sản phẩm được trang bị chế độ bảo mật cao WPA/WPA2 và tích hợp nhiều tính năng kiểm soát truy cập cùng chế độ quản lý trẻ em an toàn.

Chưa hết, Router TP-Link TL-WR841N còn mang đến tính năng IP QoS giúp người dùng ngăn chặn hành vi lạm dụng băng thông. Đồng thời, sử dụng được tối đa băng thông, tránh tình trạng tắc nghẽn gây giảm hiệu suất mạng.

Bộ phát Wifi Linksys E1700

Sở hữu thiết kế gọn nhẹ cùng vỏ ngoài làm bằng nhựa cao cấp mang đến cho người dùng những trải nghiệm tiện ích tuyệt vời cũng như thân thiện với môi trường sống.

Linksys E1700 được trang bị 2 anten ngoài, phát sóng wifi không dây chuẩn N mới nhất với tốc độ lên đến 300Mbps cho phạm vi phát sóng rộng rãi.

Bài viết trên đã kể tên một số dòng Router wifi giá rẻ, chất lượng được tin dùng hiện nay,... Các sản phẩm trên đều đảm bảo tốc độ truyền tải nhanh, an toàn và bền bỉ nhất. Nếu bạn muốn tham khảo thêm về Router wifi có thể truy cập vào https://c54archers.com để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng Router.