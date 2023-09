Người mệnh Kim trồng cây gì để mang nhiều may mắn và phú quý tài vận đến nhà

Nhắc đến cây phong thủy theo mệnh Kim thì người ta thường nói đến cây dây nhện bởi loài cây này tượng trưng cho sự an lành và may mắn. Người mệnh Kim khi trồng cây này trong nhà, trên bàn làm việc sẽ có những thăng tiến trong công việc, các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Cây trầu bà vàng là loại thân dây leo, lá có màu xanh vàng, hình trái tim, có hoa hình mo và cuống ngắn. Cây sống được cả trong môi trường đất lẫn thủy sinh, sinh trưởng mạnh, có thể thành bụi hoặc leo tường đều được.

Người mệnh Kim trồng cây này sẽ có thêm nhiều may mắn, tài lộc. Đồng thời, sự phát triển rậm rạp nhanh chóng của cây, sống được nhiều môi trường như tượng trưng cho ý chí vươn lên mãnh liệt để khẳng định bản thân, để phát triển và thăng tiến trong công việc cũng như cuộc sống.

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Cây Bạch Mã Hoàng Tử là cây mọc theo khóm, thân cây màu trắng ngà, chỉ to ngang chiếc đũa. Mỗi khóm gồm nhiều nhánh nhỏ. Lá cây khá to, tán lá rộng, xòe ra xung quang. Dễ dàng nhận thấy lá cây này rất bóng, gân to ở giữa màu trắng xanh, tỏa ra hai bên các gân nhỏ.

Bạch Mã Hoàng Tử là một trong những cây cảnh hợp mệnh Kim. Loài cây này tượng trưng cho sự may mắn, thường được sử dụng để tặng quà trong các dịp đặc biệt như khai trương, lên chức,…

Trong phong thủy, Bạch Mã Hoàng Tử được miêu tả là mang theo nét quý tộc, hoàng gia từ cái tên cho đến hình dáng. Khi một người tặng bạn loài cây này có nghĩ họ mong muốn sự nghiệp công danh của bạn gặp nhiều may mắn, vui vẻ trong cuộc sống. Hơn nữa, loài cây này rất thích hợp với nam giới vì tượng trưng cho sự mạnh mẽ, nam tính.

Cây Lan ý

Theo phong thủy, lan ý là cây hợp mệnh Kim, bởi màu hoa trắng tinh khiết của nó. Lan ý tượng trưng cho tài lộc, may mắn trong công việc và cuộc sống cho gia chủ.

Những người mệnh Kim nếu trồng cây lan ý trong nhà, tại nơi làm việc sẽ giúp nâng cao tinh thần tích cực, đẩy lùi các căng thẳng, mệt mỏi.

Cây lan ý để bàn có tác dụng cân bằng trường khí, điều hòa và hấp thụ những năng lượng xung khắc trong nhà, giúp gia chủ có một không gian sống hài hòa, yên bình.

Cây Sen Đá Nâu

Theo ngũ hành tương sinh, Thổ sinh Kim nên rất tốt cho người mệnh này. Chính vì thế, những loại cây có màu nâu được cho là cây tương sinh với người mệnh Kim.

Cây sen đá nâu không chỉ tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ mà còn là sự bền bỉ, dai dẳng và ý chí quật cường theo thời gian. Một hay vài chậu sen đá trong nhà có ý nghĩa phong thuỷ mang lại tài lộc, may mắn cho người mệnh Kim.

