Cần chuẩn bị những gì để cúng Rằm tháng Chạp?

Rằm tháng Chạp là ngày 15 tháng Chạp âm lịch, là ngày rằm cuối cùng trong năm. Tháng Chạp là tháng cuối cùng của năm âm lịch, đánh dấu sự kết thúc của một năm cũ và chuẩn bị bước sang năm mới. Do đó, rằm tháng Chạp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong văn hóa tâm linh của người Việt.

Về mặt tâm linh, rằm tháng Chạp là dịp để người Việt tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất. Đây cũng là dịp để cầu mong sự may mắn, an lành, bình an cho cả gia đình trong năm mới.