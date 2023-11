Gia chủ trồng 5 loại cây trước nhà: Thu hút được nhiều điều tốt lành, chỉ cần ngồi chờ TÀI LỘC cũng tự kéo đến ùn ùn

Theo quan niệm dân gian, cây trúc chính là biểu tượng của đức tính ngay thẳng, lòng dạ quân tử. Ngoài ra, chữ "trúc" gần âm với chữ "chúc", mang ý nghĩa là sự chúc phúc tốt đẹp.

Theo phong thủy, tre, trúc sẽ mang lại may mắn và an lành cho gia đình, là biểu tượng của sự cao sang thoát tục, hiên ngang và mạnh mẽ do đó trồng cây này trước nhà có thể cải thiện phong thuỷ cho căn nhà.