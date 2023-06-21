Những việc cực đại kỵ vào Tết Đoan Ngọ chớ nên làm sẽ rước vận xui về nhà

Ông bà xưa có câu 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành' thế nên ngày Tết Đoan Ngọ, nên lưu ý những điều sau để tránh gặp xui xẻo

Tết Đoan Ngọ là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của người Việt Nam. Trước khi đón Tết này, mọi người luôn có những chuẩn bị, cầu mong để đón nhận một năm mới đầy tài lộc và may mắn. Tuy nhiên, ngoài các đều làm cần thiết, có những điều không nên làm trong Tết Đoan Ngọ mà nhiều người thường xuyên bỏ qua. Với tâm điểm là sự kiện này, bài viết sẽ giúp không chỉ cho các bạn trẻ, mà còn tất cả mọi người hiểu rõ hơn về những hành động nên tránh trong Tết Đoan Ngọ để tránh đem lại điều xui xẻo cho năm mới. Chính vì thế, chúng ta hãy cùng khám phá những điều không nên làm trong Tết Đoan Ngọ để đón một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Không đi du lịch, đặc biệt là không đi tham quan lăng tẩm, địa đạo Vào ngày này, tốt hơn bạn không nên đi du lịch vì sẽ dễ bị hao tổn tiền bạc. Ngoài ra cũng không nên đi tham quan lăng tẩm, địa đạo hay các khu chiến tích cổ xưa bởi đây đều là những địa điểm chứa nhiều năng lượng tiêu cực. Nếu bắt buộc phải đi, tốt nhất là bạn nên tránh tới những nơi này sau 3 giờ chiều. Không làm rơi mất tiền Theo quan niệm dân gian, việc làm mất tiền vào ngày Tết Đoan Ngọ bị coi như là tự đánh rơi tài lộc của mình khiến tài vận đi xuống. Vì thế, mọi người khi đi ra ngoài vào ngày này cần đặc biệt chú ý đến tài sản cá nhân, tránh làm rơi, mất.

Không soi gương vào 12h đêm Lý giải nguyên nhân cho điều này, bạn có thể hiểu rằng, sau 12h đêm là khoảng thời gian âm giới hoạt động mạnh nhất. Vì thế sau 12h đêm, tuyệt đối bạn không nên đứng soi gương, càng không nên chụp ảnh, điều đó rất dễ chiêu âm khí. Hơn nữa, soi gương vào thời điểm này cũng không tốt cho sức khỏe. Không chọn phòng đầu tiên hoặc cuối cùng ở hành lang khi ở khách sạn, nhà nghỉ Theo phong thủy, hai vị trí này dễ hút nguồn năng lượng tiêu cực, không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, không nên ở trong những phòng bài trí các đồ vật mang tính chất tôn giáo như tranh, tượng phật, thánh… Bởi tác dụng chính của những vật phẩm này là trấn áp tà khí, chứng tỏ phòng ốc đó có vấn đề. Kiêng để dép lộn xộn Trong tiếng Hán, từ giày dép đồng âm với từ “tà”, nếu để lộ xộn thì sẽ dễ chiêu dụ tà khí. Vì vậy, mọi người cần chú ý vào ngày Tết Đoan Ngọ cần xếp giày dép gọn gàng, tránh những điều xui rủi đến đường tài lộc và tình duyên. Không mua vật phẩm có hình thù kỳ quá Trong ngày Tết Đoan Ngọ nếu đi du lịch hoặc đi xa và có ý định mua đồ lưu niệm nên tránh mua những vật phẩm có hình thù kỳ quái, không rõ nguồn gốc, ý nghĩa để tránh rước thêm tà về.

Sử dụng máy sấy theo cách này hóa đơn điện giảm tiền triệu mỗi tháng, xua tan nỗi lo mùa nắng nóng Máy sấy tuy không phải là đồ gia dụng quá phổ biến nhưng nếu nhà bạn có một chiếc máy sấy, hãy lưu ý những lời khuyên sau đây để đảm bảo quần áo được sấy một cách tốt nhất cũng như tiết kiệm tiền điện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-viec-cuc-dai-ky-vao-tet-doan-ngo-cho-nen-lam-se-ruoc-van-xui-ve-nha-594426.html