Sử dụng máy sấy theo cách này hóa đơn điện giảm tiền triệu mỗi tháng, xua tan nỗi lo mùa nắng nóng

Nhà đẹp 16/06/2023 14:39

Máy sấy tuy không phải là đồ gia dụng quá phổ biến nhưng nếu nhà bạn có một chiếc máy sấy, hãy lưu ý những lời khuyên sau đây để đảm bảo quần áo được sấy một cách tốt nhất cũng như tiết kiệm tiền điện.

Ngày nay, máy sấy quần áo đã trở thành một sản phẩm không thể thiếu trong hầu hết các gia đình. Với khả năng tiết kiệm thời gian và công sức, máy sấy quần áo đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người khi muốn làm khô đồ vải nhanh chóng và hiệu quả.

Sử dụng máy sấy theo cách này hóa đơn điện giảm tiền triệu mỗi tháng, xua tan nỗi lo mùa nắng nóng - Ảnh 1

Cách chọn mua máy sấy quần áo tốt

Máy sấy quần áo có công dụng sấy khô quần áo hiệu quả sau khi giặt, giúp tiết kiệm thời gian, thời gian làm khô quần áo chỉ từ 2-3 tiếng và có chế độ sấy nhanh. Ngoài ra, máy sấy quần áo còn có công dụng diệt khuẩn khử mùi quần áo và tránh làm phai màu những loại quần áo có màu sặc sỡ.

Máy sấy quần áo có thiết kế dạng máy giặt cửa ngang. Trên thị trường, máy sấy quần áo được phân làm 2 loại chủ yếu:

+ Máy sấy thông hơi. Đây là loại máy chuyên dùng thanh điện trở được đốt nóng để tạo ra không khí nóng. Trong quá trình hoạt động quạt gió sẽ liên tục thổi khí nóng và trong buồng sấy để hong khô quần áo, cùng với đó là hơi nước tích tụ bên trong buồng sấy sẽ theo khí nóng bốc hơi ra ngoài môi trường, giúp quần áo làm khô một cách nhanh chóng.

+ Máy sấy ngưng tụ. Dòng máy này sử dụng công nghệ tiên tiến làm cho hơi nước trong quần áo ngưng tụ lại khay chứa bên trong máy, khi nước trong khay đầy bạn có thể tháo khay và đổ nước đi là xong.

Sử dụng máy sấy theo cách này hóa đơn điện giảm tiền triệu mỗi tháng, xua tan nỗi lo mùa nắng nóng - Ảnh 2

Những lưu ý khi sử dụng máy sấy quần áo

  1. Chỉ cho quần áo đã được giặt sạch và vắt khô vào máy sấy. Quần áo càng ướt thì thời gian sấy càng lâu, mà máy sấy thì rất tốn điện.
  2. Bỏ quần áo vào đủ khối lượng cho phép theo công suất của máy sấy, thường khoảng 2/3 lồng máy, không nên chỉ sấy ít một sẽ rất lãng phí điện năng. Tuy nhiên cũng không để máy sấy bị quá tải, nhét đầy lồng máy. Lượng quần áo quá nhiều so với công suất của máy cũng sẽ tốn năng lượng, hơn nữa quần áo cần có không gian để được sấy khô nhanh hơn và giảm nhăn.
  3. Rũ rời từng chiếc quần áo khi lấy ra khỏi máy giặt để bỏ vào máy sấy, việc này sẽ giúp quần áo đỡ bị nhăn và đồng thời giảm thời gian sấy khô.
  4. Chú ý không cho quần áo có chi tiết kim loại vào máy sấy bởi chúng có thể rơi ra và làm hỏng máy sấy. Không sấy những loại vải mềm mỏng như màn cửa, vải len, tơ, ny-lon không thấm nước, những đồ có kích thước to như áo khoác có mũ trùm đầu, chăn,…. Trước khi đưa quần áo vào máy sấy cần kiểm tra và lấy hết những vật có trong túi, những vật như kẹp, bút mực, đinh và kim… bởi những vật này có thể làm hư hóng máy sấy và quần áo. Đặc biệt, các loại vải bông rất nhạy cảm với nhiệt độ nên chỉ sấy ở chế độ gió, chứ không nên sấy ở chế độ nhiệt độ cao. Lưu ý, nếu quần áo có dính dầu mỡ mà đưa vào máy sấy có thể gây cháy.
  5. Dùng giấy thơm ủ sấy quần áo cho vào máy sấy cùng với quần áo, mỗi tờ dùng cho khoảng 10-12 bộ quần áo. Giấy này không những giúp làm mềm và thơm quần áo mà còn giúp giảm tĩnh điện trong quần áo, nếu không lúc gấp quần áo có thể bạn sẽ cảm thấy như bị điện giật nhẹ.
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Sau khi hãm trà, bạn đừng vội vứt bã trà đi vì còn rất nhiều công dụng bất ngờ mà bạn có thể chưa biết.

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