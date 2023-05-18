Gia chủ trồng 5 loại cây trước nhà: Thu hút được nhiều điều tốt lành, chỉ cần ngồi chờ TÀI LỘC cũng tự kéo đến ùn ùn

Trúc là loài cây xanh với đặc điểm dễ nhận biết, thân cây cao và thẳng, có sức sống mãnh liệt, cực kỳ dễ thích nghi tốt với môi trường khắc nghiệt.

Theo phong thủy, tre, trúc sẽ mang lại may mắn và an lành cho gia đình, là biểu tượng của sự cao sang thoát tục, hiên ngang và mạnh mẽ do đó trồng cây này trước nhà có thể cải thiện phong thuỷ cho căn nhà.

Theo quan niệm dân gian, cây trúc chính là biểu tượng của đức tính ngay thẳng, lòng dạ quân tử. Ngoài ra, chữ "trúc" gần âm với chữ "chúc", mang ý nghĩa là sự chúc phúc tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Trầu bà vàng

Nếu gia chủ muốn trồng cây nhưng lại sợ mình không đủ thời gian chăm sóc, trầu bà vàng không phải là một ý kiến tồi. Loài cây này khá dễ sống, thích hợp với những người chưa có nhiều kinh nghiệm làm vườn.

Nhờ thuộc thân thảo loại tròn, rễ sinh khí, có khả năng quấn leo, trầu bà vàng cũng rất thích hợp để treo ngoài ban công hoặc trên tường.

Theo NASA, trầu bà vàng có khả năng loại bỏ nhiều loại chất độc hại có trong không khí như benzene, fomandehit, trichloroethylene, toluene và xylene. Trong phong thủy, loài cây này đại diện cho tài lộc, may mắn và thịnh vượng của gia chủ, đồng thời đem lại tiền tài, bình yên và giúp gia chủ tránh được các thị phi trong cuộc sống.

Cây thiết mộc lan

Người ta thường biết đến loài cây này với một tên khác là cây phát tài, và theo phong thuỷ thì chúng có khả năng xua đuổi đi những điều xấu và mang lại cho gia chủ may mắn và tài lộc.

Ngoài ra, về mặt khoa học, loài cây này còn giúp lọc khí formaldehyde cực kỳ tốt, từ đó sẽ mang lại cho bạn không gian an toàn cho gia đình bạn.

Theo phong thủy cây cảnh, thiết mộc lan hay cây phát tài là loài cây có thể hấp thu những luồng khí xấu, xua đi điều rủi ro và đem lại tài lộc, may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cau

Ông bà xưa có câu: “Chuối sau, cau trước”, vì cau thuộc thân gỗ là Mộc, Mộc sinh Hỏa sẽ khởi sự cho đường công danh tốt đẹp. Chính vì vậy, sân vườn trước nhà người ta hay trồng cau để mong muốn mang lại tài vận cho gia đình. Ngoài ra, hình dáng của cau thẳng đứng, luôn vươn dài lên trên, thanh mảnh nên không ngăn nắng sớm cũng như luồng ánh sáng cần thiết vào ngôi nhà, cây cau cũng ít rụng lá nên không làm mất tính thẩm mỹ của không gian. Điều quan trọng hơn, cây cau khi được trồng trước nhà sẽ giúp tăng nguồn năng lượng dương, giảm năng lượng âm ảnh hưởng đến ngôi nhà, từ đó mang đến may mắn cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hoa hòe

Theo phong thủy, may mắn và sự giàu có sẽ đến với gia chủ nếu như họ có trồng một cây hòe trước nhà, và cả ông bà ta cũng đã có câu "Một cây hòe trước nhà không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc".

Ngoài công dụng về phong thuỷ nói trên, cây hoè cùng được dùng làm thực phẩm, làm trà hay là cả làm thuốc. Cụ thể, hạt hoè còn được sử dụng để giúp bổ não, kéo dài tuổi thọ, sáng mắt, ích khí,... Với những công dụng trên thì quả không sai khi gọi đây là một loài cây mang lại may mắn cho gia chủ.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.