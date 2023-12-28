Mua hoa chưng dịp Tết Giáp Thìn 2024 nhớ tránh 6 loại hoa nếu không muốn 'tan nhà nát cửa', làm ăn sa sút

Phong lan không phải cái tên xa lạ gì bởi đây là loài hoa vừa tươi đẹp vừa bền bỉ. Nếu để trang trí phòng khách thì phong lan luôn được giới yêu hoa ưu ái chọn lựa. Tuy nhiên, để chưng bàn thờ tổ tiên nhất là trong dịp lễ Tết thì phong lan lại là loài hoa không phù hợp. Nhiều người cho rằng chữ "phong" trong "phong lan" gợi đến sự phong tình và phóng đãng nên thường không chọn loài hoa này để dâng lên bề trên.

Nhiều người cũng quan niệm hoa ly không nên chưng vào dịp tết, bởi vì cái tên của nó. Theo quan niệm của người xưa cho rằng hoa ly cũng có nghĩa là “ly tán”, “chia ly” vì vậy những ngày đầu năm mới, khi mọi thành viên trong gia đình sum họp với nhau thì việc chưng hoa ly trong nhà lại thể hiện điều ngược lại.

Hoa đại (sứ, chămpa)

Hoa đại là hoa thơm, màu đẹp tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì đây cũng là loài hoa không nên để trong nhà ngày Tết, vì theo quan niệm, cây hoa này cũng là nơi trú ngụ của khá nhiều hồn ma, xua đuổi tài lộc. Vào dịp Tết này, bạn có thể tìm các loại hoa khác như hồng môn, hoa hồng, hoa chuỗi ngọc trưng bày trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa nhài

Hoa nhài sở hữu màu trắng tinh khôi tuyệt đẹp hơn nữa lại có mùi hương vô cùng dễ chịu. Thế nhưng loài hoa này vẫn bị liệt vào danh sách không nên trưng bày trên bàn thờ. Bởi theo dân gian, ý nghĩa của hoa nhài thường liên quan đến những câu chuyện trai gái không đứng đắn. Gian thờ lại là nơi linh thiêng, chính vì thế hoa nhài dù đẹp dù thơm nhưng không phù hợp để dâng lên thắp hương.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt cũng mang sắc đỏ đại diện cho sự may mắn, tài lộc tuy nhiên đây vẫn là loại hoa kiêng kị trong những ngày tết bởi cái tên của nó. Đặc biệt không nên cắm loại hoa này trên ban thờ, vì nó làm cho không gian thờ tự của nhà bạn mất đi sự trang nghiêm, thành kính.

Cúc vạn thọ

Nếu hoa cúc vàng là tượng trưng cho tài lộc và phúc khí thì ngược lại, cúc vạn thọ là điều tối kỵ bởi mùi hôi, nồng và hay dùng trong các đám ma. Vì vậy, gia chủ không nên bày trong nhà vào dịp đầu năm, thay vào đó mọi người nên bày những loại hoa có hương dịu nhẹ thể hiện lòng thành kính với gia tiên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.