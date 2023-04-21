Mẹo khử mùi và làm sạch ghế sofa đơn giản nhanh chóng nhưng không phải chị em nào cũng biết!

Baking soda là một loại nguyên liệu giá rẻ, có thể dùng trong nấu nướng và có nhiều ứng dụng khác trong cuộc sống. Baking soda có thể giúp loại bỏ các vết bẩn đồng thời khử mùi cho ghế sofa .

Bạn hãy rắc một ít bột baking soda lên bề mặt sofa. Để nguyên như vậy trong khoảng 30 phút hoặc để qua đêm. Sau đó, lấy máy hút bụi hoặc khăm mềm để lau sạch lớp bột đi. Tiếp tục dùng khăn lau cho đến khi không bề mặt không còn dính baking soda. Cách này sẽ giúp khử mùi hôi hiệu quả.

Dùng xà phòng

Cách giặt sofa da hữu hiệu nhất là lau bằng khăn mềm, khô hàng ngày. Bạn hoàn toàn có thể dùng xà phòng pha loãng. Tiếp đó, bạn lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau vết bẩn nhưng chỉ nên làm ẩm khăn. Việc này tránh được tình trạng nước thừa chảy xuống các khe thấm vào da, nệm làm hư hỏng ghế. Cuối cùng hãy dùng khăn sạch lau lại vết xà phòng để sofa sáng bóng.

Dùng nước xịt khử mùi

Nước xịt khử mùi chắc hẳn ai cũng đều biết tới, đối với những mùi hôi đơn giản hoàn toàn có thể dùng nó để khử mùi. Xịt khử mùi sofa bằng phương pháp này cũng khá hiệu quả nhưng thường chỉ được áp dụng cho các loại sofa bằng vải, nỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Nước xả vải

Đây là một trong những cách đơn giản nhất để khử mùi sofa. Bạn chỉ cần ngâm một miếng vài sạch trong nước xả vải rồi phơi khô. Sau đó đặt nó ở một góc ghế. Mùi thơm của nước xả vải sẽ xua tan những mùi khó chịu trong căn phòng.

Hút bụi

Bạn hãy sử dụng máy hút bụi thường xuyên để hút ẩm, lọc bớt đi những bụi bặm, ẩm mốc. Việc làm này giúp cho sofa luôn khô thoáng nhưng cũng chỉ là tạm thời. Về lâu dài bạn nên kết hợp với những đồ dùng và hóa chất chuyên dụng. Vệ sinh thường xuyên giúp sofa luôn khô thoáng, an toàn cho làn da và đảm bảo được độ bền tối đa.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng vỏ trái cây phơi khô hoặc hạt cà phê rang

Vỏ cam, quýt,…vẫn được mọi người sử dụng khử mùi hôi tủ lạnh và nó cũng được dùng để khử mùi ghế sofa. Chỉ cần dùng vỏ cam, quýt,… đã được phơi khô đặt dưới chân ghế sofa đảm bảo ghế sofa nhà bạn sẽ hết mùi hôi. Hoặc, bạn có thể dùng hạt cà phê rang đặt dưới chân ghế sofa, mùi hôi khó chịu sẽ biến mất.